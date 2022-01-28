新冠疫苗：奧密克戎變異株「靶向版疫苗」問世可期

14 分钟前

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新冠大流行爆發以來，不同的病毒變異株先後主導全球疫情，但針對特定病毒變體的疫苗研發，始於最新出現的奧密克戎（Omicron）。

最先推出新冠疫苗的幾家製藥公司針對這個變異株的疫苗的研發進入不同階段。

2022年1月下旬，製藥公司輝瑞（Pfizer）和BioNTech 宣佈一種針對奧密克戎變異株的新版疫苗開始臨牀試驗。輝瑞/BioNtech 研發的新冠疫苗是全球最早獲准使用的之一。

計劃是在未接種疫苗的人群中展開測試，希望確定這只新疫苗作為加強劑和三次單劑接種所提供的免疫保護。計劃參加臨牀試驗的有1400多名18-55歲成年人，測試範圍包括疫苗的安全性、耐受性和有效性。

牛津大學/阿斯利康（Oxford/AstraZeneca）和莫德納（Moderna）也已經或即將開始研究、試驗「奧密克戎靶向版」新冠疫苗。

是否多餘？

現有幾種疫苗在避免住院重症和死亡保護效力已經得到數據證明，加強劑能夠提高免疫保護程度，即使針對德爾塔（Delta）變異株也能維持較高免疫效力。

奧密克戎變異株出現後短短幾個月迅速傳遍全球，現有疫苗的效力尚難定論，但初步研究顯示幾種主要疫苗對奧密克戎也能有良好效力。

但是，這些疫苗提供的有效保護不包括感染病毒和出現輕微、溫和症狀。

迄今為止多項研究表明，現有的 mRNA 疫苗對嚴重疾病和住院重症提供了高水平的保護，但英國衛生安全局2021年12月發表的研究結果表明，在第二劑接種後大約 20 周後，疫苗對感染的保護效力降至10% 左右。

一些流行病學家認為，考慮到奧密克戎變異毒株的傳播速度，針對它的新版疫苗投入大規模生產時可能已經變成多餘的。也有專家認為，奧密克戎變異株本身還在不斷變異，新版疫苗可能對基於奧密克戎出現的更多變體有效。

還有專家敦促疫苗製造商將資源投入針對幾種不同變體的廣譜疫苗研發。

觀察發現變異毒株具有一定程度的免疫逃逸，而現有疫苗在避免感染和輕微症狀方面的效力減弱速度可能更快。

BioNTech 聯合創始人、首席執行官薩辛（ Ugur Sahin） 教授對媒體表示，最新數據表明，遇到奧密克戎變異株，「疫苗誘導的對感染和輕度至中度病症的保護作用比以前的變異株減弱得更快"。他補充說，」奧密克戎版「疫苗對奧密克戎變異株的效力水平與針對之前其他變異株的保護水平相似，但保護持續時間更長。

