國際空間站合作照舊 美國宇航員將乘俄國太空船返航

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現年 55 歲的馬克·範德-黑（Mark Vande-Hei）創造了美國在太空停留時間最長的新紀錄，355天。

俄烏戰爭持續一個月之際，一名在國際空間站（ISS）工作了355天的美國宇航員仍將按計劃搭乘俄羅斯太空船於3月30日啟航返回地球。

此前，馬克·範德-黑（Mark Vande Hei）和許多人一樣擔心因為烏克蘭局勢惡化，自己可能無法回家，要滯留太空。現在已確認他會與兩名俄國宇航員一同乘俄羅斯太空船返回地球，在哈薩克斯坦著陸。

美國宇航局國際空間站 (ISS) 項目經理喬爾·蒙塔爾巴諾 (Joel Montalbano) 說：「我可以肯定地告訴你，馬克會回家……我們正在與俄羅斯同事進行溝通。這沒有什麼不確定的因素。」

他承認宇航員們對地球上自己國家正在發生的戰事有所了解，但他們仍然作為一個團隊照常工作。

根據國際空間法，任何國家的宇航員都必須在需要時向其他宇航員「盡可能提供一切幫助」，包括在外國或海上緊急降落。

俄羅斯航天局負責人德米特里·羅戈津（Dmitry Rogozin）此前曾警告說，西方對俄國的制裁會給空間站帶來技術問題，但蒙塔爾巴諾表示，ISS照常順利運行。

國際空間站是俄羅斯、美國、加拿大、日本和幾個歐洲國家的聯合項目，儘管美俄這兩個世界大國之間不斷出現緊張，但這種太空合作伙伴關係已經持續了 20 年。

美國控制著 ISS 上的動力和生命支持，俄羅斯控制著諸如推進力之類的部分。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 俄國宇航員3月18日抵達國際空間站接班，兩名俄國宇航員和一名美國宇航員30日搭乘另一艘聯盟號太空船返回地球。

太空合作受連累

範德·黑 (Mark Vande Hei) 去年 4 月搭乘俄國聯盟號太空船從拜科努爾發射升空。2022年3月30日與他同行返航的兩名俄羅斯宇航員是彼得·杜布羅夫 (Pyotr Dubrov) 和安東·什卡普勒羅夫 (Anton Shkaplerov) 。

範德-黑在返回時記錄了 NASA 創紀錄的 355 軌道飛行。路透社報道說，大約20名NASA人員將在哈薩克斯坦迎接他著陸，就像以前每次美國宇航員搭乘俄國太空船返航時一樣。

蒙塔爾巴諾表示，美國與俄羅斯在國際空間站的合作沒有出現緊張；目前該基地有四名美國人、兩名俄羅斯人和一名來自歐洲航天局的德國人。

本月（2022年3月）早些時候，羅戈津在俄羅斯國家電視台上宣佈，俄羅斯航天局將停止向美國出售火箭，以應對對俄羅斯的制裁。

美國總統拜登 2 月 24 日宣佈對普京總統的政府實施高科技出口限制時表示，這些限制旨在削弱俄羅斯的航空航天業，包括其太空計劃。

作為報復，莫斯科一周後宣佈將停止為兩家與NASA開展業務的美國航空航天公司提供俄羅斯製造的火箭發動機和相關服務。

大約在同一時間，莫斯科聲稱已停止與德國的國際空間站研究合作，並在最後一刻迫使英國寬帶公司 OneWeb 取消在哈薩克斯坦的俄羅斯拜科努爾航天發射場發射衛星的計劃。

羅戈津2月份曾表示，俄國將暫停在法屬圭亞那歐洲航天港的歐洲發射業務合作。

圖像來源，ROSCOSMOS/TELEGRAM

「太空看不到國界」

但是，路透社報道說，當被問及因普京入侵烏克蘭而升級的地緣政治緊張局勢（俄羅斯稱之為"特殊軍事行動"）是否會蔓延至士氣或破壞美俄在空間站上的合作時，蒙塔爾巴諾堅稱，這兩個前太空競爭對手之間的國際空間站「相互依存」仍然完好無損。

「當你在太空中時，沒有國界，」蒙塔爾巴諾告訴記者，「這些團隊繼續合作。他們知道地球上發生了什麼嗎？當然。但這些團隊很專業。」

路透社還引述他說，NASA仍在與俄羅斯宇航局就一項新的「機組人員交換」協議進行談判，該協議將為宇航員和宇航員定期共享彼此的航天器飛往空間站的航班鋪平道路。