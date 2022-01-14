新冠後遺症：「長新冠」症狀、原因及其他我們已知的關鍵問題

22 分钟前

圖像來源，SPL 圖像加註文字， 感染新冠病毒患者的肺部

新冠疫情進入第三年，痊癒患者和重覆感染病例隨時間推移增多，新冠長期症狀或稱「長新冠」日漸引發關注。

BBC中文整理與新冠長期症狀相關的幾個問題。

什麼是新冠長期症狀？

世衛組織在官方聲明中稱，新冠長期症狀，就是新冠後遺症。

世衛組織2021年10月6日首次公布「新冠長期症狀」的官方臨牀定義。這一症狀通常發生在已確診或可能被新冠病毒感染的人身上，通常「在染疫後3個月內出現、持續至少2個月，並且無法由其他診斷解釋」。

常見的「新冠長期症狀」包括疲勞、呼吸急促和認知功能障礙，通常會影響日常生活。另外，患者也可能胸痛、嗅味覺失靈、肌肉無力和心悸等情況，甚至對肺部、心血管和神經系統等多個身體部位以及心理健康產生長期影響。

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目前很難統計全球「長新冠」患者具體人數，但WHO估計大約10-20%的急性新冠感染患者在感染後會有數周至數月的殘留症狀。

「長期」的時間跨度目前沒有統一標凖。英國一項研究稱將跟蹤25年。從最初發現新冠病毒距今只有兩年多，需要更長時間的觀察和相關數據積累。

新冠病毒僅在2019年底才出現，2020年初開始全球大流行，因此缺乏長期數據研究，現有定義也只能基於小範圍樣本和較短的隨訪觀察。

新冠長期症狀是否會消失，患者是否會痊癒，後遺症最長可以持續多久，這些問題目前都沒有答案。

新冠長期症狀具體有哪些表現？

其他症狀還包括：呼吸困難、持續咳嗽、關節疼痛、肌肉疼痛、聽力和視力問題、頭痛、味覺和嗅覺失靈以及心臟、肺、腎臟和腸道損害、腹瀉，心理健康問題包括抑鬱症、焦慮症和難以清晰思考。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠長期症狀最常見的是嚴重疲勞

新冠長期症狀不僅讓重症病人需要更長時間康復，而且即使是輕症患者也可能會遇到持久而嚴重的健康問題。

英國埃克塞特大學教授戴維·斯特瑞林（David Strain）告訴BBC，新冠長期症狀毫無疑問是存在的，因為他在自己工作的慢性疲勞綜合症診所見到過此類患者。

在英國約有400萬人使用NHS的Covid追蹤器應用程序，12％的人30天後仍然有症狀。其最新的已公開數據表明，感染新冠病毒90天後，50人中就有1人（2％）患有新冠長期症狀。

NHS官方網站告訴公眾，每個新冠患者痊癒所需時間都不同，大多數人會在 12 周內完全康復，但有些人的症狀可能會持續更長時間。

出現長期症狀的可能性與急性感染時的病情及症狀溫和或嚴重程度沒有顯而易見的關聯，輕症患者也可能出現長期症狀。

這些患者的中位年齡為59歲，大部分屬於重型及危重型病例。對同一批病人出院6個月時的隨訪發現，出院後仍有「疲勞或肌肉無力」等至少一項持續症狀者佔四分之三。

與出院6個月時相比，出院12個月後部分後遺症明顯減弱，至少有一種後遺症症狀的比例從6個月的68%下降到12個月的49%。

與「非典」後遺症類似，「疲勞或肌肉無力」也是新冠患者最常見的長期症狀，有該症狀的患者比例從6個月時的52%下降到12個月的20%。

與上述症狀下降形成反差的是，新冠患者出院12個月時，出現呼吸困難、焦慮抑鬱的比例反而比半年前更高。

根據中國國家診療方案規定患者出院後要集中醫學觀察14天，完全回歸社會前必須確定抗體達標、核酸檢測呈現陰性，不具傳染性。因為跨度時間長、樣本量大，這項研究是迄今為止對新冠痊癒者進行的最大規模研究之一。

「長新冠」更垂青重症患者嗎？

未必如此。在都柏林進行的一項研究中，50%的人在感染新冠病毒後的10 周仍感疲乏，三分之一的患者身體抱恙無法恢復工作。

至關重要的是，醫生發現感染的嚴重程度與疲勞症狀之間沒有聯繫。而極度疲勞只是長期新冠症狀的症狀之一。

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英國萊斯特大學的克里斯·布萊特林（Chris Brightling）教授也是PHOSP-Covid項目的首席研究員，該項目正追蹤患者的康復情況。他認為由於肺部受損，患肺炎的人可能會有更多健康問題。

結果顯示近兩個月後，有87％的人至少有一種症狀，而一半以上的人仍感到疲勞。

新冠病毒如何導致長期症狀？

這個問題目前沒有明確答案，但有諸多假設和推測。

病毒可能已從患者身體的大部分器官清除，但仍潛伏在人體的某些角落中，比如腸道、消化系統或神經系統。

新冠病毒可以直接感染人體多種細胞，並引發過度活躍的免疫反應，這也會對整個人體造成損害。

但新冠病毒也可能改變人的新陳代謝。感染新冠病毒後，糖尿病患者難以控制血糖水平，非典病毒影響人體脂肪變化的時間至少長達12年。

新冠病毒可能對大腦結構造成影響，還會對血液產生某些異常影響，包括異常血凝結和血管損壞。但這方面的研究尚未得出確切結果。

在確定導致新冠長期症狀的原因和病理之前很難找到治療方法。

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長期症狀屬於異常現象嗎？

感染病毒後的疲勞或感染病毒後咳嗽症狀已被證明並很普遍，我們可能都經歷過感染病毒一段時間後才能完全康復。

約有十分之一的人患傳染性單核白血球增多症（glandular fever ）後疲勞感持續數月。甚至有人建議，尤其是在1918年大流行後，流感可能與帕金森氏症相關。

布萊特靈教授說：「新冠病毒出現後，似乎出現更深遠的症狀，感染人數似乎也更多。」

他說重點是「似乎」一詞，因為真正掌握感染人數後才知道這些症狀到底有多普遍。

他告訴BBC：「病毒攻擊宿主方式的獨特性，以及隨後改變細胞行為方式的不同方式，似乎都給人們帶來比其他病毒更嚴重的感染和持續症狀。」

新冠感染者會痊癒嗎？

患有新冠長期症狀的人數似乎隨時間推移而減少。但新冠病毒僅在2019年底才出現，次年開始全球大流行，因此缺乏長期數據研究。

英國萊斯特大學布萊特林教授告訴BBC，他的團隊明確要求對新冠長期症狀跟蹤觀察25年。

但令人擔憂的是，即使新冠患者似乎現在正在康復，他們也可能面臨終身風險。

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患有慢性疲勞綜合症的人更可能再次患有該綜合症，並且擔心將來的感染可能會引發更多症狀。

將來仍可能出現更多問題。世界衛生組織警告說，新冠病毒引起的廣泛炎症可能導致年輕人出現心臟問題。

如果有長期新冠症狀該怎麼辦？

英國國家醫療服務系統 NHS 制定的「新冠康復計劃」對需要住院治療的重症患者提供建議：