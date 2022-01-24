蘋果AirTag：它怎樣成為「跟蹤騷擾的利器」？我們如何應對？

12 分钟前

圖像加註文字， 諾爾沃西的手機通知顯示有一個未知的裝置在跟蹤她的行蹤

32歲的諾爾沃西（Amber Norsworthy）和她的四個孩子住在美國密西西比州。

去年12月27日下午三點他剛剛回到家，手機突然收到一個聲音通知。

「我的手機發出一個聲音通知，那個聲音我從來沒聽過。」

手機通知顯示有一個未知的裝置在跟蹤她的行蹤，她打開她iPhone上面的「查找」（Find My）應用程序，發現該裝置一路跟蹤她。

「該裝置最後一次看到我的位置是在15:02，就是現在，在我的家裏，這太可怕了。」

她打電話報警，但警察表示他們不知道該如何處理，蘋果的客戶服務部門向她確認該裝置是蘋果的物品追蹤器AirTag，但她到現在還沒找到跟蹤她的裝置，她懷疑可能被人藏在她的車裏。

AirTag是什麼？

蘋果公司2021年4月推出AirTag，該裝置是一個物品追蹤器，大小類似一枚硬幣，直徑約32毫米，厚度僅有8毫米。

使用者可以將AirTag懸掛在自己的物件上，例如鑰匙圈上，背包上或皮夾或皮包上，當找不到該物品的時候，就能夠用AirTag找到物品，AirTag還能發出警報音指引其位置。

該裝置使用一顆可自行更換的CR2032電池，使用藍牙信號和內建的超寬頻芯片進行定位，使用者能夠通過iPhone或蘋果其他裝置查看AirTag的地點和凖確位置。

但自從AirTag推出後，網絡上有許多人討論用AirTag來追蹤自己的孩子或是寵物，但蘋果表示，AirTag只是用來追蹤物品，不建議將AirTag用來追蹤人或動物。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘋果AirTag能用來追蹤個人物品

如何避免被人追蹤？

為了避免被人濫用AirTag不當追蹤，iPhone會自動偵測身邊不屬於自己的AirTag，並提出警告。

Android手機用戶也可以在Google Play商店下載「偵測追蹤器」（Tracker Detect）手機程序，掃描身邊不屬於自己的AirTag。

此外，AirTag也有反跟蹤安全措施，如果AirTag和其擁有者分開8至24個小時的話，AirTag會自動發出警報音，也就是說，如果有人用AirTag來遠距離跟蹤他人，被跟蹤者不論是否使用蘋果手機或偵測程序，在8至24小時之後就會聽到警告音。

蘋果公司如何回應？

美國已經傳出多起AirTag被人濫用來不當跟蹤的案例，一共有六名美國女性向BBC投訴，表示自己被不明人士用AirTag跟蹤。

蘋果公司對BBC表示，「我們非常嚴肅地對待消費者的安全問題，絶對做好AirTag的隱私和安全性。」

蘋果也表示，和其他類似產品相比，AirTag的安全特性更加完善，使用者能夠偵測身邊不屬於自己的AirTag，AirTag本身也會發出警報音。

專家如何說？

電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）網絡安全主管加爾培林（Eva Galperin）表示，能追蹤遺失物品的裝置也能夠用來不當跟蹤。

她說，「有許多人親自跟我說，他們在自己的物品裏面發現不屬於他們的AirTag。」

專家表示，蘋果公司在推出AirTag的時候就已經知道該裝置會被人濫用的可能性。

雖然蘋果為了防止AirTag被不當濫用推出了偵測功能和發出警報音，但是許多人認為仍然存在漏洞，不夠安全。

圖像加註文字， 馬漢尼發現有不明裝置跟蹤她到購物中心

可以關閉AirTag嗎？

23歲家住喬治亞的馬漢尼（Anna Mahaney）也發現有不明裝置跟蹤她到購物中心。

「我發現之後試圖關閉它，但是沒有辦法，」後來她去蘋果商店求助，蘋果商店建議她關閉自己手機上的地點設置。

雖然AirTag會在8至24小時候發出警報音，但其擁有者能夠在那之前將它關閉。

馬漢尼表示，蘋果客戶服務部門說可能是這樣她才找不到AirTag。「可能情況是AirTag的擁有者用它來跟蹤我到了家裏，然後就關閉了AirTag，所以我找不到。」

還有哪些可能漏洞？

此外，大多數Android手機用戶並不知道蘋果推出的「偵測追蹤器」（Tracker Detect）手機程序，該程序在Google Play商店下載量非常少。

蘋果沒有公布有多少Android手機用戶下載安裝了偵測AirTag的手機程序，但Google Play商店透露下載次數大約為10萬次，對照全球有大約30億個Android活躍裝置，這個下載量非常微小。

網絡安全專家加爾培林也表示，儘管AirTag會發出警報音，但只有60分貝，聲音很容易被忽略。

「如果跟蹤你的AirTag外表有包裹物，或是藏在汽車引擎蓋下，你根本聽不到警報音。」

專家如何建議？

美國有地方的警察部門呼籲居民如果懷疑自己被人用AirTag跟蹤，要立刻向警察部門報告。

馬漢尼表示，她要求蘋果在AirTag跟蹤你之前必須先獲得你的許可，「蘋果的『查找』應用程序需要用戶核准才能開始定位，為什麼AirTag就不需要我的同意呢？」