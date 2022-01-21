新冠病毒：奧密克戎感染者的傳染期有多長？
新冠變異毒株奧密克戎（Omicron）在全球各地迅速傳播，許多國家的確診病例都再度出現高峰。
奧密克戎顯示出比之前的其他變異毒株更強的傳染力，更可能突破疫苗的防禦和抗體的保護，接種過疫苗的人也可能會被感染，曾經染疫的人出現二次感染。
不過雖然確診數字上升，出現重症住院的情況卻沒那麼嚴重，這顯示了完整接種兩劑疫苗和接種第三劑加強針起到的保護作用，大幅降低了確診後重症住院甚至死亡的機會。
也因為如此，美國和英國等多個國家也縮短了確診者的隔離日數，從七天減為五天，這樣也減少了因為在家隔離而無法工作的人數。
但是世界衛生組織（WHO）警告各國對奧密克戎仍然不能大意，強調奧密克戎仍然會致命，尤其是那些沒打過疫苗的人。
那麼，隨著全球疫情出現新變化，我們該如何採取因應防疫對策？新的防疫對策背後又有哪些科學根據？
感染新冠病毒後多久會出現症狀？
雖然對奧密克戎變異毒株的研究仍然不夠，但是初步研究顯示，奧密克戎不但可能比之前的新冠毒株更加溫和，而且潛伏期也可能更短。
潛伏期是一個人在感染病毒之後到開始出現症狀之間的時間。
之前出現的新冠變異毒株，確診者通常在被感染的五至七天後出現症狀，例如德爾塔（Delta）潛伏期大約為四天。
根據目前對奧密克戎變異毒株的了解，症狀似乎在被感染的二至三天後就會出現。
去年12月發表，針對美國六名奧密克戎確診病例的初步研究報告發現，平均潛伏期為三天，而其他的變異毒株潛伏期是五天。
西班牙拉里奧哈國際大學（International University of La Rioja）的傳染病專家索里阿諾（Vicente Soriano）博士對BBC表示，在被奧密克戎感染後一天之內病毒就會開始在體內複製。
在兩天之內，體內就能檢測出病毒。
新冠病毒感染者的傳染期有多長？
科學家已經知道，新冠病毒確診者通常在感染初期的傳染力比較強。
就奧密克戎變異毒株而言，據信在症狀開始出現的一至二天前，一直到症狀出現的二至三天後，感染者都具有傳染力。
索里阿諾博士說，「我們認為傳染期只有五天，換句話說，如果是在被感染的第二天就確診，那麼接下來的三至五天都是傳染期。」
他說，奧密克戎在體內大約停留七天。也就是說，在症狀出現後大約七天，如果症狀已經消失的話，大部分確診者就不具傳染力。
但是索里阿諾博士強調，「這裏說的不是單純的數學，而是醫學，所以最好還是要多留點餘地。」
「有些確診者的傳染期可能比較短，三至四天，有些確診者傳染期可能更長，大約七天。可以確定的是奧密克戎傳染速度比之前的其他毒株更快。」
確定是否具有傳染力最好的辦法就是做抗原檢測，也就是俗稱的快篩測試，來檢查是否仍具有傳染力。
「抗原檢測成本相對較低，能夠用來檢查確診者是否仍然有傳染力。」
什麼時候能夠和（曾經有出現症狀的）確診者見面？
美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）發出的指導原則說，確診者在隔離五天之後，如果符合某些特定條件就可以解除隔離，以下就是CDC對於確診者居家隔離的規定：
- 如果確診新冠疾病且出現症狀，必須從症狀出現的第一天起至少隔離五天。
- 五天之後，如果症狀消失或是減輕，就可以解除隔離。
- 接下來的五天之內，外出或與其他人見面時配戴口罩。
- 症狀出現的第一天起，十天內避免旅行，如果解除隔離，第六天至第十天必須旅行的話，旅行全程一定要戴口罩。
- 如果有發燒，繼續在家隔離直到退燒。
資料來源：CDC
無症狀確診者的傳染期有多長？
許多確診者在感染期間完全沒有出現任何症狀。
索里阿諾表示，無症狀確診者的傳染期應該視為和有症狀的確診者相同。
他對BBC說，「我們對無症狀確診者所知不多，但是傳染期應該和有症狀的確診者類似。」
「我們對通常沒有症狀的兒童確診者做過研究，研究顯示無症狀的兒童確診者體內病毒量和有症狀的成年人一樣。」
無症狀感染者能傳染別人嗎？
研究顯示無症狀感染者仍然能夠將新冠病毒傳染給別人。
而且他們更容易傳染別人，因為他們不知道自己有病而沒有居家隔離，也沒有採取防止傳染病毒的措施。
美國醫學會雜誌（Journal of the American Medical Association, JAMA）發表的研究發現，新冠疾病有高達四分之一的感染病例可能是由無症狀感染者造成的。
而且據信奧密克戎變異病毒，無症狀感染者傳播病毒的比例更高。
衛生當局建議使用口罩，尤其是在室內空間，戴口罩可以防止病毒在無意之間傳播。