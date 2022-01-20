人生選擇：為什麼我們應該「放棄追求個人快樂」

1 小时前

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把追求快樂當成是人生的目標，這樣做有錯嗎？

心理學家埃德加·卡巴納斯（Edgar Cabanas）認為，追求快樂已經變成了一種「自私的」概念，好像是一種「消費品」，已經成為一門「生意」。

卡巴納斯和社會學家伊娃·伊盧茲（Eva Illouzhe）兩人共同撰寫《製造快樂公民：快樂產業如何控制我們的生活》（Happycracy: How Science and the Happiness Industry Control Our Lives）一書。

兩位作者在書中對數百萬美元的「快樂產業」所提倡的許多概念提出質疑，他們認為把追求快樂當成是人生目標會讓人墜入陷阱。

他們表示，那種追求快樂的生活方式永無止盡，一旦未能達成目標內心會感到極度失落，沮喪氣餒和厭惡。

在西班牙馬德里的卡米洛·何塞·塞拉大學（Universidad Camilo José Cela）擔任研究員的卡巴納斯對BBC表示，正向心理學的科學根據是有問題的。

他表示，我們應該放棄追求自己個人的快樂，而轉向追求更多人共同分享的快樂。

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為什麼我們應該放棄追求快樂？

追求快樂最大的問題在於它已經變成一種讓人無法擺脫的著迷狀態，幾乎成為一種讓人上癮的症狀，許多自詡為人生教練，心靈導師，自助型成功人士都向你灌輸追求快樂會有更好更圓滿的人生的觀念。

但這其實是不切實際的承諾，因為追求快樂永無止盡，把追求快樂作為人生的目標是非常危險的，因為你可能永遠無法達成這個目標，而陷入永無休止的循環輪迴。

某人可能一開始買了一本自我救助的書籍，想要從中學習如何獲取快樂，結果通常是又接著買了第二本關於追求快樂的書籍，如果追求快樂能達成目標，那麼買一本不就夠了嗎？可見追求快樂是沒有盡頭的。

我們必須走出這個追求快樂的輪迴，提醒自己不要陷入這個圈套。

是不是每個人都能控制自己的快樂？快樂真的只取決於自己嗎？

恰恰相反，很多人說快樂取決於你自己，只要有正向思考就能活出快樂圓滿人生，乍聽之下好像很有道理，但其實並非如此。

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上述所謂快樂的概念幾乎不考慮我們每個人所處的環境和現況，一種廣為流傳但卻無任何科學根據的迷思是：快樂50%取決於我們的基因，40%取決於我們的意志力，環境現狀只佔10%。

換句話說，90%的快樂取決於我們自己，而非其他任何事物，但事實上，每個人所處的環境和現狀，包括我們的收入，社會階級，所在社會的文化規範，我們的家庭，以及我們能得到的支援……等等，難道說這所有只佔區區10%嗎？

快樂產業從什麼時候開始掀起潮流的？

相對來說，這還是最近的事，美國從1950和1960年代開始出現自我幫助的書籍和所謂的快樂教練，之後逐漸成長，在美國以外的地方，2000年之後這種文化現象才開始廣為流傳，還加上了正向心理學作為科學包裝。

不論經濟如何波動，快樂產業的市場不受影響，2008年金融危機反而促使更多人追求心靈快樂，近幾年無處不在的社交媒體，網紅和健康雜誌等其他媒體更起到推波助瀾的作用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 卡巴納斯表示，情緒本身並沒有正面或負面的屬性

在追求快樂的同時，我們也面臨痛苦和悲傷，因此人們就更加著迷於快樂，這是一個惡性循環？

沒錯，你越是想逃避痛苦和悲傷，就越著迷於追求快樂。快樂是不是人生中最重要的事情值得討論，但首先我們需要給快樂下一個定義，有趣的是，沒有人真的知道快樂的定義。

如果說快樂完全取決於你自己，那麼那些心靈導師和人生教練怎麼知道你需要什麼才能得到快樂？如果他們知道你的快樂是什麼的話，又要如何解釋快樂取決於你自己這種說法？

這裏有一個很重要的謬誤就是把所謂的「負面情緒」污名化，認為負面情緒是不好的，但其實情緒本身並沒有正面或負面的屬性，完全取決於其存在的狀況和當下產生的作用。

例如，有時候我們會感覺焦慮，它讓我們難受，但焦慮本身有時候是正面的，例如在比賽或考試之前感到焦慮也能夠起到正面的作用。

同樣道理，憤怒也被認為是一種負面情緒，如果導致暴力或不當行為的話，憤怒的確會起到負面作用，但如果憤怒讓我們起身對抗不公不義的話，它其實是起到了正面的作用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有時候我們會感覺焦慮，它讓我們難受，但焦慮本身有時候也是正面的

