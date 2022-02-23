英國天空島發現最大侏羅紀翼龍化石

維多利亞·吉爾（Victoria Gill）

BBC科學事務記者

1 小时前

圖像來源，Gregory Funston 圖像加註文字， 在出土的石塊中，可以看到更多的骨架

在蘇格蘭天空島的岩石中，人們發現了發現世界上最大的侏羅紀翼龍的化石，這是一種有翅膀的爬行動物。

博士生阿米莉亞·佩妮（Amelia Penny）在天空島海岸的一層古代石灰岩中發現了有著鋒利牙齒的下頜。

最初的發現是在2017年，現在已經對骨骼化石進行了詳細的檢查。

圖像來源，Natalia Jagielska 圖像加註文字， 翼龍骨骼圖

這項發表在《當代生物學》雜誌上的研究表明，這種飛行類蜥蜴爬行動物的翼展為2.5米（8英尺）。

由博士生納塔莉亞（Natalia Jagielska）領導的這項研究還揭示了這種生物對科學界來說是一個新物種。它現在被給予了蓋爾語名字Dearc sgiathanach（發音為Jark Ski-an-Ach），翻譯過來就是「有翅膀的爬行動物」。

圖像來源，Stephen Brusatte 圖像加註文字， 博士生阿米莉亞·佩妮指著她發現的化石

格拉斯哥的亨特博物館和天空島上的斯塔芬博物館的研究人員必須把掩埋化石的岩石板取出來，然後把它送到愛丁堡大學。這是一個艱苦而又複雜的過程，與到來的潮水競爭。

但這一切努力都是值得的。

「Dearc是一個很好的例子，說明了為什麼古生物學永遠會讓人驚訝，」納塔莉亞說。

「像這樣完整的翼龍化石非常罕見。」

圖像來源，Natalia Jagielska 圖像加註文字， 一個藝術家眼中的Dearch

「作為飛行動物，它們的骨骼非常輕，就像今天的鳥類一樣。」

「這使得它們極其脆弱，所以它們通常不會作為化石保存下來。」

圖像來源，Stephen Brusatte 圖像加註文字， 化石必須從古老的岩石中切割出來

這個標本的顯著狀態和完整性，尤其是它頭骨中保存的細節，已經讓來自愛丁堡大學、聖安德魯斯大學和蘇格蘭國家博物館的科學家們得出這樣的結論：Dearc的視力很好。該化石將在蘇格蘭國家博物館展出並進一步研究。

「我們期待對Dearc進行更詳細的研究，以更多地了解它如何生活以及它的行為，」納塔莉亞說。

圖像來源，NAtalia Jagielska 圖像加註文字， 翼龍可能在一億七千萬年前飛過天空島的天空

帶領天空島實地考察的愛丁堡大學史蒂夫·布魯塞特教授（Steve Brusatte）稱，這是「一塊最好的蘇格蘭化石」。

「這種保存方式令人驚嘆，遠遠超過在蘇格蘭發現的翼龍化石，可能是自19世紀早期（化石獵人）瑪麗·安寧（Mary Anning）時期以來在英國發現的最好的化石。」