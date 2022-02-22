新冠疫情：確診者不必隔離 英格蘭「與病毒共存」的背後邏輯

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情期間長期實行社交疏離

英格蘭宣佈取消新冠疾病最後一道防疫措施：確診者不再需要強制隔離了，而英格蘭以外的英國其他地區目前確診者仍然需要隔離，但其他的防疫措施也正在放鬆。

新冠疾病的檢測工作也會有所縮減，英國決心朝向「與新冠共存」的未來方向前進，但這個政策的背後有哪些根據？大家都凖備好了嗎？新冠疾病能像其他任何疾病一樣對待嗎？

BBC衛生事務記者特利戈爾（Nick Triggle）解答了五個相關問題：

為什麼不再需要強制隔離？

新冠疾病出現初期，人們的免疫系統對新冠病毒毫無所知，對新冠病毒也沒有抵抗力，當時的人對新冠病毒來說是免疫初始人口，即不具備免疫力。

由於缺乏免疫力，這個新來的病毒立刻就造成許多人病死，尤其是老年人和已經患有其他慢性病的人等弱勢群體。

在英國，新冠疾病造成的死亡人數，大約有80%的都是在疫情發生的前12個月當中病故的。

自從新冠疫苗問世和推廣接種之後，人們慢慢開始出現免疫力了，越來越多的感染者痊癒也導致他們體內具有免疫力。

看看多少人有新冠疾病抗體，就能得知有這個群體內的免疫力高下如何。

體內有新冠病毒抗體意味著在面臨新冠病毒入侵時，身體免疫系統能夠辨認得出新冠病毒，並且知道如何對抗。

圖像加註文字， 統計顯示經過一年多，不論是哪個年齡段，至少97%的人體內都有抗體

新冠疫苗在2020年冬季開始推出，當時英國人抗體水平非常低，尤其是老齡人口。

經過一年多，現在情況完全不同了，不論是哪個年齡段，至少97%的人體內都有抗體。

在老年人口中，這麼高的免疫力幾乎都是來自打了三劑疫苗的原因，60歲以上的人有95%的都打了三劑疫苗。

三劑疫苗提供了強而有力的保護，就算感染新冠疾病，也大大降低出現重症或死亡的機會。

例如，打了三劑疫苗的70歲長者，面臨新冠病毒所承受的風險和40歲人一樣，這樣大大降低了相關病毒的死亡率。

現在我們體內的免疫系統已經接受了很好的訓練，知道如何對付新冠病毒。

變異毒株奧密克戎（Omicron）的出現雖然讓感染率大增，但症狀卻比較溫和，重症和死亡率更低，這也進一步提高了人們的免疫力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 三劑疫苗提供了強而有力的保護

新冠疾病現在就像感冒一樣？

很難用流行性感冒拿來和新冠疾病做對比，部分原因是流感沒有相應的數據，因為我們並沒有像對新冠疾病那樣對流感進行各項數據記錄。

但是近來新冠疾病死亡人數越來越接近流感致命率。

最近幾個月，英國死於新冠疾病的人數平均每日低於300人，這比上一次流感大流行的2017-18的冬季月份死於流感的最高峰還少。

換句話說，雖然奧密克戎造成大量感染確診病例，但總體死亡人數並沒有超過一般冬季的死亡人數。

有什麼隱憂？

但是這種比較方式忽略了一個因素，那就是過去這幾個月因為防疫措施，人與人之間的社交接觸相對低很多，尤其是那些年紀大的長者和有潛在健康問題的弱勢群體，更是減少了和外界的接觸。

一旦防疫措施全部開放，這些人勢必會增加社交接觸，面臨的風險也比過去幾個月更高。

不過新的治療方式不斷出現，有理由相信風險會隨著整體社會恢復正常而逐漸降低，就在這個月弱勢群體開始接受一種名為「Paxlovid」的新抗病毒藥物的治療，該藥物在試驗中能夠將新冠疾病住院率降低88%。

此外，弱勢群體雖然風險比其他人更高，但過去不論任何時候，就算是流感大流行的時候也是這樣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 局部性而非全面性的檢測是有必要的

為什麼要縮減新冠病毒的檢測工作？

隨著新冠疾病防疫措施的放鬆，人們也要學習與新冠病毒共存，這也就是說英國政府不再將新冠疾病視為是特殊重大的衛生威脅，因此也不需要花費龐大資源做檢測工作。

英國政府表示，新冠疫情期間政府為了檢測和追蹤工作就凖備了370億英鎊，包括PCR檢測中心，實驗室，免費的快篩測試包等。

這筆預算雖然並沒有完全花光，但負擔仍然相當沉重。

英國首相約翰遜表示，光是在1月份，新冠病毒的檢測工作相關花費就高達20億英鎊。

衛生專家一致認為，有限度的檢測仍然是有必要的，尤其是在醫院等特殊風險場所，仍然有必要保留新冠病毒檢測。

還有，局部性的疫情爆發也需要檢測和追蹤工作，但不需要全面性的。

這代表疫情結束了嗎？

新冠疫情還沒結束，新冠病毒仍然在高度持續傳播，人體對新冠病毒的免疫力會隨著時間而下降，時間拉長之後人們還是可能會感染，會生病，不過預期重覆感染的症狀較輕。

當然，病毒有可能會不斷的變異，專家的研究很清楚的顯示未來還會有疫情爆發的可能。