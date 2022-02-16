新冠變異株：「超級變體德爾塔克戎」真偽之爭的來龍去脈
新冠病毒奧密克戎變異株在世界各地掀起的巨浪尚未平息，又有一條新聞令人驚悸——超級變體Deltacron；據稱它是之前兩種強大的變異株德爾塔（Delta）和奧密克戎（Omicron）結合而成。
不過，很快就有科學家出面解釋，作為新變異株的Deltacron其實並不存在，研究表明，所謂超級變體的基因序列很可能是污染造成的。
BBC梳理這件事的來龍去脈。
Deltacron這個詞最初來自塞浦路斯。2022年1月7日，尼科西亞的塞浦路斯大學病毒學家列昂迪歐斯·科斯特利吉斯（Leondios Kostrikis）公開宣佈，他的團隊發現並確定了兼具德爾塔（Delta）和奧密克戎（Omicron）兩種元素的基因組。
他們當天晚上將25個基因序列上傳到流行病公共數據庫GISAID，後來又上傳了27個序列，由此見諸媒體，成為國際新聞。
但許多科學家很快在社交媒體和傳統媒體上公開表示，這些毒株基因序列並不足以構成新變異體，也不是毒株之間重組的結果。他們認為，很有可能是實驗室污染造成的。
庫帕利博士（Krutika Kuppalli）是美國南卡羅萊納醫科大學世界衛生組織（WHO）新冠專家團隊成員。她的推特說，德爾塔+奧密克戎不構成超級新變異株。
自 2020 年 1 月以來，已經有七百多萬條 SARS-CoV-2 基因組上傳到 GISAID 數據庫。
以訛傳訛？
被成為Deltacron的基因序列上傳72小時後，科斯特利吉斯將它們移出數據庫公開檢索區域，以待進一步核證。
他解釋說，自己最初的假設被曲解了，他並沒有說過這些新序列就代表德爾塔和奧密克戎，是一些媒體措辭含糊，令人誤以為是德爾塔-奧密克戎重組病毒株序列。
在一封給《自然》雜誌的電子郵件中，科斯特利吉斯寫道，「Deltacron」序列2021年12月從塞浦路斯的新冠病毒樣本中產生，進一步察看時注意到刺突蛋白基因中有一個類似奧密克戎的遺傳特徵，這個遺傳特徵有助於病毒進入細胞。
基於這個發現，最初的假設是「一些 Delta 病毒顆粒在刺突基因（S基因）中獨立突變，類似於奧密克戎中常見的突變」。
這個假設見諸媒體後被廣泛質疑，許多從事基因測序和 COVID-19 研究的科學家認為有另一種可能性：實驗室錯誤。
問題出在哪裏？
對任何基因組進行測序都依賴於引物（引子），就是一小段單鏈核糖核酸（RNA）或脫氧核糖核酸（DNA）；這個引子與目標序列結合，成為測序的起點。
但因為Delta 的刺突基因中發生了突變，降低了部分引物與其結合的能力，使得基因組這個區域的測序變得很困難。
如果是因為污染導致奧密克戎顆粒混入樣本，它可能會使測序的刺突基因看起來與奧密克戎中的相似。
美國路易斯安那州立大學病毒學家傑瑞米·卡米爾（Jeremy Kamil）認為這種實驗室污染很普遍。他還在推特上讚揚科斯特利吉斯團隊的病毒基因測序努力，強調錯誤並不重要，重要的是需要共同應對病毒挑戰。
還有一種可能性是措辭不當——即使新的序列不是因污染導致，塞浦路斯實驗室發現的突變在其他變體中也有發現，並非奧密克戎獨有。
GISAID數據庫中的基因序列中有不少攜帶其他序列元素，只不過沒有引起社交媒體的注意和爭論。
科斯特利吉斯不同意污染的說法，同時指出社交媒體上圍繞這種假設的爭論「沒有考慮我們的完整數據，也沒有提供任何真實可靠的證據證明它不是真實存在」。
他對《自然》表示正在研究世界各地科學家對他最新研究成果的評論，凖備將研究結果提交同行評審。
也有科學家擔心這個風波會影響病毒基因組數據的快速共享，進而阻礙變異毒株的發現。這類數據有很強的時效性，如不及時分享便會失效。