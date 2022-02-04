鼻腔注入新冠病毒 英國「人體挑戰」試驗得出最新結果

詹姆斯·加拉格爾

BBC健康事務記者

33 分钟前

圖像來源，Getty Images

全世界第一個新冠病毒「人體挑戰」試驗（challenge trial），故意讓受試者感染新冠病毒以觀察病情初期發展，現在有了最新的結果。

一共有36名18至30歲年輕、健康、而且未注射過疫苗的自願者在倫敦的皇家自由醫院（Royal Free Hospital）參加了這項人體挑戰試驗。

人體挑戰試驗的結果能夠顯示新冠病毒是如何入侵我們人體的，造成感染需要多少時間，以及為什麼有些人對病毒有抵抗力。

故意用新冠病毒感染人體，這讓科學家有機會，即使在未出現任何症狀之前，得以對病毒感染的初期病情發展進行研究與觀察。

未來更多的人體挑戰試驗，或許有助於研發下一代的新冠疫苗和治療藥物。

鼻腔噴入新冠病毒

接受人體挑戰試驗的每一位受試者，都在鼻子裏噴進了相同劑量的新冠病毒，這個劑量相當於一個新冠疾病帶原者在其病毒量最高的時候從鼻子裏噴出的一滴微小飛沫。

但是結果只有一半的人被感染。

為什麼另外一半沒有接種過疫苗，也沒有被感染過沒有免疫力的人，能夠抵抗新冠病毒，這將是未來研究的重點。

在那些被感染的受試者當中，病毒很快就發揮威力，在短短42個小時之內就首次出現症狀和測得陽性確診結果。

過去一般認為，在首次接觸病毒到第一次出現症狀需要五天的時間。

研究人員也發現，雖然喉嚨存在許多病毒，但鼻子的病毒量最高，因此研究人員強調口罩要蓋住口鼻的重要。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 研究人員希望更多的人體挑戰試驗能研發出下一代的新冠疫苗和抗病毒藥物

早發現、早防疫

研究發現，被感染五天後體內病毒量達到高峰，最多在12天後體內都檢測得到病毒存在。

大部分人症狀輕微，但有一些受試者長時間喪失嗅覺。

負責這個人體挑戰試驗的倫敦帝國學院（Imperial College London）傳染病專家邱克讓（Christopher Chiu）表示，「這是一個非常獨特的研究。」

他表示，試驗顯示抗原檢測（rapid antigen test 或稱 lateral flow test），也就是俗稱的快篩測試，能夠在早期有效檢測出新冠病毒。

「雖然在第一或第二天敏感度比較低，但是如果使用正確且每日重覆使用，一旦陽性立刻採取防疫行動，那麼將能有效阻擋病毒散播。」

安全性

這個人體挑戰試驗所使用的病毒是新冠疫情早期的病毒，採集自疫情初期的一位病人體內。

後續研究將使用比較近期出現的病毒變體。

另外一個更大的意義在於：進行新冠病毒人體挑戰試驗是安全的，這將會開啟更多新的研究方向。

過去醫學界也在其他方面做過人體挑戰試驗，並成功研發出新的傷寒疫苗，研究人員希望人體挑戰試驗也能幫助研發出下一代的新冠疫苗和抗病毒藥物。

這個挑戰試驗的研究結果已經發表在網絡上，目前還有待其他科學家進行同行評審。