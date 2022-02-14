新冠疫苗：全球捐獻數達10億總產量過百億，為何仍有四成人口無法接種

斯蒂芬妮·赫加蒂（Stephanie Hegarty）

BBC國際部人口事務記者

10 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 非洲國家新冠疫苗接種率仍是全球最低。

世界本周迎來一個看似值得鼓舞的里程碑——各國向無力負擔2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）疫苗國家和地區捐贈疫苗總量達10億劑。然而，全球人口中40%仍然沒能接種上一劑新冠疫苗。

目前，全球已生產110億劑新冠疫苗，足以給全球每一位成年人打上兩針。那麼，問題到底出在哪裏？

英國前首相戈登·布朗（Gordon Brown；白高敦）說：「即便到現在，全球超過70%的疫苗仍朝著G20成員國運去，換言之，其餘175個國家都在吃虧。」布朗目前是世界衛生組織（WHO）全球衛生籌資大使。

結果，大多數富有國家已經為其60%以上人口接種疫苗，而低收入國家的平均接種比率只有10%。

全球疫苗接種進展實時動態圖

全球疫苗接種進程 Asset 2 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 在下面鍵入國家或區域名稱，查詢疫苗接種進程 無疫苗接種數據。在有些情況下，宣佈疫苗接種開始與獲得實際數據存在時間差。

富有國家要求先給他們發貨。英國在2021年4月向印度一家廠房聲索500萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，到5月中，印度日均感染新冠病毒死亡人數超過4000人。印度繼而頒布疫苗出口禁令。

混亂中，COVAX掉到隊尾，只能等待富有國家捐獻過剩庫存。這意味著疫苗供應變得不穩定。

以肯尼亞內羅畢為基地的非洲人口與健康研究中心執行主任凱瑟琳·京布東吉博士（Dr Catherine Kyobutungi）說：「肯尼亞去年預期在首次付運中接收300萬劑，結果卻只收到110萬劑。隨後的三個月，他們什麼都拿不到。」

面對無法預測的發貨狀況，肯尼亞得反覆修改其疫苗接種計劃來應變。京布東吉博士相信，這對推動疫苗接種造成沉重打擊。

「民眾凖備好接種疫苗，但他們得到處尋找接種找疫苗的地方，甚至可能被拒諸門外。誰有那時間給你跑三個地方來打上一針？」

到了10月和11月，疫苗終於大批運到，但時隔多月，內羅畢市的接種率只有40%，許多郊區不到5%。

「問題是，未來幾個月疫苗有效期屆滿的時候，會發生什麼事？我們搞不好會給打回原形。」

今年1月，獲分配50萬劑莫德納（Moderna）疫苗的烏干達因為無法在疫苗過期前將之使用，不得不銷毀其中40萬劑。尼日利亞在去年12月銷毀了100萬劑疫苗，並宣佈不再接收有效期短的疫苗。已經捐出的10億劑疫苗當中，約三分之一仍未被接種。當中有多少被浪費掉，不得而知。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世界癌症日：新冠疫情是否將改變全球抗癌局面

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 由於經濟實力的差距，不同國家的疫苗接種進度相差懸殊。這也會影響全球克服疫情的進展。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 部分阿斯利康—牛津新冠病毒疫苗由印度血清研究所負責生產。

一些非洲國家也在自行採購疫苗方面遇到挫折。就像透過COVAX獲取疫苗捐贈一樣，它們的訂單往往不能在它們最需要疫苗的時候得到落實。

但同時，病毒繼續在傳播，繼續在變異。

京布東吉博士說，重點在於迅速行動。「等到年底才給全世界接種疫苗，毫無意義。」

許多倡議人士都擔心，一旦出現抗疫苗的病毒變種，人類又得重新面對研發新疫苗的苦戰。

不少人爭辯，增加全球疫苗供應的唯一法門就是分享信使核糖核酸疫苗（mRNA vaccines）生產技術與知識，讓更多生產商能加入。這類型疫苗有潛力被廣泛採用，並迅速投產。

世衛組織似乎也同意這想法。上星期五（2月11日），世衛組織總幹事譚德塞博士（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）到南非參觀得到該組織支持，生產非洲本土開發mRNA疫苗的一個項目。這設施裏的科學家成功複製了莫得納疫苗。

目前，輝瑞對開放其新冠疫苗技術仍然抗拒，其合作伙伴BioNTech被刊登在《英國醫學雜誌》（British Medical Journal）的一篇文章指控其試圖阻撓南非的有關項目。BBC曾邀請BioNTech就該等回應發表評論，但迄今沒有得到回應。

根據科研分析企業Airfinity的數據，輝瑞—BioNTech疫苗縱使價格最為昂貴，目前仍是被捐贈劑量最多的新冠疫苗。它們主要來自美國和歐盟的採購。

據Airfinity計算，輝瑞單從採購捐贈疫苗就能獲利24億美元，莫德納也能獲利21億。直到最近，阿斯利康據稱以成本價出售其新冠疫苗。