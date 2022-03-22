新冠長期症狀對兒童的影響與成年患者有什麼不同

大衛•考克斯（David Cox）

BBC Future

24 分钟前

圖像來源，Reuters/Carlo Allegri 圖像加註文字， 許多有新冠長期症狀的兒童在感染之前沒有健康不佳的跡象

雖然對於大多數兒童而言，新冠肺炎引起的症狀相對較輕，但有跡象表明，病毒會給曾經健康的青少年帶來長期的影響。

丹尼洛·布森索（Danilo Buonsenso）在意大利羅馬的傑梅裏大學醫院（Gemelli University Hospital）為孩子們看病。患病前，他們都活潑好動，大多數人在放學後都會參加各種運動和活動。

後來他們感染了新冠，又在感染後恢復了幾個月，但他們仍有各種各樣的症狀作，無法恢復正常生活。

布森索說：「大多數孩子在感染新冠病毒之前都是完全健康的，他們都做運動和課外活動 ...... 感染後就無法回到正常的學校生活，因為頭痛或難以集中注意力。」

布森索是傑梅裏大學醫院的一名兒科醫生，他是第一個調查兒童是否長期感染新冠病毒的醫生。和許多兒科醫生一樣，他也見過疲勞、失眠、關節疼痛、呼吸系統問題、皮疹和心悸等症狀無法痊癒的兒童，這些症狀在感染後可能會持續數月。

布森索說，至關重要的是，對新冠長期症狀的研究，不要忘記兒童。他指出，與成人一樣，即使是無症狀或輕度感染的兒童也會出現持續的問題。

一般認為，兒童不太容易受到新冠的長期影響，年齡越小風險越低。人們認為，這可能是因為年幼的孩子沒有那麼多的ACE2受體，而ACE2受體是病毒入侵鼻子和呼吸道細胞的關鍵。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒在全球傳播不斷發生病毒變異

奧密克戎亞型株BA.2

然而，奧密克戎變體的傳染性比以前的病毒更強——新的亞變體BA.2導致兒童感染率大大增高。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的一份報告，隨著奧密克戎變異毒株導致的感染開始爆發，2021年12月底，17歲以下兒童和青少年的住院率迅速上升。這在尚未符合接種條件的 0-4 歲兒童中尤為顯著。

英國也報告了類似的發現，2022年2月初的報告指出，在奧密克戎爆發期間，因新冠住院的兒童比例有所增加，尤其是1歲以下的兒童。

儘管絶大多數兒童恢復得很快，但專家們仍對此表示擔憂，有跡象表明，新冠長期症狀兒童的比例可能在上升。

美國康涅狄格州耶魯大學紐黑文兒童醫院（Yale New Haven Children's Hospital）負責新冠肺炎護理項目的兒科醫生卡洛斯·奧利維拉（Carlos Oliveira）說：「我們發現，被診斷出患有新冠肺炎的兒童數量有所上升 ...... 例如，在我們醫院，本月（1月）確診為冠狀病毒長期症狀的兒童和青少年人數已經比夏季人數高出三倍以上。其他國家也出現了類似的趨勢。」

英國國家統計局（ONS）的最新數據證實了這一點，該數據發現，16歲以下兒童中，自我報告的冠狀病毒長期症狀的人數從2021年10月的 7.7 萬人增加到 2022 年 1 月的 11.9 萬人。

圖像來源，Reuters / Hannah Beier

「長新冠」兒科中心

為了應對不斷增加的患者，英國現在已經建立了 15 個專門的兒科中心，為患兒提供新冠長期病症護理，而美國和許多其他國家也在進行類似的投資。洛杉磯兒童醫院獲得了一筆 830萬美元（約合620萬英鎊）的撥款，專門用於研究兒童和年輕人體內的長期冠狀病毒症狀，這是名為「康復」（Recover）的國家計劃的一部分，旨在解開圍繞新冠後遺症的謎團。

兒童長時間感染新冠病毒的風險明顯增加，這也成為更多兒童接種疫苗預防該疾病的理由。對成年人的研究表明，新冠疫苗接種率較低與新冠後遺症不嚴重的假設有關。

然而，儘管英國、美國以及法國和西班牙等許多其他歐洲國家目前都在為5 - 11歲的兒童接種疫苗，但用於5歲以下兒童的疫苗仍在等待批准。主要問題仍然是試圖弄清楚新冠後遺症在兒童中有多普遍。

倫敦大學學院（UCL）的科學家最近公布了該疾病的首個標凖化定義——這些症狀會影響兒童的身體、心理或社會活動，並在首次確診後持續至少12周。希望這將使研究人員更容易研究疾病的過程和各種結果，並凖確了解有多少兒童受其影響。

