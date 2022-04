致命危機:廚房中最容易被忽略的潛在危險

14 分钟前

烹飪也許是種不錯的愛好,但也可能造成傷害。由刀具、沸水和熱油炸鍋引發事故的數量令人震驚。據英國皇家事故預防學會(Royal Society for the Prevention of Accidents)統計,英國每年有超過67,000名兒童在廚房裏受傷,這還不包括那些決定把整只雞放到油鍋炸或用麵包刀切傷手指的成年人。