「黑匣子」:誰發明了飛行記錄儀?

43 分钟前

一起空難

特別小組

圖像來源,DEFENCE SCIENCE AND TECHNOLOGY, AUSTRALIA

錄音匣子

慧眼識珠

橙色的黑匣子

「不要打開」

沃倫發明「黑匣子」後的50多年裏一直默默無聞,直到2002年被授予澳大利亞勳章(Officer of the Order of Australia AO),表彰他對航空工業的貢獻。