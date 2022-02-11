元宇宙：如何對付虛擬世界中的騷擾問題

14 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女性玩家造訪元宇宙可能會遭遇不愉快的經驗

元宇宙仍然處於概念發展階段，但這個屬於未來的虛擬空間卻面臨一個古老的問題：騷擾。

彭博社科技專欄作者歐爾森（Parmy Olson）對BBC講述她在虛擬現實平台「Horizon Worlds」遭遇到的「令人毛骨悚然」的親身經歷。

「Horizon Worlds」是臉書的母公司Meta開發的虛擬現實平台，任何18歲以上的人都可以創造自己的網絡化身，進入虛擬空間漫遊。

使用者只需要Meta的虛擬現實頭戴裝置，就能夠進入這個虛擬空間，在裏面和其他角色化身互動，玩遊戲。

「盯著我看」

歐爾森說，「我一進去就發現我是唯一的女性使用者，只有我使用女性的角色頭像，那些男性角色將我包圍起來，一句話都不說就一直盯著我看。」

「然後他們開始對著我拍照，又把照片拿給我，過了一會兒一個男的衝了上來對我說了句話。」

「在虛擬現實世界裏，如果有人靠近你，那麼他的聲音聽起來就像是在你的耳朵旁邊，那感覺把嚇了我一跳。」

在微軟開發的虛擬現實平台上，歐爾森也有類似的經驗。

「當時我和另一位女性在聊天，沒過多久一個男的過來開始跟我們搭話，我們走到哪他就跟到哪，還說一些很不適當的話，我們後來不得不封鎖他。」

歐爾森表示，雖然這些偶發事件還算不上騷擾，但的確令人「感到非常不舒服」。

另一名女性向《每日郵報》講述她在「Horizon Venues」上被騷擾的經驗，並將其比作為性侵害。該名女性使用者表示，一群男性角色對她「上下其手」，並用許多性暗示語言騷擾她，那些男性角色還對她拍照，發送信息說：「不要假裝你不喜歡。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 大家都在說的元宇宙到底是什麼？

「個人界限」

臉書的母公司Meta對此回應表示遺憾，「我們希望每個人都能有正面的體驗，在類似的情況下能獲得安全工具保護自己，協助我們調查採取行動。」

對此Meta還宣佈，在「Horizon Worlds」和「Horizon Venues」虛擬現實平台上推出「個人界限」（Personal Boundary）新功能，讓使用者在虛擬世界中的化身能擁有更多的個人空間。

「個人界限」讓虛擬現實的玩家化身彼此保持一定距離，這樣子玩家就能擁有更多的個人空間，避免和不想要人的互動。

Meta表示，「個人界限讓其他人不能侵犯你的個人空間。」

「如果有人試圖進入你的個人界限，在他們接觸界限的時候，系統會阻止他們的前進動作。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Meta首席技術官博斯沃思表示，管理仍處於發展階段的元宇宙挑戰性非常大

Meta首席技術官博斯沃思（Andrew Bosworth）表示，管理仍處於發展階段的元宇宙挑戰性非常大，存在很大的機會，也面臨很大的威脅。

他接受BBC採訪表示，虛擬現實應該讓使用者掌握更大的權力。

「如果你在虛擬現實環境裏騷擾我，我可能會感覺非常真實，和我的距離非常近。」

「但是如果我有技術能夠封鎖你，那你對我而言就不存在，你對我可能造成的危害就立刻消失。」

他表示，虛擬現實有潛力能夠讓人們安全互動，但仍然需要更多工作實現這個潛力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 元宇宙仍在發展階段，遊戲規則也亟待建立

歐爾森認為，元宇宙的管理問題是臉書、微軟和其他公司面對的非常棘手的問題。

「你可以掃描抓到使用仇恨語言的違規者，這也可以用機器學習來做到。」

「但是處理圖像信息，一個虛擬角色和另一個有多靠近，這在計算機技術上比較難做到，需要更大的運算能力。」

臉書在發展元宇宙上面將投資100萬美元，其中部分經費將用來建立新的內容管理機制。

博斯沃思對BBC表示，「過去15年來我們在這方面已經學到許多，現在我們要學以致用，盡可能建立完美內容管理機制，讓使用者對自己的體驗有更大的掌控能力。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， Meta虛擬現實的玩家化身都是沒有腳的

研究虛擬現實倫理的劍橋大學人類學家辛格勒（Beth Singler）表示，「過去的經驗表明臉書並沒有學到網絡內容管理的教訓，沒錯，他們的確改變了一些規定，但是臉書上面仍然可以看到許多不當內容。」

她說，元宇宙的發展可以向遊戲領域學習很多經驗，電子遊戲或在線遊戲方面已經發展多年，許多遊戲都設置很多關於虛擬化身的規定，包括玩家的化身能夠和誰互動，甚至是玩家使用的名稱等，都有詳細規範。

Meta虛擬現實的玩家化身都是沒有腳的，這可能是技術原因，因為玩家有頭戴裝置和手套，但沒有腳的感應器，但另一個可能原因也是這樣就能避免玩家發生涉及「下半身」的問題。