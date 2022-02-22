新冠疫情：確診者不必隔離 英格蘭「與病毒共存」的背後邏輯
英格蘭宣佈取消新冠疾病最後一道防疫措施：確診者不再需要強制隔離了，而英格蘭以外的英國其他地區目前確診者仍然需要隔離，但其他的防疫措施也正在放鬆。
新冠疾病的檢測工作也會有所縮減，英國決心朝向「與新冠共存」的未來方向前進，但這個政策的背後有哪些根據？大家都凖備好了嗎？新冠疾病能像其他任何疾病一樣對待嗎？
BBC衛生事務記者特利戈爾（Nick Triggle）解答了五個相關問題：
為什麼不再需要強制隔離？
新冠疾病出現初期，人們的免疫系統對新冠病毒毫無所知，對新冠病毒也沒有抵抗力，當時的人對新冠病毒來說是免疫初始人口，即不具備免疫力。
由於缺乏免疫力，這個新來的病毒立刻就造成許多人病死，尤其是老年人和已經患有其他慢性病的人等弱勢群體。
在英國，新冠疾病造成的死亡人數，大約有80%的都是在疫情發生的前12個月當中病故的。
自從新冠疫苗問世和推廣接種之後，人們慢慢開始出現免疫力了，越來越多的感染者痊癒也導致他們體內具有免疫力。
看看多少人有新冠疾病抗體，就能得知有這個群體內的免疫力高下如何。
體內有新冠病毒抗體意味著在面臨新冠病毒入侵時，身體免疫系統能夠辨認得出新冠病毒，並且知道如何對抗。
新冠疫苗在2020年冬季開始推出，當時英國人抗體水平非常低，尤其是老齡人口。
經過一年多，現在情況完全不同了，不論是哪個年齡段，至少97%的人體內都有抗體。
在老年人口中，這麼高的免疫力幾乎都是來自打了三劑疫苗的原因，60歲以上的人有95%的都打了三劑疫苗。
三劑疫苗提供了強而有力的保護，就算感染新冠疾病，也大大降低出現重症或死亡的機會。
例如，打了三劑疫苗的70歲長者，面臨新冠病毒所承受的風險和40歲人一樣，這樣大大降低了相關病毒的死亡率。
現在我們體內的免疫系統已經接受了很好的訓練，知道如何對付新冠病毒。
變異毒株奧密克戎（Omicron）的出現雖然讓感染率大增，但症狀卻比較溫和，重症和死亡率更低，這也進一步提高了人們的免疫力。
新冠疾病現在就像感冒一樣？
很難用流行性感冒拿來和新冠疾病做對比，部分原因是流感沒有相應的數據，因為我們並沒有像對新冠疾病那樣對流感進行各項數據記錄。
但是近來新冠疾病死亡人數越來越接近流感致命率。
最近幾個月，英國死於新冠疾病的人數平均每日低於300人，這比上一次流感大流行的2017-18的冬季月份死於流感的最高峰還少。
換句話說，雖然奧密克戎造成大量感染確診病例，但總體死亡人數並沒有超過一般冬季的死亡人數。
有什麼隱憂？
但是這種比較方式忽略了一個因素，那就是過去這幾個月因為防疫措施，人與人之間的社交接觸相對低很多，尤其是那些年紀大的長者和有潛在健康問題的弱勢群體，更是減少了和外界的接觸。
一旦防疫措施全部開放，這些人勢必會增加社交接觸，面臨的風險也比過去幾個月更高。
不過新的治療方式不斷出現，有理由相信風險會隨著整體社會恢復正常而逐漸降低，就在這個月弱勢群體開始接受一種名為「Paxlovid」的新抗病毒藥物的治療，該藥物在試驗中能夠將新冠疾病住院率降低88%。
此外，弱勢群體雖然風險比其他人更高，但過去不論任何時候，就算是流感大流行的時候也是這樣。
為什麼要縮減新冠病毒的檢測工作？
隨著新冠疾病防疫措施的放鬆，人們也要學習與新冠病毒共存，這也就是說英國政府不再將新冠疾病視為是特殊重大的衛生威脅，因此也不需要花費龐大資源做檢測工作。
英國政府表示，新冠疫情期間政府為了檢測和追蹤工作就凖備了370億英鎊，包括PCR檢測中心，實驗室，免費的快篩測試包等。
這筆預算雖然並沒有完全花光，但負擔仍然相當沉重。
英國首相約翰遜表示，光是在1月份，新冠病毒的檢測工作相關花費就高達20億英鎊。
衛生專家一致認為，有限度的檢測仍然是有必要的，尤其是在醫院等特殊風險場所，仍然有必要保留新冠病毒檢測。
還有，局部性的疫情爆發也需要檢測和追蹤工作，但不需要全面性的。
這代表疫情結束了嗎？
新冠疫情還沒結束，新冠病毒仍然在高度持續傳播，人體對新冠病毒的免疫力會隨著時間而下降，時間拉長之後人們還是可能會感染，會生病，不過預期重覆感染的症狀較輕。
當然，病毒有可能會不斷的變異，專家的研究很清楚的顯示未來還會有疫情爆發的可能。
不過，新冠病毒最初出現所造成的短時間內大量感染死亡和重症住院的情況，按照科學數據表明，現在幾乎不會再發生了。