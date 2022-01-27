太空新聞 馬斯克火箭撞向月球與中國實踐21號衛星「清道工」

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 獵鷹9號火箭於2015年在美國佛羅里達發射，但在完成任務後，它沒有足夠的燃料返回地球，留在太空中。

世界首富埃隆馬斯克的太空探索公司發射的一枚火箭正在向月球墜落和中國的實踐21號衛星被發現在清理太空垃圾，是兩條來自太空的重磅新聞。

兩條太空新聞同時出現，顯示人類在外太空的活動範圍越深越廣越頻繁，與地球上的生活越來越有關係了。

獵鷹9號

馬斯克的獵鷹9號助推器（The Falcon 9）於2015年在美國佛羅里達發射，但在完成任務後，它沒有足夠的燃料返回地球，而是留在太空中。

據預計，獵鷹9號將在3月4日墜落在月球。

哈佛大學史密森天體物理學中心（Harvard-Smithsonian Center）的天體物理學家喬納森·麥克道爾（Jonathan McDowell）向英國廣播公司BBC表示，這將是第一次為人所知的不受控制的火箭撞向月球。

但他表示，這次墜毀爆炸只會造成輕微的影響。

太空垃圾

七年前，這枚火箭在完成了將一顆太空氣象衛星送上百萬英里的任務後被遺棄在高空軌道上。

它是馬斯克的太空探索計劃SpaceX的一部分，而這家商業公司的最終目標是讓人類在其他星球上生活。

麥克道爾教授解釋說，自2015年以來，獵鷹9號火箭被地球、月球和太陽的不同引力所牽引，路徑相當「混亂」。

「它早就死了，現在（撞向月球）只是遵循引力定律而已。」

實際上獵鷹9號死亡後，成為太空中數以百萬計的垃圾中的一份子。這些太空垃圾都是在執行完成任務後被丟棄在太空中的機器，耗盡了燃料無法返回地球。

麥克道爾教授說：「幾十年來，也許有50個大型物體，我們已經完全看不到它們的下落。所以火箭墜向月球這種情況以前可能已經發生了很多次，我們只是沒有注意到而已。但這將是第一個被確認的個案。」

獵鷹9號撞向月球將會是一種怎樣的場景呢？

據麥克道爾教授介紹：「簡單而言就是獵鷹9號這個重約四噸的空金屬罐，後面有一個火箭發動機。你可以想象一下把它以每小時5000英里的速度向月亮這塊大石頭砸過去，月亮肯定不喜歡啊。」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2021年10月24日，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，將實踐二十一號衛星發射升空。

太空問題

獵鷹9號將在月球表面留下一個小型的人工隕石坑。

2009年，麥克道爾教授和其他天文學家進行過一項實驗，將一個類似大小的火箭撞向月球。傳感器收集了碰撞的證據用來研究火山口。

麥克道爾教授解釋說，雖然現在任由太空碎片漂浮和偶爾墜落不會產生什麼後果，但將來卻可能會有嚴重後果。

「如果人類未來在月球上設有城市和基地，我們想知道太空裏有什麼垃圾。因此趁現在太空中還沒什麼人類交通的時候，把這些垃圾碎片整理起來要容易得多，最後不要等到它成為問題的時候。」

中國實踐21號衛星

就在科學家預測太空火箭墜入月球的同時，美國「突發防務」（Breaking Defense）網站1月26日報道，根據商業空間監測公司ExoAnalytic Solutions的一項新分析，中國的實踐21號 衛星「似乎正在發揮太空拖船的作用」，將一顆失效的北斗導航衛星從擁擠的地球同步軌道（GEO）上拖離。

中國官媒《環球時報》隨即報道稱，「中國衛星的一個動作被美國盯上了」。

備受外界關注的中國實踐21號衛星在2021年10月24日發射，中國官方新華社當天報道稱「實踐21號衛星主要用於空間碎片減緩技術試驗驗證」。

這與美國注意到的實踐21號衛星的最新動作相吻合。

實際上，在中國媒體中，實踐21號被冠上了「太空清道夫」和「衛星保鏢」等名稱。甚至還有人期待有朝一日，實踐21號衛星能將中國廢棄在太空有歷史意義的衛星送回地球。