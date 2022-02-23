不經許可群發分享女性裸體照片的社交軟件

虛假信息調查組

BBC 國際部

10 分钟前

圖像來源，Klawe Rzeczy

BBC 的一項調查發現，在社交媒體應用程序 Telegram 上，未經許可隨意分享女性私密照片的現象很普遍，且往往帶有騷擾、羞辱和勒索的動機。

提示：本文含有涉及性的內容

薩拉（化名）發現她的一張裸照在 Telegram（TG）上被洩漏、分享的那一瞬間，她的生活變了。她的 Instagram 和 Facebook 個人資料已被人添加，包括電話號碼；突然就有陌生男子聯繫她，要求她提供更多照片。

她說：「他們讓我覺得自己像個妓女，因為[他們相信]是我分享了自己的私密照片。這意味著我作為一個女人毫無價值。」

圖像加註文字， 薩拉的私密照片在Telegram上被人分享後，她開始離群索居

薩拉住在古巴首都哈瓦那。她確實跟一個人分享了自己的照片，但這張照片最後在 TG 上一個有1.8萬人關注的群裏轉發分享，其中許多人是她的街坊。現在她害怕街上的陌生人可能看過她的裸照。

「我不想出門，不想跟朋友聯繫。事實上我很痛苦。」

她的遭遇不是偶然案例。我們對 Telegram 數月的調查發現，至少 20 個國家，成千上萬的女性私密照片和視頻在大型用戶群和頻道上被分享，這些圖片、視頻要麼是偷拍、盜取的，要麼是被洩漏的。同時，鮮有證據表明這個社交平台在設法解決這個問題。

圖像加註文字， 尼伽爾被迫流亡海外

尼迦爾在距離古巴萬里之遙的地方流亡。

她來自阿塞拜疆，但被迫流亡海外。2021年，她和丈夫做愛的一則視頻被洩漏轉發給她的家人，然後上傳到一個Telegram 用戶群。

「我媽媽失聲痛哭，跟我說：『有一條視頻，發給我的，』她說。我被擊垮了，徹底垮了。」

這條視頻被轉發到一個有 4 萬名成員的群裏。她前夫的臉部做了模糊處理，但她的面容清晰可見。

她估計這個視頻是前夫偷拍的，目的是用來敲詐她的兄弟；她兄弟是阿塞拜疆總統的批評者，頗具知名度。她說，媽媽受到威脅，如果她兄弟不停止批評總統，就把這條視頻上傳到 Telegram。

尼伽爾說：「他們蔑視你，好像看一個沒有廉恥的人，誰管你是不是結了婚的？「

她說自己後來跟前夫對質，他否認偷拍那條視頻。我們嘗試聯絡他，希望聽聽他的說法，但沒有收到他的回應。

尼伽爾仍在掙扎，努力繼續她的生活：「我無法恢復。現在每周兩次見心理治療師。他們說到目前為止沒有好轉。他們問我能不能忘掉這件事，我說不能。」

尼伽爾和薩拉的影像被分享的案例已經向 Telegram 舉報，但沒有任何回應。她們的遭遇並非特例。

BBC 在俄羅斯、巴西、肯尼亞和馬來西亞等國家跟蹤調查了 18 個 Telegram 頻道和 24 個群組，訂閲者總數接近200萬。

我們看到家庭住址和父母的電話號碼等個人信息與露骨的照片一起發佈。

還看到群組管理員要求成員將前配偶/伴侶、同事或同學的私密影像發送到一個自動帳戶，以便在不透露發件人身份的情況下發佈這些照片。

Telegram 表示，它在全球擁有超過 10 億活躍用戶 —— 比 Twitter 還多 —— 許多人都被它對隱私的重視所吸引。

2021 年 1 月， WhatsApp 修改隱私條款後，數百萬用戶轉到 Telegram。

Telegram 在實施新聞審查的國家長期以來一直受到民主抗議者的歡迎。用戶可以在不分享姓名或電話號碼的情況下發帖，並創建擁有多達 20 萬名成員的公共或私人群組，或不限人數的播放頻道。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 白俄羅斯抗議者曾利用 Telegram 組織大規模反政府抗議示威

儘管 Telegram 在注重隱私方面口碑頗佳，但只有「秘密聊天」選項提供端到端加密，確保只有交談雙方能看到內容。在 Signal 和 WhatsApp 等安全聊天應用程序，這是默認設置。

