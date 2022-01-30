疫苗史話：英美20世紀疫苗接種史上的兩起醜聞和一個早夭計劃

32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國加州伯克利的家族企業，克特製藥公司（Cutter Laboratories）生產的疫苗被美國各地醫院下架

天花疫苗問世開啟了疫苗研發先河，人類進入通過接種疫苗預防疾病大流行的新時代，而這個時代從一開始就有圍繞疫苗接種的支持和反對兩種力量針鋒相對。

歷史上反疫苗運動在部分醫生和宗教領袖帶領下曾經聲勢浩大，但疫苗顯而易見的好處也推動了強制接種的推廣。進入20世紀60年代，隨著教育的普及和科學的進步，越來越多的人選擇接種疫苗，反疫苗接種運動日漸式微，但每有新疫苗問世，仍有各種反對聲相伴。

今天的西方世界，反疫苗者不再否認細病毒、病菌是疾病的起源，而是專注於疫苗的健康風險、副作用、媒體報道和對疫苗有效性的質疑，以及對製藥公司信息的揭露。

BBC國際台烏克蘭語組記者喬治·厄爾曼（George Erman）回顧了疫苗史上兩起震驚世界的醜聞。

克特疫苗事件

克特疫苗事件又稱卡特疫苗事件。1955年，克特製藥公司（又譯卡特製藥公司，Cutter Laboratories）生產了 12 萬劑小兒麻痺症疫苗，含有活脊髓灰質炎病毒，而不是滅活脊髓灰質炎病毒的疫苗。

《皇家醫學會雜誌》2006 年報道說，這些疫苗「導致 4 萬例脊髓灰質炎病例，導致 200 名兒童不同程度癱瘓，並導致 10 人死亡」。

其他研究顯示，事件中有 100 名兒童癱瘓，4 人死亡。

克特製藥公司被告上法庭。律商聯訊（Lexis Nexis）報告稱，陪審團發現：「疫苗既不適合銷售，也不適合其預期用途」，原告獲得經濟賠償。

被反對接種疫苗陣營玩弄於股掌之間的另一起事件是 1976 年美國豬流感疫苗接種運動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統福特在電視直播鏡頭前接種豬流感疫苗

福特總統的流感疫苗戰役

1976 年 2 月，美國新澤西州的迪克斯堡軍事基地有數百名士兵感染了豬流感。

時任總統傑拉爾德·福特（1973-1977）的政府擔心會引發像西班牙流感大流行那樣規模的疫情；1918-1921 那次疫情導致美國數十萬人死亡。

恰巧即將舉行大選。福特總統決定阻止這場災難，為全體民眾接種疫苗。

雖然沒有爆發流行疫情，大規模疫苗接種還是在秋季開始。

福特總統本人於 10 月 14 日接種疫苗由電視直播，這使得一些美國人認為這是一項政治舉措。

當小報報道匹茲堡三名老年人接種疫苗後死亡時，一些接種疫苗的人開始把自己身體的略微不適或疾病苗頭與疫苗接種聯繫起來。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 示威者抗議總統發起的豬流感疫苗接種計劃

對於數十名來自不同的幾個州的接種疫苗的人來說，後來發現疫苗接種後來與危險的格林-巴利綜合症（Guillain-Barré syndrome）的傳播有關。這是一種免疫系統攻擊神經系統的情況，導致四肢虛弱和刺痛，在最壞的情況下，癱瘓。

科學家後來發現，患流感時患上這種綜合症的概率比接種疫苗後的發病概率要高得多。

最後，在 4500 萬美國人（佔人口的 22%）接種了疫苗後，這個項目告停，新上台的卡特政府放棄了這個計劃。在沒有流行疫情也沒有必要性的情況下接種疫苗、小報帶來的恐慌，以及將老年人的死亡與疫苗聯繫在一起，導致對國家疫苗接種計劃的不信任日益加深，也加強了反疫苗運動。

後來，甚至有人認為自己的格林巴利綜合症是由接種疫苗引起的，出現了幾起訴訟官司。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4500萬美國人接種了豬流感疫苗之後，這個聯邦政府計劃告停

MMR疫苗、韋克菲爾德醫生和麻疹爆發

互聯網和全球化使得反疫苗運動能夠更便捷地把自己的主張在全球範圍傳播，而無需建立一個集中控制的組織。

社交平台創造了傳播不準確或未經證實的信息的機會，通過聚焦疫苗副作用來吸引反疫苗支持者，散播恐懼的種子。

畢竟，在社交媒體上，教育、醫學經驗或科學學位都無足輕重，重要的是訂閲者數量和對他們的說服力。

英國醫生安德魯·韋克菲爾德（Andrew Wakefield） 1998 年將 MMR 疫苗（預防麻疹、腮腺炎和風疹的三合一疫苗）與兒童自閉症相關聯，極大地激發了反疫苗運動的靈感。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 反疫苗接種運動用安德魯·韋克菲爾德醫生的報告為自己壯聲勢；他的報告後來被證明無中生有，名譽掃地

MMR 疫苗自 1971 年開始使用，是預防這些疾病傳播的基礎。根據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）數據，在全球接種 MMR 疫苗之前，1980 年有 260 萬人死於麻疹，而 2012 年這一數字為 12.2 萬人。

韋克菲爾德 1995 年的MMR論文

早在 1995 年，倫敦一所醫學院的胃腸病學教師兼主治醫師安德魯·韋克菲爾德（ Andrew Wakefield）在權威醫學雜誌《柳葉刀》上發表了一篇文章，稱麻疹疫苗可能導致克羅恩病（腸道炎症）。

