新冠變異株：「超級變體德爾塔克戎」真偽之爭的來龍去脈

23 分钟前

圖像來源，Getty Images

新冠病毒奧密克戎變異株在世界各地掀起的巨浪尚未平息，又有一條新聞令人驚悸——超級變體Deltacron；據稱它是之前兩種強大的變異株德爾塔（Delta）和奧密克戎（Omicron）結合而成。

不過，很快就有科學家出面解釋，作為新變異株的Deltacron其實並不存在，研究表明，所謂超級變體的基因序列很可能是污染造成的。

BBC梳理這件事的來龍去脈。

Deltacron這個詞最初來自塞浦路斯。2022年1月7日，尼科西亞的塞浦路斯大學病毒學家列昂迪歐斯·科斯特利吉斯（Leondios Kostrikis）公開宣佈，他的團隊發現並確定了兼具德爾塔（Delta）和奧密克戎（Omicron）兩種元素的基因組。

他們當天晚上將25個基因序列上傳到流行病公共數據庫GISAID，後來又上傳了27個序列，由此見諸媒體，成為國際新聞。

但許多科學家很快在社交媒體和傳統媒體上公開表示，這些毒株基因序列並不足以構成新變異體，也不是毒株之間重組的結果。他們認為，很有可能是實驗室污染造成的。

庫帕利博士（Krutika Kuppalli）是美國南卡羅萊納醫科大學世界衛生組織（WHO）新冠專家團隊成員。她的推特說，德爾塔+奧密克戎不構成超級新變異株。

自 2020 年 1 月以來，已經有七百多萬條 SARS-CoV-2 基因組上傳到 GISAID 數據庫。

以訛傳訛？

被成為Deltacron的基因序列上傳72小時後，科斯特利吉斯將它們移出數據庫公開檢索區域，以待進一步核證。

他解釋說，自己最初的假設被曲解了，他並沒有說過這些新序列就代表德爾塔和奧密克戎，是一些媒體措辭含糊，令人誤以為是德爾塔-奧密克戎重組病毒株序列。

基於這個發現，最初的假設是「一些 Delta 病毒顆粒在刺突基因（S基因）中獨立突變，類似於奧密克戎中常見的突變」。

這個假設見諸媒體後被廣泛質疑，許多從事基因測序和 COVID-19 研究的科學家認為有另一種可能性：實驗室錯誤。

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問題出在哪裏？

對任何基因組進行測序都依賴於引物（引子），就是一小段單鏈核糖核酸（RNA）或脫氧核糖核酸（DNA）；這個引子與目標序列結合，成為測序的起點。

但因為Delta 的刺突基因中發生了突變，降低了部分引物與其結合的能力，使得基因組這個區域的測序變得很困難。

如果是因為污染導致奧密克戎顆粒混入樣本，它可能會使測序的刺突基因看起來與奧密克戎中的相似。

美國路易斯安那州立大學病毒學家傑瑞米·卡米爾（Jeremy Kamil）認為這種實驗室污染很普遍。他還在推特上讚揚科斯特利吉斯團隊的病毒基因測序努力，強調錯誤並不重要，重要的是需要共同應對病毒挑戰。

還有一種可能性是措辭不當——即使新的序列不是因污染導致，塞浦路斯實驗室發現的突變在其他變體中也有發現，並非奧密克戎獨有。

GISAID數據庫中的基因序列中有不少攜帶其他序列元素，只不過沒有引起社交媒體的注意和爭論。

科斯特利吉斯不同意污染的說法，同時指出社交媒體上圍繞這種假設的爭論「沒有考慮我們的完整數據，也沒有提供任何真實可靠的證據證明它不是真實存在」。

他對《自然》表示正在研究世界各地科學家對他最新研究成果的評論，凖備將研究結果提交同行評審。