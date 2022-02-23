新冠疫情：除了疫苗接種 哪些藥物在推動疫情終結

53 分钟前

圖像來源，Getty Images

英國全面解除新冠防疫限制之際，疫苗接種和加強劑繼續普及，改進疫苗免疫保護的同時，針對新冠的藥物和療法研究也在繼續，許多人期盼大流行疫情即將宣告終結。

紐卡斯爾的馬蒂亞斯·施密德醫生(Matthias Schmid)2020年1月曾經為英國首例新冠患者診治。他記得當時醫生沒有任何藥物和已知療法對付新冠。

「（當時）我們什麼都沒有」，他告訴BBC醫藥新聞編輯弗格斯·沃爾什（Fergus Walsh），現在則有一整套方法來緩減大量患者的病症，拯救許多重症患者的生命。

COVID-19 的當前標凖護理操作包括氧氣、呼吸機、皮質類固醇和其他藥物。

目前給住院病人使用的包括皮質類固醇藥物、單克隆抗體生物製劑和其他藥物。

圖像加註文字， 英國首例確診新冠患者2020年1月在紐卡斯爾住院，主治醫生是馬蒂亞斯·施密德(Matthias Schmid)。

單克隆抗體新冠藥

抗體是人體產生用於抵禦疾病的物質，能夠從痊癒患者細胞中提取並在實驗室培養。單克隆抗體是一種合成蛋白，專門用來攻擊特定蛋白質，比如新冠病毒的蛋白質。這些抗體附著在病毒表面，阻止病毒進入人體細胞，阻斷其複製，從而起到抗感染作用。

Sotrobimab是新冠單克隆抗體藥物，已獲WHO批准，在多國投入使用，可以使易感染患者住院率降低79%。

Tocilizumab是另一種單克隆抗體生物製劑，又稱托珠單抗，可以抑制引發炎症的白介素（IL-6）受體；IL-6在新冠重症患者體內含量較高。

托珠單抗（藥品名Actemra）目前在約120個國家用於治療類風濕關節炎，2022年2月獲世衛組織批准用於新冠重症治療。

臨牀研究表明，靜脈注射托珠單抗可減少某些重症、病情迅速惡化、氧氣需求增加以及炎症反應明顯的新冠患者的死亡風險。在目前規模最大的臨牀試驗（RECOVERY）中，托珠單抗還縮短了患者住院時間。

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抗病毒藥物

新冠口服抗病毒藥問世進一步降低了新冠感染者住院率。

2021年秋季，兩種新冠口服藥先後問世，被普遍視為馴服疫情努力的戰績，重大突破。

美國默克（Merck，又稱默沙東，MSD）公司生產的新冠口服膠囊莫努匹拉韋（Molnupiravir）在英國最早獲准使用，臨牀試驗結果顯示它能使住院或死亡風險降低大約50%。

輝瑞（Pfizer）公司隨後宣佈自己的新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）問世，臨牀試驗結果顯示可令住院或死亡風險降低85% - 89%。

目前，英國各地高風險人群中一旦發現測試陽性，患者很快會收到郵寄的帕克斯羅維德片劑，遵醫囑在家口服，一個療程5天。

圖像加註文字， 艾米莉·戈德費舍爾（Emily Goldfischer）屬於高風險群體，新冠測試陽性後收到口服藥在家服藥治療。她告訴BBC吃藥後感覺症狀明顯舒緩

曾經研究過哪些藥物？

曾經有兩種抗病毒藥物被認為對具有治療新冠的潛力，一度引起轟動，一種是針對埃博拉病毒的瑞德西韋（Remdesivir），另一種是治療瘧疾的氯奎（Chloroquine）及其衍生物羥氯喹（hydroxychloroquine）。

類固醇激素

牛津「康復」(Recovery)臨牀試驗發現，一款極普通的人工合成類固醇激素類大眾消炎藥地塞米松（dexamethasone）可以降低住院新冠重症患者死亡率。

醫院臨牀試驗顯示，用呼吸機的新冠重症患者用藥後死亡率降低三分之一，需要吸氧的患者死亡率降低五分之一。

另一種激素藥物，氫化可的松（hydrocortisone，又譯氫化可體松），被發現有類似的療效。

這兩款類固醇藥物都有消炎作用。炎症是免疫反應的一部分，有可能造成嚴重損害。

不過，地塞米松對症狀溫和的患者不起作用。

另有研究發現治哮喘激素藥物，布地奈德（budesonide），有早期新冠症狀的患者在家用這種吸入式類固醇消炎藥被發現有助於加速患者的康復。

免疫抑製劑

用於治療類風濕關節炎的免疫抑製劑托珠單抗（tocilizumab）與沙利姆單抗（sarilumab）被發現可以降低新冠重症患者死亡率。

這類藥物可以防止新冠患者的免疫反應過激，導致肺和其他器官受損。

包括英國在內的六個國家展開的臨牀試驗顯示，給深切看護病房（重症監護）800名患者用藥後，死亡率有所降低。

科學家們正在研究合成「單克隆」抗體或吸入型皮質類固醇消炎藥對延緩新冠患者病情惡化、降低住院重症病例的作用。

牛津「康復」（Recovery）數據顯示，這兩種免疫抑製劑與地塞米松一起使用效果可以增強。這項臨牀試驗是目前規模最大的。

這些研究報告還有待同行評估，尚未在專業期刊上發表。