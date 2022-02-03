奧密克戎亞型變異株BA.2：五個你需要知道的問題

1 小时前

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新冠變異病毒奧密克戎（Omicron）傳染性強，現在全世界已經有一半的新冠病毒感染病例是奧密克戎。

奧密克戎是新冠病毒的一種變異株，奧密克戎變異株還存在多種亞型，最普遍的是BA.1。

現在許多國家，尤其是在亞洲和歐洲，奧密克戎BA.2亞型的感染病例越來越多。

那麼對於這個新崛起的奧密克戎BA.2亞型我們該注意什麼呢？BBC整理出以下五個你需要知道的問題。

為何被稱為「隱形」變異株？

奧密克戎BA.2亞型也被稱為「隱形變異毒株」，因為它沒有奧密克戎「標凖亞型」BA.1所具備的基因標記，該基因標記能讓研究人員確定感染病例是奧密克戎，而不是德爾塔（Delta）毒株。

和其他變異毒株一樣，奧密克戎BA.2感染者能夠用抗原檢測（快篩測試）或PCR檢測來確定是否確診陽性，但是這兩項檢測無法確認感染病毒是德爾塔或者是奧密克戎BA.2亞型，還需要更多檢測才能確定。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雖然感染BA.2亞型之後能夠檢測出確診陽性，但還需要更多檢測才能確定感染的是BA.2亞型

和之前的變異病毒相比，奧密克戎BA.2亞型似乎傳染力更強，不過沒有數據顯示病情會更加嚴重。

BA.2是什麼?

當病毒突變產生新的變異株的時候，通常會分裂或開枝散葉成不同的亞型，例如，德爾塔變異株就有高達200種不同的亞型。

奧密克戎變異株也是這樣，已經有的亞型包括BA.1、BA.2、BA.3和B.1.1.529。

BA.1是最普遍的亞型，世界衛生組織說，全球共享流感數據倡議組織（GISAID）所收到的病毒DNA當中，將近99%的感染案例被定序為BA.1（截至2022年1月25日）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現在全世界已經有一半的新冠病毒感染病例是奧密克戎

去年11月從菲律賓上傳到數據庫的序列中發現BA.2亞型，但無法確定其原始來源。

BA.2在哪裏傳播？

世界衛生組織WHO在2月2日說，57個國家已經檢測到奧密克戎BA.2亞型。

世衛組織表示，BA.2亞型已經佔菲律賓、尼泊爾、卡塔爾、印度和丹麥等地大多數確診病例，在其他地方增加速度也非常快。

丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）表示，該國新增確診病例有大約一半是感染BA.2亞型。

印度也是另一個BA.2亞型迅速取代德爾塔和奧密克戎BA.1亞型的國家，在境內數個邦已經成為主要感染變異株，帶動該國最近發生的第三波疫情。

菲律賓衛生部表示，BA.2亞型已經在1月底以前所收到的樣本中佔據多數。

英國衛生安全署（UK Health Security Agency）表示，英格蘭已經有超過1000個確診病例是BA.2亞型。

英國衛生當局將BA.2列為「有待調查的變異毒株」，這意味當局將密切注意其發展，但目前沒有引起過度擔憂。

英國衛生安全署的詹德（Meera Chand）博士表示，德國的BA.2感染也在快速增加，超越了BA.1和德爾塔。

BA.2更容易傳染？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度也是BA,2亞型迅速取代其他變異病毒的國家

丹麥血清研究所對8500戶家庭和18000人所進行的調查發現，BA.2的傳染力明顯要比BA.1高出許多。

報告說，和其他變異毒株相比，BA.2導致接種兩劑疫苗和三劑疫苗的人突破性感染的比率更高，不過有打疫苗的人比較不容易將病毒傳染給別人。

英國進行的另一項調查也發現，BA.2比BA.1傳染力更高。

但是根據一項初步評估結果，沒有證據顯示疫苗對任何一種亞型有效力降低的情形。

BA.2更危險嗎？

沒有數據顯示，BA.2感染的病情比之前奧密克戎任何亞型變異株導致的病情更為嚴重。

世衛組織新冠疾病反應小組的帕弗林（Boris Pavlin）表示，「從那些BA.2病例超越BA.1病例的國家來看，我們沒有看到任何重症住院顯著增加的情況。」

他表示，即使BA.2取代BA.1，對全球疫情發展和治療病患的方式也不會有太大影響。

帕弗林博士表示，「它的影響估計不會太大，但是我們需要更多的數據。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國衛生當局將BA.2列為「有待調查」

和其他變異病毒一樣，專家相信疫苗仍然能維持高效，避免發生嚴重病情、重症住院和死亡的案例。

帕弗林說，「疫苗能有效避免嚴重病情，包括奧密克戎。」

詹德表示，「到目前為止，沒有足夠的證據顯示BA.2比BA.1引起更多的嚴重病情，但數據有限，英國衛生安全署會密切觀察。」