元宇宙炒房：我該到元宇宙買塊虛擬地產嗎？

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 虛擬世界提供各種沉浸式體驗

隨著元宇宙概念走紅，在虛擬世界買賣房地產也越來越熱門，甚至多次創下虛擬房地產交易金額新高，元宇宙炒房為何如此吸引人，又暗藏哪些玄機？

最近，在虛擬現實平台「Decentraland」上的一塊虛擬房地產以240萬美元價值的加密貨幣成交，金額突破紀錄，再次引發人們對元宇宙炒房的熱烈關注，但專家警告花錢購買虛構的土地或房產小心血本無歸。

「Decentraland」是一個網絡虛擬空間，也就是所謂的元宇宙的其中之一，使用者可以在該平台上面購買虛擬土地，建造房子，裝修自己的房子，開設店面，也可買賣交易房地產，以虛擬化身在其中漫遊。

而在「Decentraland」虛擬平台上買房的是一個專注於元宇宙經濟的房地產公司「元宇宙集團」（Metaverse Group）。

這家公司你或許沒有聽過，但四大國際會計師事務所之一，國際知名的會計公司普華永道（PwC）也進軍元宇宙炒房，據報該公司在另一虛擬遊戲平台「The Sandbox」（沙盒）上以一筆「可觀的價格」購買不動產。

「The Sandbox」上面還有其他有名的房地產持有者，包括美國饒舌樂手「史努比狗狗」（Snoop Dogg），他最近花費45萬美元買了一塊虛擬土地凖備開發他自己的「史努比宇宙」（Snoopverse）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 虛擬建築

另外，香港房地產巨頭，新世界發展集團行政總裁鄭志剛也宣佈投資購買「沙盒」中最大的數字地塊之一，打造創新中心，據報投資金額約500萬美元。

知名歌手林俊傑也在推特上表示，自己在「Decentraland」虛擬平台上面也擁有數字土地。

元宇宙指的是一個網絡連接的3D虛擬空間，使用者可以通過頭戴式裝置，手機或遊戲機等其他裝置進入虛擬世界，在裏面進行各種沉浸式體驗。

使用者在虛擬世界中有自己的數字頭像或化身，通過這個數字化身與其他使用者交流，探索新空間，創造新內容，元宇宙的概念是可以長期發展，成為一個人們能夠進行社交、遊戲、工作和學習的互動虛擬空間。

現在已經出現數個元宇宙平台，包括上述的虛擬遊戲平台「The Sandbox」，以及虛擬世界「Decentraland」，同樣的道理，一個網站也可以是虛擬空間的一個組成部分。

更重要的是，在虛擬的元宇宙裏面，人們也能夠像現實世界當中一樣購買物品，包括不動產。

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虛擬土地和非同質化代幣

虛擬世界中的交易通常以加密貨幣進行，除了加密貨幣外，非同質化代幣（NFT）是元宇宙內交易互換的主要方法。

非同質化代幣代表一個獨特的數字資產，雖然非同質化代幣主要是數字藝術（例如錄像、圖像、音樂或3D物體），但也可以是許多不同的資產組成，包括虛擬不動產。在非同質化代幣交易市場「OpenSea」平台上面，現在也有虛擬土地和虛擬房屋買賣。

為了確保數字不動產能夠保值，不能無限供應，這也就是經濟學上「稀缺性價值」的概念，例如在「Decentraland」虛擬空間裏只有九萬塊土地，每塊長寬大約是50英尺（15.24米）。

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虛擬房地產的價值已經出現上漲，2021年6月，數字不動產投資基金「Republic Realm」據報花費大約等同於90萬美元的價格在「Decentraland」購買了一批土地。根據追蹤非同質化代幣交易數據的網站「DappRadar」，這是「Decentraland」當時最昂貴的非重質化代幣土地交易。

但是後來這個紀錄又被超越，也就是上述所說的那個專注元宇宙經濟的房地產公司「元宇宙集團」以240萬美元在「Decentraland」購買土地，而這批土地實際上只有116塊土地，要比「Republic Realm」的259塊土地更小。

不只是「Decentraland」的虛擬土地增值，虛擬遊戲世界「Axie Infinity」據報在2021年2月出售九塊土地相當於150萬美元的價格，而到了11月，僅僅一塊土地就賣出230萬美元的價格。

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雖然虛擬土地價格一再飆升，但專家提醒人們切記，在元宇宙投資房地產是一種投機冒險的行為，沒有人能確定虛擬土地究竟是前景看好或可能是下一個泡沫。

網絡研究專家歐爾森（Dan Olson）對《連線》雜誌表示，購買虛擬土地只是在虛擬空間裏面獲得一個許可而已，實際上是在購買他們的平台提供的服務，一旦平台營運出現問題，投入的錢就是打了水漂。

中國官方媒體《人民日報》在評論元宇宙炒房熱時也評論說，任何新事物都存在新風險，虛擬資產交易行為在許多國家都未受法律監督，元宇宙炒房熱要謹防「熱到燙傷」的風險。

元宇宙不動產的未來

姑且不論元宇宙炒房熱可能會帶來的高利潤，一般人可能還會好奇在元宇宙裏買了土地或房產能拿來做什麼呢？

舉例而言，元宇宙集團在「Decentraland」購買的土地位於時尚區，買家表示這個空間將被用來舉辦虛擬時尚活動，展現用在虛擬化身上面的虛擬服裝，而這也是元宇宙經濟的未來成長潛力之一。

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元宇宙炒房熱帶動價格上漲，現階段似乎只有企業和投資基金才有能力涉足，但並非所有元宇宙的不動產都得動輒上百萬美元，你也可以在一些虛擬遊戲上面建造自己的小小的家。

不過在虛擬遊戲裏擁有自己的小窩要幹嘛？如果你在現實世界裏買了實體房子，那是有形資產，可以居住，可以裝潢成自己喜歡的風格，成為一個讓你自豪的個人空間，還可以邀請家人朋友到家裏開派對。

除了沒辦法提供居住之外，虛擬小窩在其他方面和現實世界的住家很有可比性，例如買了虛擬土地後，你可以買材料自己蓋房子，或者你可以直接買別人蓋好的房子，你可以自己裝飾室內設計，你也可以邀請虛擬朋友到你的虛擬小窩裏歡樂派對，或是到虛擬朋友的虛擬小窩去歡樂派對。

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可能有許多人還是覺得這只不過是虛擬遊戲而已，元宇宙炒房還是太荒唐，但不要忘了，二、三十年前人們還搞不懂互聯網是做什麼用的，一、二十年前還沒有人在用社交媒體呢。

科技界人士預測，未來數年元宇宙將發展成為一個能充分發揮功能的經濟模式，為我們的現實生活提供一個互相連接的虛擬體驗，就和現在的電子郵件和社交媒體一樣。