新冠病毒：人傳給動物 動物再傳給人可能嗎？

納文·辛格·卡德加（Navin Singh Khadka）

BBC國際部環境事務記者

38 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些動物園內的大猩猩也被人感染

香港當局宣佈撲殺數千隻倉鼠以防止新冠病毒傳播引發熱議，科學家擔心新冠病毒是否有可能在動物身上發生變異，然後再傳回給人類造成新的疫情。

香港當局撲殺倉鼠的決定引起許多人關注，有報道說當地有人願意收養寵物倉鼠以免遭到棄養或撲殺，也有一些人組織拯救倉鼠活動。

香港倉鼠只是動物感染新冠病毒的案例之一，世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health）上個月表示，全球一共有32個國家，17種625隻動物感染新冠病毒。

但大多數這些感染新冠的動物都是在動物園或圈養農場內，在這些地方對染疫動物進行檢測和隔離都相對比較容易。

但是動物衛生專家表示，真正的威脅來自於野生動物。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國和加拿大的白尾鹿被人類傳染新冠病毒

目前只有一種野生動物確認被人類感染新冠病毒：白尾鹿，美國和加拿大對白尾鹿進行採樣檢測證實白尾鹿被感染，但科學家擔心在其他沒有檢測的地方，野生動物也會從人類感染到新冠病毒。

世界動物衛生組織表示，正在和世界各地的專家合作對野生動物採樣，以確定問題的嚴重程度。

有何危險？

專家表示，野生動物有可能會成為新冠病毒的自然宿主，病毒在野生動物身上演化突變，變成潛在性更危險的變異病毒，嚴重危害野生動物和人類。

新加坡國立大學醫學院新發傳染病重點研究項目主任王林發教授表示，「在這一方面監測野生動物非常重要，但目前還未能做到。」

「如果要展開這方面的工作，經費從哪裏來，採樣的範圍應該有多大，可以和誰一起合作？」

「這是我們必須解決的一大挑戰。」

新冠病毒據信最初是「無意之中」從動物身上傳到人類的，世界獸醫協會（World Veterinary Association）傳染病風險管理專家米蘭達（Noel Miranda）表示，現在我們必須要注意病毒「無意之中」再傳回動物身上。

「監測野生動物是否感染新冠病毒應該是全球規模的工作，但現在我們還做不到。」

「我們需要調查新冠病毒在人類和動物之間傳染的連接面，這需要多個領域學科之間的合作。」

他舉例表示，如果要確定新冠病毒通過人類污水和廚餘傳播到動物的風險，就必須涉及都市計劃和污水和廢棄物管理等不同領域的專家。

病毒自然宿主

野生動物作為病毒的自然宿主，然後將病毒傳染給人類的案例很多。

例如，科學家說蝙蝠就是埃博拉（Ebola）、亨德拉（Hendra）和尼帕（Nipah）病毒的自然宿主，浣熊和狐狸是狂犬病病毒的自然宿主，獾是結核病桿菌宿主。

科學家表示，2009年豬流感大流行就是病毒在動物和人類之間傳播的一個例子，一開始豬感染人類，然後人類又感染豬。

感染新冠病毒的白尾鹿沒有任何生病症狀，但科學家在觀察新冠病毒是否出現變異。

美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）動物診斷實驗室專家庫奇普迪（Suresh Kuchipudi）表示，「在採樣的樣本內，我們沒有發現顯著的變異病毒。」

「但是我們檢測的樣本是在疫情初期採集的，如果病毒繼續在白尾鹿群體中傳播，是否會出現變異還需要更多近期採樣的分析才能確定。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南非動物園有三隻獅子被工作人員傳染新冠病毒

如果病毒傳播得越廣泛，出現威脅人類的變異病毒的機率也就越高。

「人類的安全和野生動物的安全息息相關，動物安全了人類才會安全。」

極大的挑戰

野生動物數量如此龐大，光是哺乳類動物就有超過5000多種，要如何監測所有的野生動物？

《美國國家科學院院刊》（Proceedings of National Academy of Sciences）發表一篇報告，確認410種脊椎動物，其細胞表面存在所謂的「血管緊張素轉化酵素2」（ACE2），新冠病毒能用突刺蛋白和這種蛋白質結合。

在具有ACE2受體的410脊椎動物當中，有252種哺乳動物，72種鳥類，65種魚類，17種爬蟲類，以及4種兩棲類動物。

其中，受新冠病毒感染性為高、中高程度的有103個物種，當中有40種被國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）列為瀕危物種紅色名錄中的易危、瀕危、極危物種。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 丹麥之前撲殺上千隻養殖場的水貂

這篇在2020年發表的經過同行評審過的報告說，「我們的分析預測所有舊世界靈長類都可受到新冠病毒感染，原生於中國的21種靈長類動物有許多都可能成為新冠病毒的潛在宿主。」

香港城市大學的衛生專家法伊弗（Dirk Pfeiffer）教授表示，「這就好象大海撈針一樣。」

「世界上還有許多國家對新冠疾病疫情仍然應接不暇，監測野生動物的新冠病毒對這些國家還不是首要任務。」