輝瑞/BioNTech 計劃 2022 年生產 40 億劑新冠疫苗，如果試驗結果證明符合需要，奧密克戎靶向疫苗劑數將納入這個總產量。

變異株的區別

在南非檢測到歐米克戎變異株後幾天內，疫苗製造商即宣佈100天內就有可能凖備好針對這個變體的更新版疫苗。但問題在於更新版疫苗是否比現有版本更好，對此問題疑問仍存。

奧密克戎是迄今已知突變最多、變異程度最深的變異株。它跟之前的德爾塔有什麼主要區別？

全球各地的研究一致表明，奧密克戎比德爾塔病毒更溫和，讓感染者最終住院的機率降低30%至70%。

它可引起類似感冒、流感症狀，如喉嚨痛、流鼻涕和頭痛，但這並不意味著它對每個人都是溫和的，有些人仍然會患重病，是否會導致長新冠目前仍在跟蹤觀察。

奧密克戎貌似不那麼危險，但這部分原因是疫苗接種的普及和曾經感染後具備免疫力的比例提高。

它真正值得關注的特點是易感染，傳播速度最快，對疫苗接種和之前感染觸發的免疫機制有部分逃逸能力。

牛津-AZ 疫苗開發團隊負責人安德魯·波拉德（Andrew Pollard）教授表示，由於奧密克戎傳播速度如此之快，製造和部署有效的新版疫苗的速度很難跟上步伐。

潛在新藥和療法

在更新疫苗版本、提高疫苗對病毒變異株的免疫保護的同時，正對新冠的藥物和療法研究也在繼續。

曾經有兩種抗病毒藥物被認為對具有治療新冠的潛力，一度引起轟動，一種是針對埃博拉病毒的瑞德西韋（Remdesivir），另一種是治療瘧疾的氯奎（Chloroquine）及其衍生物羥氯喹（hydroxychloroquine）。

後來發現它們其實對降低死亡率、縮短住院治療時間、緩減症狀等各方面都幾乎無效，遂被WHO叫停。

類固醇激素

牛津「康復」試驗發現，一款極普通的人工合成類固醇激素類大眾消炎藥地塞米松（dexamethasone）可以降低住院新冠重症患者死亡率。

醫院臨牀試驗顯示，用呼吸機的新冠重症患者用藥後死亡率降低三分之一，需要吸氧的患者死亡率降低五分之一。

另一種激素藥物，氫化可的松（hydrocortisone，又譯氫化可體松），被發現有類似的療效。

這兩款類固醇藥物都有消炎作用。炎症是免疫反應的一部分，有可能造成嚴重損害。

不過，地塞米松對症狀溫和的患者不起作用。

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另有研究發現治哮喘激素藥物，布地奈德（budesonide），有早期新冠症狀的患者在家用這種吸入式類固醇消炎藥被發現有助於加速患者的康復。

免疫抑製劑

用於治療類風濕關節炎的免疫抑製劑托珠單抗（tocilizumab）與沙利姆單抗（sarilumab）被發現可以降低新冠重症患者死亡率。

這類藥物可以防止新冠患者的免疫反應過激，導致肺和其他器官受損。

包括英國在內的六個國家展開的臨牀試驗顯示，給深切看護病房（重症監護）800名患者用藥後，死亡率有所降低。

科學家們正在研究合成「單克隆」抗體或吸入型皮質類固醇消炎藥對延緩新冠患者病情惡化、降低住院重症病例的作用。

牛津「康復」數據顯示，這兩種免疫抑製劑與地塞米松一起使用效果可以增強。

這些研究報告還有待同行評估，尚未在專業期刊上發表。

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干擾素β（Interferon beta）

這是人體感染病毒後產生的一種蛋白。英國大量新冠藥物研究都是圍繞干擾素β展開。

臨牀試驗用噴霧劑讓住院重症患者吸入干擾素β，觀察它是否如預期那樣刺激免疫系統，激活細胞做好抵抗入侵病毒的凖備。

這種藥物傳統上用來治療神經系統多發性硬化症，用在新冠重症患者身上，目前的試驗結果顯示能使出現嚴重併發症的機率減少將近80%。

另一個研究課題涉及血栓。住院治療的新冠重症患者容易出現血栓，因此會使用稀釋血液的藥物，而這類藥物的一個常見副作用是出血。

因此，需要在治療新冠症狀和減少藥物副作用之間找到最佳平衡，然後才能考慮推廣這種療法。

新冠治癒者血漿

這種療法目前仍在廣泛試驗階段，效果難以定論。感染新冠後痊癒的人血液中有新冠抗體。曾經嘗試過把他們的血漿注入新冠重症患者體內作為「恢復期血漿」，為患者自身的免疫系統助力。

美國食品與藥物管理局（FDA）為「血漿療法」緊急使用授權開了綠燈，世界多國科研團隊正在研究治癒者血漿對早期或輕症患者有多大作用。