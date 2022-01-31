自動駕駛汽車：如果發生事故誰該負責？

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國法律改革委員會的報告著重在自動駕駛的定義上面

有越來越多地方開始試驗自動駕駛車輛，未來這些無人車也許很快就會穿越大街小巷。

但是自動駕駛車輛如果發生事故，責任應該算誰的？目前為止仍然沒有法律定論，而是一個模糊的地帶。

有法律專家表示，如果有一天，自動駕駛車輛的時代來臨，人類駕駛不應該擔負法律責任。

英國法律改革委員會（Law Commission）表示，在自動駕駛車輛上，人類只能算是「使用者」，承受非常不同的法律責任；

一旦發生事故，自動駕駛系統背後的公司將要負起責任，而不是人類駕駛。

未來還需要建立一個新的制度來定義一個交通工具是否能算是自動駕駛。

在新的制度建立之前，汽車製造商必須非常嚴格定義什麼是自動駕駛，什麼是輔助駕駛功能。

在這兩者之間不能有模糊地帶，一輛車要嘛是自動駕駛車輛，要嘛就不是，中間沒有程度高低之分。

如果一輛車需要任何程度的監控，例如在極端天氣情況下，那麼就不能算是自動駕駛車輛，人類駕駛就要遵守目前的道路安全規則，承受法律責任。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 使用"自動車道保持系統"的汽車駕駛人，可以不需要監控道路狀況，也可以不需要將雙手保持在方向盤上

危險駕駛

號稱具備自動駕駛輔助功能的車輛越來越多，這類車輛發生交通事故的案例也時有所聞，而且有時候讓人匪夷所思。

例如，美國一名駕駛人在使用特斯拉（Tesla）的自動駕駛（Autopilot）功能的時候，一邊開車一邊玩遊戲機，結果出意外身亡。

另外，在2018年，英國高速公路上一名駕駛人在特斯拉自動駕駛的時候，爬到汽車後座休息，所幸在發生事故之前被警方發現結果被吊銷駕駛執照。

不久前，美國加州起訴一名特斯拉駕駛兩項過失殺人罪，該名駕駛人的特斯拉汽車在自動駕駛的情況下闖紅燈，撞上另一輛車造成兩人死亡，這是第一次有人使用半自動駕駛系統被起訴過失殺人罪。

第二級自動駕駛

特斯拉是領先開發自動駕駛的汽車公司之一，但該公司行銷自動駕駛的宣傳手法遭到許多質疑，據了解特斯拉的「Autopilot」在自動駕駛汽車的五個等級中，被評定為第二級自動駕駛。

這個等級和英國運輸部（Department for Transport）去年核准上路的「自動車道保持系統」（ALKS）相同，都屬於第二級的自動駕駛。

「自動車道保持系統」是英國核准上路的第一個「免手持」類型的自動駕駛系統。

在車輛上使用「自動車道保持系統」的駕駛人，可以不需要監控道路狀況，也可以不需要將雙手保持在方向盤上，但是必須保持警覺，並且要在系統提出要求的時候，能夠在10秒之內接手控制汽車。

明確定義

英國法律改革委員會的報告著重在自動駕駛的定義上面，建議自動駕駛汽車上的「使用者」不需要為超速、闖紅燈、危險駕駛等行為負責，但需要負擔其它責任，例如確保汽車保險，乘員安全帶等責任。

自動駕駛汽車研究專家艾弗里（Matthew Avery）表示，汽車製造商必須明確定義車輛功能，以避免駕駛人誤以為自己的汽車具有完全自動駕駛功能，這是有必要以法律規範的。