該平台還吸引了希望躲避監管的用戶，包括那些被其他平台拒絶的用戶。

「根據 Telegram 及其東主的說法，他們不想對用戶實施審查，」 數字版權組織 Access Now 的技術法律顧問娜塔麗婭·克拉皮瓦（Natalia Krapiva） 說。

但我們的研究表明，這種溫和的審核方式已經使 Telegram 成為洩露、分享私密影像者的避風港。

Telegram 沒有針對未經同意分享私密影像的處理的專門政策，但其服務條款中有一條，用戶同意「不在可公開查看的 Telegram 頻道、網上機器人程序等發佈非法色情內容」。

它還具有覆蓋公開和私人群組的應用內舉報功能，以及讓用戶舉報色情內容的渠道。

為了測試 Telegram 執行政策的嚴格程度，我們通過應用內報告功能搜到並報告了 100 張色情圖片。一個月後，96 張仍然可以查看。我們無法找到另外四個，因為他們位於我們無法再訪問的組群中。

令人不安的是，在我們調查這些團體時，一個來自俄羅斯的帳戶還試圖以低於一杯咖啡的價格向我們出售一個包含虐待兒童視頻的文件夾。

我們向 Telegram 和倫敦警察廳報告了這件事，但兩個月後，這個帖子和頻道仍然存在，直到我們聯繫 Telegram 的媒體團隊後，該帳戶才被刪除。

儘管有寬鬆的監管，Telegram 對某些內容確實會採取行動。

在我們提供的視頻導致蘋果應用軟件商店中暫時刪除 Telegram 之後，Telegram 在處理虐待兒童影像問題上的態度變得更主動。該平台 2019 年曾與歐盟犯罪機構歐洲刑警組織合作一起消除平台上大量泛濫的伊斯蘭國內容。

牛津互聯網研究所（OII）研究員阿利亞克桑德·赫拉希曼卡（ Aliaksandr Herasimenka） 博士說：「我們知道 Telegram 可以刪除並且[已經] 在刪除與恐怖主義相關的內容或某種非常激進的政治內容。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 極右翼和其他一些激進組織也在利用 Telegram 組織活動。

但刪除私密影像似乎不屬於優先事項。

我們在不透露姓名的前提下與五位 Telegram 內容版主交談，得知他們用一個自動系統接收用戶舉報信息，這些舉報郵件被分成兩類：「垃圾郵件」和「非垃圾郵件」。

他們聲稱自己不會主動搜索私密圖像，且據他們所知，Telegram 也沒有用人工智能（AI）來做這件事。這種疏於行動的狀況導致一些女性開始採取行動自行處理。

喬安娜發現自己 13 歲時一張裸體照片被發到馬來西亞一個臭名昭著的 Telegram 用戶群分享。

她用假名在 Telegram 上註冊了一個假帳號，用這個賬號加入該組群，匿名搜索裸照然後舉報。她還把自己的搜索結果分享給朋友們。

在媒體的巨大壓力下，這個群組最終被關閉。但是我們在調查過程中發現至少有兩個重覆的群組在分享類似的影像。

圖像加註文字， 喬安娜舉報有一些圖片未經同意就被上傳到 Telegram 上公開分享

「有時會感到非常無助，因為我們花了很大努力來消除這些群組，但它們持續不斷地出現。所以，說實話我真的不知道這是不是無休無止，」喬安娜說。

Telegram 拒絶接受我們的採訪，但在一份聲明中告訴我們，它確實會主動審核公共空間並處理用戶關於違反其服務條款的內容的報告。

Telegram 沒有確認是否允許在平台上發佈未經同意的個人私密圖像、它們是否會被刪除。

在 Telegram 上的一些公共頻道上推出的廣告，以及投資資金，表明其創始人帕維爾·杜洛夫（Pavel Durov）打算用這個平台賺錢。

這可能會加大 Telegram 及其傾向於自由主義的創辦人的壓力，使它更進一步靠攏 WhatsApp 等行業競爭對手。WhatsApp 已開始引入禁止分享私密照片的政策。

隨著公司進入新市場並開始創收，它對更大程度的審核還能夠抵制多久，目前有待觀察。

然而，對於那些因為私密照片被他人未經許可分享在 Telegram 上，導致名譽和生活受重創的女性來說，改變來得太遲。