研究人員對他的方法提出批評，併發現無論是麻疹還是麻疹疫苗都沒有引起這種疾病。

1998 年，韋克菲爾德在《柳葉刀》上發表與另外 11 名研究人員聯合撰寫的論文，將 MMR 疫苗與自閉症患者增多相關聯。

2001年，被稱為神經胃腸病學之父的美國哥倫比亞大學病理學和細胞生物學教授邁克爾·格申（Michael Gershon）對韋克菲爾德的研究結果提出質疑，並稱他的研究是「垃圾」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 記者布萊恩·迪爾（Brian Deer, 右）的深入調查揭露了韋克菲爾德（中）的 MMR研究背後的財務動機

英國記者布賴恩·迪爾（Brian Deer）在為《星期日泰晤士報》和《英國醫學雜誌》進行的調查中發現，韋克菲爾德的研究存在利益衝突。韋克菲爾德就職的學校得到反疫苗接種組織 JABS 聘請的一名律師的捐款，並對破壞疫苗可信度感興趣。

迪爾還報道說，韋克菲爾德成立了一家以他妻子名字命名的公司，並希望開發自己的疫苗、診斷試劑盒和其他醫療產品，而這些產品只有在 MMR 疫苗可信度受到破壞的情況下才能成功。

這位科學家和他的助手此前曾計算過，該項目第三年僅診斷測試一項的收入每年就高達 4300 萬美元。

以下是歐洲疾病預防和控制中心 (ECDC) 對韋克菲爾德案例的陳述：

「他關於停止分發 MMR 疫苗的承諾引起媒體的廣泛關注。2004 年，這位科學家被發現提出這個主張的背後有經濟利益。一位有意起訴疫苗製造商的律師聘請了他，並招募了作為研究對象的兒童。此外，（他的）數據是偽造的：與報告所稱的疫苗接種後出現症狀相反，一些兒童在接種疫苗之前就已經出現了症狀。」

2010 年 1 月，英國綜合醫學委員會裁定韋克菲爾德有不誠實和不負責任的行為，並實施了患者不需要的醫療程序（例如，醫生對幼兒進行了同行認為不必要的結腸鏡檢查）。

英國醫學雜誌寫道，韋克菲爾德被裁定「犯有大約 30 項指控的行為，包括四項不誠實指控和 12 項導致兒童接受臨牀上不合理的侵入性手術的指控」。

韋克菲爾德的論文最終被《柳葉刀》刪除。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韋克菲爾德的論文對拒絶接種麻疹疫苗的人起到推波助瀾作用

安德魯·韋克菲爾德被除名

韋克菲爾德後來發表的研究數據顯示，他研究項目中的兒童沒有腸道疾病，這與他聲稱的相反。

2010 年 5 月，韋克菲爾德被從英國執業醫生名冊中除名，並被禁止在英國行醫。

他在接受《衛報》採訪時說：「在我看來，他們很久以前就做出了這個決定，早在證據被公平聽取之前。這就是體制處理異議的方式。孤立、抹黑並給其他醫生和科學家提供一個榜樣戒示不要參與這種事情。那是對疫苗安全性問題的核檢。」

麻疹疫情爆發

自從韋克菲爾德的文章發表以來，一些國家的麻疹疫苗接種率急劇下降。2008年，英國爆發麻疹疫情。

在 2000 年宣告已戰勝麻疹的美國，自 2005 年以來再次爆發麻疹疫情，受影響的包括因宗教信仰而經常拒絶接種疫苗的人，例如 2014 - 2015 年間在阿米什人社區中爆發疫情，以及因為已經被證偽的與自閉症有關的說法感到害怕的人—— 例如索馬里移民社區。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，明尼蘇達州的索馬里裔人在 2008 年之前麻疹疫苗接種率達到最高水平；但2008年當地的反疫苗接種者與韋克菲爾德就該州的自閉症問題舉行了幾次會議。這位最後聲名狼藉的科學家的主張是反疫苗者反對麻疹疫苗接種的關鍵。

2018 - 2019 年，麻疹疫情襲擊了全球多個國家。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國女演員珍妮·麥卡錫（Jenny McCarthy）公開宣稱 她兒子的自閉症與 MMR 疫苗有關

韋克菲爾德的發現得到了一些名人的支持。

電視劇《海灘救護隊》女星珍妮·麥卡錫（Jenny McCarthy）一再指責 MMR 疫苗導致她兒子的自閉症—— 她在自己的書中和電視節目採訪中提出這些指責，為韋克菲爾德辯護。同時，她又否認自己是一名反疫苗接種者。

美國精神病學家傑弗裏·利伯曼 (Jeffrey Lieberman) 在 2015 年發表在 Medscape 雜誌的一篇關於試圖尋找自閉症根源的社會名流的文章中寫道：

」她不知道自己在說什麼。她的話具有誤導性，且有害；麻疹疫情的爆發正是對這種偽科學神話傳播的明白無誤的反應。"

韋克菲爾德現在住在美國，正在拍攝譴責疫苗接種的紀錄片。 2016 年，他的影片 Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe （接種疫苗：從遮掩真相到災難爆發）凖備在著名演員羅伯特·德尼羅 (Robert De Niro) 與人共同創辦的翠貝卡電影節上放映，引起公眾的憤慨，但自己孩子患有自閉症的德尼羅始終為放映這部電影的決定辯護。