去年9月，倫敦大學學院和英國公共衛生學院的研究人員在今年1月至3月對 3065 名 11-17 歲的青少年進行了調查，這些人的新冠病毒檢測呈陽性。

在核酸檢測呈陽性 15 周後，2%至14%的青少年仍然感到疲勞、呼吸短促和持續頭痛，這一比例高於病毒檢測呈陰性的對照組。大約在同一時間，以色列衛生部發佈的一項調查顯示，11.2% 的兒童報告了一些長期新冠的症狀，其中 1.8-4.6% 的兒童在 6 個月後仍有症狀。

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兒童長新冠病因成謎

治療過新冠長期症狀的兒科醫生認為，真正的發病率在 10% 左右。然而，其他科學家指出，數據受到一個事實的影響，即在大流行期間，超過一半沒有感染新冠的兒童也遭受了頭痛、疲勞、睡眠障礙和注意力不集中的問題。許多關於兒童中持續出現新冠長期症狀的調查並沒有將感染兒童與未感染的對照組進行比較，這可能導致症狀流行率過高。

因此，許多科學家認為，仍然需要更嚴格的研究，以確定新冠的真正風險，特別是在奧密克戎之後。隨著更多的兒童接種疫苗，受影響的人數可能會改變。

對於布森索來說，無論新冠在青少年和更年幼的兒童中的真實感染情況如何，感染率高意味著有相當多的人正在遭受痛苦。

他說：「數十萬兒童感染新冠，即使長期病症概率為 2%，仍然是一個非常龐大的數字。」

兒童出現長期症狀的原因仍然是一個謎。

奧利維拉告訴 BBC，在某些情況下，兒童的器官可能會受到新冠病毒的損害。病毒可以侵入心臟或胰腺，造成心包炎或胰腺炎，導致特定器官發炎，也可能會導致呼吸問題和其他長期併發症，但這種情況相對少見。

有一系列理論解釋為什麼長期病症出現在成年人身上，從休眠病毒的重新激活，到體內殘留的病毒碎片，到病毒誘導的自身免疫反應。兒童可能也是如此，但另一種被認為是作用於兒童和成人中的可能機制是，病毒會對循環系統造成損害。

德國德累斯頓工業大學兒科醫生雅克布·阿曼（Jakob Armann）說：「假設主要是討論目前小血管炎症會導致器官功能障礙。」 他一直在收集血液樣本，試圖識別出新冠長期病症的可能原因，「但目前還沒有可靠的兒童數據來證明這一點」。

但奧利維拉不相信兒童長期病症的過程與成人相同。

首先，症狀有細微的不同。許多成年人都經歷過腦霧和其他神經系統問題，這些症狀被認為在某些情況下是由自身抗體的存在引起的，這種抗體會攻擊人體自身組織。然而，奧利維拉說，兒童感染新冠肺炎的主要症狀往往是疲勞、頭痛、頭暈、肌肉和關節疼痛。

他說：「假設自身抗體是導致長期病症的主要原因，則這些自身抗體的產生應該與年齡無關 ...... 那麼，長期以來，新冠流行率在所有年齡段都應該相同。但我們沒有看到這一點；兒童的患病率較低。」

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可能的病因線索

相反，奧利維拉指出，一項研究發現，患有新冠長期症狀的兒童，他們的血液中往往有一個與腸道滲漏有關的生物標誌物，這種消化條件會讓腸道中的微生物滲透到血液中。

他認為，雖然新冠主要是一種成年人的呼吸道疾病，但在一定比例的易感兒童中，它可能更多地是一種腸胃問題，病毒顆粒在被重新吸收到血液中並引起問題之前，會寄居在腸道中。

他說：「我們知道，病毒的DNA可以在兒童和成人的糞便中存在數月之久，所以有一個合理的想法，即由於腸道漏液而再次感染病毒，並引發突然的炎症。如果這是真的，那麼我們就可以檢測受感染的兒童是否有腸漏，看看我們是否可以預測誰可能有問題，這將是巨大的進展。」

但就像成年人一樣，可能有不止一種解釋。布森索目前正在與卡羅林斯卡研究所（Karolinska Institute）合作，觀察患有長期症狀的兒童是否有明顯的基因功能障礙。

俄羅斯莫斯科塞切諾夫大學兒科專家丹尼爾·芒布利特（Daniel Munblit）一直在研究過敏易體質和易感染新冠病毒之間是否存在聯繫。

在過去的20年裏，過敏症背後的主要理論之一是人體白細胞（即 Th1 和 Th2 細胞）失衡。Th1 細胞作為抵禦外來入侵的第一道防線，並對病原體產生炎症反應。Th2 細胞是第二線反應，產生抗體。

