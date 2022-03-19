新冠檢測：抗原、核酸、抗體三大類方式和你需要了解的基本問題

20 分钟前

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英國全民免費新冠核酸檢測（PCR）和測流抗原檢測（LFTs）即將結束，英格蘭從４月１日開始除特定群體不再提供免費檢測盒，蘇格蘭繼續部分免費檢測直到４月底，威爾士部分免費檢測到６月底結束。

在截止日期前，任何無症狀的人都可以從藥店、社區中心或在線領取免費快速抗原檢測盒，LFT測試陽性者可以免費做PCR檢測。這個項目的終止決定是英國全面取消疫情防控，「與新冠共存」（Living with Covid）計劃的一部分。

檢測的目的包括：監控 - 跟蹤病毒的傳播，搜集感染病例數據、臨牀診斷、跟蹤病毒變異動態，以及群體篩查，發現最容易傳播病毒的人，減少傳播源。

與此同時，中國也宣佈調整新冠診療隔離方式，並開始普及快速抗原檢測，應對奧密克戎感染驟增。

新冠檢測主要有以下幾種方式，各有所長，適用於不同目的：

圖像加註文字， 2022年3月英國分階段放鬆疫情防控政策，英格蘭不少學校也結束了學生每周至少兩次在家自測並在線提交LFT測試結果的規定

按目的分類，有兩類：診斷檢測和抗體檢測。抗體檢測又叫血清檢測，查驗的是感染史，以前是否曾感染病毒；診斷檢測的目的是看當下有沒有感染。

按檢測目標分類，診斷檢測又分核酸和抗原兩類。核酸檢測針對病毒遺傳序列，查驗是否存在病毒核糖核酸（RNA）；抗原檢測針對病毒表面蛋白質，查看是否存在病毒抗原蛋白。

按技術分，目前抗原檢測主要是 LFT（側流抗原檢測），核酸檢測主要是 PCR（聚合酵素鏈式反應）。

NAAT（核酸擴增檢測）也是核酸檢測的一種，PCR 和 NAAT 都屬於分子檢測。

診斷檢測都需要採集樣本，包括鼻咽、咽喉試子和唾液。肛試子也曾經被用作刪查時採集樣本的一種方式。

接種疫苗不會導致抗原或核酸檢測呈陽性。

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核酸檢測 —— 診斷（或排除）活躍冠狀病毒感染

這類檢測包括 PCR、NAAT，用鼻咽、鼻或咽喉試子或唾液樣本，檢測是否存在病毒遺傳物質（RNA）。核酸檢測結果一般被視為「黃金標凖」，不需要重覆進行來驗證。

病毒RNA在抗體形成或出現症狀前就存在，可以盡早測定是否感染。PCR - 聚合酵素鏈式反應是目前最常用的核酸檢測。

測試過程中，把一種叫逆轉錄酵素或 DNA 聚合酵素的物質加到鼻咽樣本中，如果遇到病毒，這種物質會大量複製病毒 RNA，產生數以億計的RNA拷貝，足以導致陽性結果。

這是因為試劑中的引物和探針觸角會附著在病毒遺傳密碼序列上，釋出發現病原體的信號。

PCR測試需要送到實驗室分析，通常在 24 到 48 小時內有結果；如果用於確認特定變異，則可能需要更長時間。

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抗原檢測 ——快速診斷（或排除）活躍冠狀病毒感染

又稱快速檢測、抗原快速檢測，快速自測等不同說法，用鼻咽、鼻或咽喉試子或唾液樣本，查病毒表面的蛋白質。測試陽性結果較凖確，但陰性結果有可能包括「假陰性」，即檢測時已經感染病毒但還沒有形成抗體，所以顯示陰性。

抗原檢測結果如果是陽性，通常可以做核酸檢測以確定是否感染。

英國全民保健系統NHS的建議是如果LFT（測流抗原檢測）結果是陽性，應該去做PCR （聚合酵素鏈式反應）檢測，也就是核酸檢測，來確診是否感染新冠。

抗原檢測的兩個主要特點，從其名稱即可讀懂：一是快速--15-30分鐘可出結果；二是自測 -- 自行完成採樣、測試，無需送去實驗室。

抗體檢測——了解是否曾經感染冠狀病毒

又稱血清檢測，用血液樣本，檢測是否已經產生對抗病毒的抗體。感染過病毒病痊癒的人具有不同程度的免疫力。和抗原檢測一樣，抗體檢測在感染早期也可能得到假陰性結果。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， ＬＦＴ檢測陽性

LFT抗原快速自測的工作原理：

檢測時，將試劑加入鼻咽／咽喉樣本，如果有感染，樣本中病毒表面的蛋白質會被發現，顯示陽性結果。

LFT 試劑盒包括一條叫做硝酸纖維素膜（nitrocellulose，NC 膜）的紙狀材料，還有一塊嵌藏在測試條塑料外殼中、位於 T 線（測試線）下方的小紅墊子。這塊墊子上固定著能與新冠病毒結合的金標抗體（或其他材質的彩色抗體），用以顯示抗體在測試條上的位置。

鼻咽/咽喉擦拭樣本與緩衝液混合後滴在試劑盒上，通過毛細管作用橫向流過 NC 膜，帶走 NC 膜上的金標抗體。如果樣本中存在病毒，就會與金標抗體結合。

紅色金標抗體通過T線時，遇到第二組抗體，這組抗體也會與病毒結合，兩組抗體與病毒結合，形成抗體復合物。當包括金標在內的所有物質在 T 線位置沉澱並顯色（即測試核上的第二條紅線），測試結果呈陽性。