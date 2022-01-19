5G手機和航空：為什麼5G手機訊號會干擾美國航空運輸

1 小时前

圖像來源，Getty Images

美國多家航空公司提出警告，5G服務可能嚴重危害飛航安全。

美國10家主要的航空公司表示，5G新技術上線可能會導致成千上萬次航班延誤，甚至讓許多美國航班停飛。

為什麼5G會擾亂美國航空運輸？

5G依賴無線電訊號，在美國，5G使用的無線電頻率是被稱為C頻段（C-Band）的無線電訊號。

C頻段的無線電訊號和飛機高度計所使用的無線電訊號非常相近，飛機上的無線電高度計能夠測量該架飛機距離地面的高度，提供導航系統安全數據。

航空公司擔心，5G訊號傳輸的干擾可能導致相關的飛行安全儀器無法正常運行，影響飛行安全，尤其是在飛機降低高度凖備降落的時候。

受影響的可能風險有多大？

美國航空業界認為，情況有可能非常嚴重。

2020年底，就飛行安全製作技術指導的美國航空無線電技術委員會（RTCA）就此問題發佈了一份報告。

報告說，「美國航空運輸有可能受到廣泛的影響，如果不採取相應措施的話，可能會發生災難性事故，導致多人死亡。」

美國聯邦航空管理局（FAA）最近警告，5G訊號干擾可能會讓波音787夢想客機（Boeing's 787 Dreamliner）上面多個不同的系統出現問題。

這些問題可能會導致飛機降落時出現減速困難，導致飛機滑離跑道。

對飛航安全有何影響？

如果有嚴重干擾問題存在的話，飛機將不能使用無線電高度計。

在某些情況下，例如視線不佳的天候下，這將會限制某些飛機降落的能力。

代表美國10家主要航空公司的組織「Airlines for America」警告，這意味著在惡劣天氣情況下，可能會有1000多架航班誤點或取消，甚至在某個時間點上出現「絶大多數的航空客運和貨運停飛」的情況。

該組織還說，因為不能使用無線電高度計，很大一部分的美國航空業所用的飛機將被視為是「不能用的」。

其他使用5G的國家也有同樣問題嗎？

問題沒這麼嚴重，因為每個國家推出的5G服務不完全相同。

例如，歐盟國家的5G網絡使用的頻率要比美國的5G頻率低，如此一來就降低了干擾的風險，5G天線所需電力也比較低。

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此外，一些國家還採取更進一步的措施降低可能風險。

法國就在機場周邊地區設置「緩衝區」，緩衝區內的5G訊號受到限制，天線也必須朝下以避免可能發生的干擾。

美國當局有哪些因應措施？

美國監管機構已經採取了一些相應措施。

美國聯邦航空管理局在大約50個機場周邊地區設立了暫時性的緩衝區，限制緩衝區內的5G訊號，但美國機場周邊的緩衝區範圍要比法國的小很多，而且美國5G訊號發射機使用更強的電力。

FAA也開始確認哪些飛機上的高度計能夠在5G訊號下安全運行，哪些飛機的高度計不能，如果不能安全運行的話就需要更換。

FAA也已經確認哪些機場能夠使用全球定位系統（GPS）來引導飛機降落，而不需要使用無線電高度計。

但航空公司認為這些還不夠，他們主張在受到影響的機場周邊兩英里的範圍內不要啟動5G網絡。

5G網絡營運商怎麼說？

威瑞森通信（Verizon）和美國電話電報公司（AT&T）已經兩次推遲5G的推出，也已經同意上述緩衝區的設置。

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電信商還指出，世界上已經有大約40個國家啟動了5G網絡。

代表美國無線通訊業的組織「CTIA」上個月指責航空業「散播恐怖謠言」，並警告一再推遲5G服務推出將對經濟造成實質上的損害。

英國情況如何？

英國的監管機構和航空公司似乎不太擔心。

去年12月，英國民航局（CAA）表示，「沒有發現5G干擾導致航空系統故障或失常的確認事例。」

英國民航局還強調，「不同國家的手機通訊策略可能導致有些國家面臨的風險較高。」