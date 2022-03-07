新研究：臨終前真有最後一次「人生閃回」

44 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人死時會發生什麼，科學或許為我們提供一些線索。

新研究顯示，臨終前，人生的重要片段可能真的會在眼前像「過電影」一樣閃現。科學家說，他們的這一發現純屬偶然。

加拿大一個科學團隊本來是想測量一位87歲癲癇病患者的腦電波。但在其腦神經記錄期間，患者突發心臟病並死亡，這為科研人員提供了一個瀕死大腦的意外記錄。

記錄揭示了該名患者死亡前、後30秒的腦電波情況。它顯示該名男子的腦電波與人在做夢或是回憶時呈現同樣的模式。

研究小組2月22日發表在《衰老神經科學前沿》（Frontiers in Aging Neuroscience）上的這篇文章寫道，這種大腦活動可能表明，在一個人生命的臨終時刻可能會最後「回憶一下人生」。

該研究的合作者之一澤馬爾博士（Dr Ajmal Zemmar）表示，他們團隊（當時在加拿大的溫哥華）意外獲得了有史以來彌留之際人腦活動 的首次記錄。

偶然發現

圖像來源，Spl 圖像加註文字， 大腦臨死前極度活躍

澤馬爾博士對BBC駐華盛頓記者霍利·洪德里克（Holly Honderich）說，「這實際上完全是偶然的，我們並沒有計劃做此試驗，或是記錄這些信號」。

這是否意味著我們（臨終前）能有機會與親人重逢或有其他美好回憶呢？對此，澤馬爾博士認為 ，這很難說。

「如果從哲理出發，我猜想大腦會出現快閃，可能會提醒你（一生）的快樂時光，而不是那些不好的事情，」他說。

但他認為，至於什麼值得回憶則將因人而異。

目前在美國路易斯維爾大學任神經外科醫生的澤馬爾說，在該名患者心臟停止向大腦供血前的30秒，他的腦電波與我們平時在執行高強度認知任務時的腦電波模式一致，比如，集中精力、做夢或是回憶一類的事情。

死亡時刻

圖像來源，Spl 圖像加註文字， 有人稱臨死前可以看到白光。

這一腦電波模式在病人心臟停止跳動後持續了30秒 - 通常這時會宣佈患者死亡。

澤馬爾說，「它可能是我們生命中所經歷最後的一次回憶，在我們死亡前的幾十秒在我們大腦中回放重演」。

該研究也提出了關於生命到底何時終結這樣的問題 - 是心臟停止跳動，還是大腦功能停止？

澤馬爾和他的團隊強調應謹慎對待，不能從單一病例研究而得出廣泛結論。而該患者有癲癇病這一事實，使他大腦充血和腫脹則令事情進一步複雜化。

澤馬爾表示，他一直認為只報告一例病例欠妥。在2016年首次記錄這一情況以來，他多年來一直在尋找類似的案例來幫助加強這一分析，但一直沒有成功。

老鼠試驗驚人相似

但2013年，在健康老鼠身上進行的一項研究或許可以提供一些線索。

在那一分析中，美國研究人員報告說，截至到老鼠心跳停止後30秒，腦電波仍處於高度活躍狀態，正像澤馬爾在他癲癇病患者身上發現的那樣。

澤馬爾說，這兩項研究當中的相似之處是「驚人的」。他們現在希望通過發表這一人類案例，可以為其它關於生命最後時刻的研究打開大門。

澤馬爾說，「我認為圍繞（人類）整個瀕死體驗具有某種神秘和靈性的東西」。