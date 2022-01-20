醫學與健康：抗生素耐藥性感染「比艾滋病和瘧疾更致命」

菲利帕·羅克斯比（Philippa Roxby）

BBC健康事物記者

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於濫用抗生素使細菌耐藥性增強。

迄今為止規模最大的一項研究顯示，2019年全球有超過120萬人死於抗生素耐藥性的細菌感染。

這一數字超過了全球每年死於瘧疾或艾滋病的人數。

報告說，較為貧窮的國家受影響最嚴重，但抗微生物藥物耐藥性（一般也稱抗生素耐藥性，antimicrobial resistance ，簡稱AMR）威脅著每個人的健康。

該報告建議作為預防性措施，應緊急投資研發新藥，以及更明智的使用現有藥物。

持續濫用抗生素（輕微感染就服用抗生素）意味著抗生素對嚴重感染治療效果越來越差。

與此同時，人們正在死於常見的、以前可以治療的感染，其原因是導致感染的細菌已經對抗生素治療產生了抗藥性。

英國衛生官員最近曾警告，除非我們認真負責地使用抗生素，否則抗生素耐藥性（AMR）有可能緊隨新冠之後成為「隱性大流行」。

MRSA最致命

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 實驗室抗生素耐藥性試驗

發表在《柳葉刀》上的這一全球死於AMR的估算數字是基於國際研究小組對204個國家的分析而得出的，領導該研究的則是美國華盛頓大學。

除了直接導致120多萬人死亡之外，研究人員還計算出，2019年還有多達500萬人的死亡也與AMR有關。

而在同一年，據信全球死於艾滋病（獲得性免疫缺陷綜合症）的人數為86萬，瘧疾則為64萬。

其中，大多數抗生素耐藥性死亡是由下呼吸道感染而造成的，例如，肺炎以及血液感染，這些感染可以導致敗血症。

其中，MRSA (有時也稱超級細菌，耐甲氧西林金黃色葡萄球菌)尤其致命。

另外，例如大腸桿菌和其它幾種細菌也與高抗藥性有關。

研究人員通過醫院患者記錄、其它研究以及數據來源分析說，兒童風險最大，大約五分之一與AMR有關的死亡發生在5歲以下的兒童身上。

AMR導致的死亡估計人數：

撒哈拉以南非洲和南亞最高，每10萬人口中有24人；

高收入國家最低，每10萬人口中有13人；

「採取行動」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國是使用抗生素大國。

華盛頓大學健康指標和評估研究所的穆雷教授表示，新數據揭示了全球抗生素耐藥性的真實規模，併發出了一個明確信號：「如果我們想在對抗抗生素耐藥性的競賽中佔上風，就需要立即採取行動」。

其他專家表示，更好地跟蹤不同國家和地區的抗藥性程度也至關重要。

華盛頓特區疾病動態、經濟和政策中心的拉克絲米納拉楊博士說，全球應對AMR的開支需要提高到同其它疾病一樣的水平。

他說， 「首先需要把經費花在預防感染上，確保現有的抗生素能夠適當和明智的使用，並將新抗生素推向市場」。