在一個運轉良好的免疫系統中，這兩組細胞一起工作以保持系統平衡。但在一些易感個體中，一個群體變得過於強勢，這可能導致對病毒或其他外部刺激的過度反應，導致過敏和其他自身免疫性疾病。

芒布利特認為，這可能是冠狀病毒長期症狀的一個可能原因。他說：「我們發現，有過敏史的兒童更容易長時間感染新冠病毒 ...... 但在獲得更多證據之前，我會謹慎，因為不幸的是，父母往往會誇大報告孩子的過敏性疾病，所以這需要更多的研究。"

雖然意識到新冠會長期影響兒童，讓世界各地的父母感到害怕，但布森索保證，在絶大多數情況下，孩子們幾個月內就會康復，這意味著對他們的教育和發展不會受到長期影響。

然而，也有兒童在初次感染後六個多月仍患病的病例。以色列施耐德兒童醫療中心的專家最近報告說，有新冠長期症狀的兒童會出現哮喘和聽力喪失等慢性問題，還有幼兒因為肌肉疼痛從走路恢復到爬行。

「到目前為止，我認為三分之二到四分之三的長時間感染兒童在三個月後都可恢復，但也有一部分，大約 10-20% 的兒童沒有自行恢復，」布森索說，「我們還不知道這些兒童是否會像我們看到的麻疹或其他病毒感染那樣，繼續遭受長期後遺症折磨。」

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跟蹤調查和疫苗療法

美國國家衛生研究院啟動了一項研究，將對 1000 名新冠陽性的兒童和年輕人進行長達三年的跟蹤，調查新冠對他們健康和生活質量的長期影響。

醫生們還在調查，是否給長期症狀的兒童接種疫苗，可以幫助減輕症狀，就像在成人那樣。

奧利維拉說，這已被證明是一種成功的治療方法，對一些仍有病毒顆粒殘留在身體某處的兒童。

他說：「我們的想法是，如果那裏還有剩餘的部分病毒，疫苗可能會清除它們。」

「有幾個孩子的症狀一直揮之不去，但他們中的大多數人的症狀已經完全或部分消失。有一個孩子，他的腹痛持續了幾個月，還出現了頭痛和發燒等其他症狀。接種疫苗後，他們的腹痛和頭痛完全消失了，但仍繼續發燒。三種症狀中的兩種消失了，對我來說這是一種勝利。」

除此之外，還有一些減輕問題的方法。一些症狀，如暈眩，可以通過藥物降低心率來治療，而奧利維拉則將患有慢性疼痛的兒童介紹給認知行為專家，試圖幫助他們找到應對方法。

其他專家希望，對兒童長時間感染新冠病毒越來越多的研究，可以幫助治療其他的長期併發症。例如，眾所周知，呼吸道合胞病毒可導致哮喘，而流感和愛潑斯坦-巴爾病毒也可導致一小部分兒童的慢性疾病。

明尼蘇達大學醫學院的兒科專家亨利·巴佛（Henry Balfour）認為，所有這些病毒感染後的症狀都可能源於基因密碼中相似的弱點。

圖像來源，Peter Kovalev/TASS/Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯研究人員正在調查過敏和長時間感染新冠病毒之間是否存在聯繫，但現在下結論還為時過早。

巴佛說：「我認為所有這些問題都與各種形式的免疫缺陷有關，它們可能在我們的基因中有一個共同的源頭，這真的值得研究。」

最近幾個月看到越來越多的政策制定者和醫生認真地對待這一問題，讓許多父母感到欣慰。薩米·麥克法蘭（Sammie McFarland）在 15 歲的女兒凱蒂的新冠症狀持續了一段時間後創建了新冠後遺症兒童之家（Long Covid Kids）。

麥克法蘭 2021 年接受 BBC 採訪時表示，當她第一次向護士描述女兒的病情時，她被指責為尋求注意力，而許多其他父母被告知他們孩子有心理問題。

麥克法蘭說：「自從皇家兒科和兒童健康學院發表了一篇文章，向全科醫生通報相關症狀，並就這是否確實屬於疾病展開討論，這才引起關注。」

她說：「還有一種消極意見認為，樂觀的態度將治癒新冠長期症狀。當然，積極樂觀在任何康復過程中都發揮著重要作用，但這並不能治癒受損的器官。」

布森索說，雖然兒童長期新冠患者比例較低，但人數仍然很大，世界不能忽視他們的困境。

他說：「我知道這種情況在兒童身上比較少見，但我認為對這麼多病人不管不顧是很困難的。」