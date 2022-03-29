未來醫學科技——DNA精凖治療或開啟醫藥新時代

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC健康與科學事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人們已經擁有把藥物與遺傳密碼精凖匹配，從而開啟醫藥新時代的技術。

人一生中生病吃藥是在所難免的，但由於每個人身體功能的細微差異，會導致有些藥物對某些人可能根本不起作用，甚至還可能致命。

好消息是，英國一份重磅科研報告稱，當今世界已經擁有把藥物與人們遺傳密碼精凖匹配，從而開啟醫藥新時代的技術。

英國藥理學會和皇家內科醫師學會說，基因測試可以預測藥物對你身體到底多有效？而這種測試有望明年就可以在英國全民健康系統中（NHS）實施。

藥物基因組學

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 個體化用藥更安全有效

遺傳密碼或者DNA（脫氧核糖核酸）相當於身體運作的一個使用說明書或是指導手冊。而根據DNA對症下藥的學科則被稱為藥物基因組學（pharmacogenomics）。這是研究基因組在藥物反應中的作用，可以成為指導常規用藥的精凖工具。

這種新醫療辦法肯定能幫助利物浦的彭斯女士——她由於對一種癲癇藥發生嚴重過敏反應，讓她當時失去了三分之二的皮膚。

彭斯女士在19歲時服用卡馬西平（carbamazepine），2個星期後她開始出現皮疹。當她出現高燒並產生幻覺時，她父母帶她到急診就醫。

簡告訴BBC，第二天她就開始出現皮膚破損。

「我記得醒來後，全身都起水泡，就像在恐怖片裏那樣。我感覺渾身著了火一樣，」她說。

簡所服用的癲癇藥導致她出現史蒂芬斯－強森綜合徵（Stevens-Johnson syndrome），它是一種導致皮膚損傷的過敏現象，它更可能發生在一些先天遺傳密碼中有某種特定突變的人身上。

彭斯女士說，「她非常非常幸運」。她說，她支持藥物基因組學測試。

「如果它能救你一命，那絶對是好事，」她說。

幾乎影響每個人

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家說，因為我們都是不同的個體，我們每個人對藥物的反應都各不相同。

簡的經歷聽起來可能很少見，但英國藥理學會後任主席考菲爾德教授表示，99.5%的人基因組中至少會有一個改變，這意味著如果碰上不對的藥，要麼不會起作用；要麼會實際上造成傷害。

例如， 在英國有超過500萬人無法從可待因藥物中得到任何止痛效果。因為這些人的遺傳密碼中沒有製造將可待因分解為嗎啡酵素的指令，沒有它，這種藥就毫無作用。

再比如，如果服用抗生素慶大霉素（gentamicin），每500人中就有一人所攜帶的遺傳密碼可能讓他們有失去聽力的更高風險。

其實，藥物基因組學已經被用於一些藥物上。過去，5-7%的人會對艾滋病治療藥物阿巴卡維有不良反應，有些人甚至死亡。

但在給他們開藥前做DNA測試後，意味著這種風險現在已經為零。

科學家們研究了英國最常用的100種處方藥，他們的報告說，我們目前已經擁有基因檢測技術來指導其中40種藥物的使用。

這種基因檢測分析將耗資大約100英鎊（大約900元人民幣），它可以使用血液或是唾液樣本來完成。

最初的想法是，在給開這40種藥物前先做檢測。而從長遠來看，最好是能提前測試 - 如果對新生兒的基因測試能實施，很可能是從一出生就進行，或者是作為50歲以上例常體檢的一部分。

精凖治療

利物浦大學的皮爾穆罕穆德教授表示，需要放棄那種「一刀切式」的用藥，而改用更加個性化用藥，為每位患者提供正確藥物和合適劑量以改善藥物的有效性和安全性。

他說，「我們正在做的是真正進入一個醫藥新時代，因為我們都是不同的個體，我們每個人對藥物的反應都各不相同」。

皮爾穆罕穆德教授還表示，隨著年齡增長，所服的處方藥越來越多，到70歲時你會有70%機會將會遇到至少一種受你基因構成影響的藥物。

英格蘭NHS主席普萊爾勳爵（Lord David Prior）表示，這將徹底改變醫藥。