你或許會認為正向思考人生是一件好事，但並不一定，有時候樂觀態度能讓我們有某種期待，促使我們前進，但有時候樂觀反而讓我們錯誤期待，誤判自己的能力，最終未能達成目標。

悲傷並不好受，但並不代表它沒有存在的必要，悲傷也是一種正常反應，當你蒙受損失的時候你會感到悲傷，這完全正常而且健康，不健康的是悲傷的時候還為自己感到難過，這樣子是對自己做二次處罰。

把追求快樂當成人生目標，能夠一直快樂下去嗎？

這就是問題所在，我們在這本書創造了一個新的名詞：「happychondriac」（總是懷疑自己不夠快樂）。

這是一個重新組合的詞，源自於「hypochondriac」（疑病症），就是毫無理由毫無根據的擔心自己有問題，生病或病情比實際更為嚴重的心理問題。

和「疑病症」一樣，「happychondriac」讓人擔心自己有問題，認為自己不夠快樂，需要追求更多快樂才能滿足，但其實並沒有這回事，有這種心理問題的人認為他們沒有完全開發自己的快樂潛力，因此著迷於不斷追求更多的快樂和滿足。

這種心態違反常理，它並沒有讓你在不如意的時候幫你走出困境，反而是在你已經快樂的時候，敦促你尋找更多快樂，就這樣下去沒完沒了。

那些心靈導師，人生教練從來不會告訴我們：「你已經夠快樂了，停止吧！」

圖像來源，Edgar Cabanas 圖像加註文字， 心理學家卡巴納斯在西班牙馬德里的卡米洛·何塞·塞拉大學擔任研究員

他們不斷地告訴你永遠不會完全快樂，如果你現在感到很快樂，千萬不要放鬆，隨時要提高警覺，一旦放鬆你就會失去一切。

這個心理造就了快樂消費經濟，就像你買了最新的手機或軟件，你必須一直不斷的更新，永遠得不到最頂級的版本，因為一直有更新更好的版本出來。

還有其他的社會因素嗎？

我們所處的社會，文化，經濟都在改變，個人主義的潮流越來越強勢，生活上越來越自由，當然也就出現了偽科學的討論，認為追求快樂是有科學證據的。

快樂這個概念是否能合乎科學的進行研究，對此我們想要提出挑戰。

我認為過去數十年來我們的經濟和社會遭遇許多困難，我們對於改變外在環境感覺越來越無力，所以我們只能想著如何改變自己，因為我們覺得外在環境不可能改變。

許多人也認為，要做出影響世界的重大改變機會很小，結果就導致人們越來越只能想到自己，追求自己的成就。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 追求自己個人的快樂，不如追求更多人共同分享的快樂

所以社會整體被忽略了嗎?

我認為是這樣，人們談論的都是個人的福利，照顧自己，沒有人會救你，做對自己最佳的決定，保養自己的健康……等等。

這是一個謬論，因為我們看到的是個人健康不比整體健康重要，新冠疫情就是一個例子，你當然可以盡可能的照顧好自己的健康，但真正重要的是社會上每個人的健康，否則只顧好自己沒有意義。

快樂也是一樣，你可以追求自己的快樂，但如果你身邊的人不幸福的話，你也快樂不起來，因為人類是社會動物，不管你願不願意，每個人都彼此互相依賴，沒有整個社會的福利，也就不會有個人的福利。

我們現在做的正好相反，把個人福利置於社會福利之上，我認為這是錯的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 個人的快樂受到環境和其他人的影響

所以我們不應該追求快樂？

我們要追求的不是快樂產業所定義的那種快樂，有個很有趣的研究，顯示出關於快樂的一個「似非而是」的悖論：你越刻意追求快樂，你就越得不到你想得到的快樂。

許多人可能都有類似的經驗，你出門參加派對，心裏想著一定要盡情享樂，結果等你到了派對的地方卻發現很一般，根本不好玩，因為你想象的要更有趣。

主張追求快樂的英國近代功利主義哲學家約翰·斯圖爾特·密爾（John Stuart Mill）在臨終前表示，快樂不值得作為人生的最重要目標，因為我們永遠不知道什麼是快樂，要如何才能獲得快樂，我們越辛苦追求快樂，到頭來就會患得患失越來越沮喪。

我們必須停止再著迷於快樂，徹底忘卻快樂這個人生目標。

新年剛過，很多人希望新的一年能更快樂，或立志追求快樂，你怎麼跟向這些人說？