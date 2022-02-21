新冠疫情：「嗅覺失明」讓世界失去色彩 可以如何治療？

12 分钟前

嗅覺喪失是新冠的症狀和長期影響之一，病人認為它「令人心痛」和令自己感覺「被孤立」。如今有研究表明，刻意地嗅聞香氣，可以幫助人們在一定程度上恢復嗅覺。