新冠病毒：奧密克戎感染者的傳染期有多長？

2022年1月21日

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧密克戎比之前的其他變異毒株傳染力更強

新冠變異毒株奧密克戎（Omicron）在全球各地迅速傳播，許多國家的確診病例都再度出現高峰。

奧密克戎顯示出比之前的其他變異毒株更強的傳染力，更可能突破疫苗的防禦和抗體的保護，接種過疫苗的人也可能會被感染，曾經染疫的人出現二次感染。

不過雖然確診數字上升，出現重症住院的情況卻沒那麼嚴重，這顯示了完整接種兩劑疫苗和接種第三劑加強針起到的保護作用，大幅降低了確診後重症住院甚至死亡的機會。

也因為如此，美國和英國等多個國家也縮短了確診者的隔離日數，從七天減為五天，這樣也減少了因為在家隔離而無法工作的人數。

但是世界衛生組織（WHO）警告各國對奧密克戎仍然不能大意，強調奧密克戎仍然會致命，尤其是那些沒打過疫苗的人。

那麼，隨著全球疫情出現新變化，我們該如何採取因應防疫對策？新的防疫對策背後又有哪些科學根據？

感染新冠病毒後多久會出現症狀？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 初步的研究顯示奧密克戎的潛伏期只有二至三天

雖然對奧密克戎變異毒株的研究仍然不夠，但是初步研究顯示，奧密克戎不但可能比之前的新冠毒株更加溫和，而且潛伏期也可能更短。

潛伏期是一個人在感染病毒之後到開始出現症狀之間的時間。

之前出現的新冠變異毒株，確診者通常在被感染的五至七天後出現症狀，例如德爾塔（Delta）潛伏期大約為四天。

根據目前對奧密克戎變異毒株的了解，症狀似乎在被感染的二至三天後就會出現。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前我們對奧密克戎變異病毒的研究仍然不夠

去年12月發表，針對美國六名奧密克戎確診病例的初步研究報告發現，平均潛伏期為三天，而其他的變異毒株潛伏期是五天。

西班牙拉里奧哈國際大學（International University of La Rioja）的傳染病專家索里阿諾（Vicente Soriano）博士對BBC表示，在被奧密克戎感染後一天之內病毒就會開始在體內複製。

在兩天之內，體內就能檢測出病毒。

新冠病毒感染者的傳染期有多長？

科學家已經知道，新冠病毒確診者通常在感染初期的傳染力比較強。

就奧密克戎變異毒株而言，據信在症狀開始出現的一至二天前，一直到症狀出現的二至三天後，感染者都具有傳染力。

索里阿諾博士說，「我們認為傳染期只有五天，換句話說，如果是在被感染的第二天就確診，那麼接下來的三至五天都是傳染期。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 戴口罩可以防止病毒在無意之間傳播

他說，奧密克戎在體內大約停留七天。也就是說，在症狀出現後大約七天，如果症狀已經消失的話，大部分確診者就不具傳染力。

但是索里阿諾博士強調，「這裏說的不是單純的數學，而是醫學，所以最好還是要多留點餘地。」

「有些確診者的傳染期可能比較短，三至四天，有些確診者傳染期可能更長，大約七天。可以確定的是奧密克戎傳染速度比之前的其他毒株更快。」

確定是否具有傳染力最好的辦法就是做抗原檢測，也就是俗稱的快篩測試，來檢查是否仍具有傳染力。

「抗原檢測成本相對較低，能夠用來檢查確診者是否仍然有傳染力。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 確定是否具有傳染力最好的辦法就是做抗原檢測

什麼時候能夠和（曾經有出現症狀的）確診者見面？

美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）發出的指導原則說，確診者在隔離五天之後，如果符合某些特定條件就可以解除隔離，以下就是CDC對於確診者居家隔離的規定：

如果確診新冠疾病且出現症狀，必須從症狀出現的第一天起至少隔離五天。

五天之後，如果症狀消失或是減輕，就可以解除隔離。

接下來的五天之內，外出或與其他人見面時配戴口罩。

症狀出現的第一天起，十天內避免旅行，如果解除隔離，第六天至第十天必須旅行的話，旅行全程一定要戴口罩。

如果有發燒，繼續在家隔離直到退燒。

資料來源：CDC

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據信最多有30%的新冠病毒感染者不會出現症狀

無症狀確診者的傳染期有多長？

許多確診者在感染期間完全沒有出現任何症狀。

索里阿諾表示，無症狀確診者的傳染期應該視為和有症狀的確診者相同。

他對BBC說，「我們對無症狀確診者所知不多，但是傳染期應該和有症狀的確診者類似。」

「我們對通常沒有症狀的兒童確診者做過研究，研究顯示無症狀的兒童確診者體內病毒量和有症狀的成年人一樣。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 抗原檢測，也就是俗稱的快篩測試，能夠用來檢查確診者是否仍然有傳染力

無症狀感染者能傳染別人嗎？

研究顯示無症狀感染者仍然能夠將新冠病毒傳染給別人。

而且他們更容易傳染別人，因為他們不知道自己有病而沒有居家隔離，也沒有採取防止傳染病毒的措施。

美國醫學會雜誌（Journal of the American Medical Association, JAMA）發表的研究發現，新冠疾病有高達四分之一的感染病例可能是由無症狀感染者造成的。

而且據信奧密克戎變異病毒，無症狀感染者傳播病毒的比例更高。