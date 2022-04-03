致命危機：廚房中最容易被忽略的潛在危險

薇羅尼卡·格林伍德

（Veronique Greenwood）

14 分钟前

圖像來源，Getty Images

烹飪也許是種不錯的愛好，但也可能造成傷害。由刀具、沸水和熱油炸鍋引發事故的數量令人震驚。據英國皇家事故預防學會（Royal Society for the Prevention of Accidents）統計，英國每年有超過67,000名兒童在廚房裏受傷，這還不包括那些決定把整只雞放到油鍋炸或用麵包刀切傷手指的成年人。

一些廚房裏潛在的事故，比你可能意識到的更危險——例如有一種室內空氣污染，你可能每天都在接觸，但從未懷疑過。自從上個世紀，為了讓廚房不再成為死亡陷阱，我們已經走了很長一段路。

二戰後，消費品材料的多樣性意味著房屋變得易燃。尼龍和其他合成纖維織物變成家庭主婦和孩子們優雅、飄逸的服裝，但是靠近煤氣爐上的袖子不僅會著火，還會融化，塑料液滴會粘在皮膚上，造成可怕的燒傷。

英國皇家事故預防協會在1946年的一場海報宣傳活動中，敦促市民穿上緊致不拖拉的衣服，並在火旁設置防護裝置，以免孩子也會像海報上一樣，衣服引燃火焰。立法要求將阻燃材料引入許多家居用品，但最近我們意識到這些阻燃材料帶來了其他危害：干擾內分泌，干擾激素。

有時候，廚房裏的危險來自於那些原本設計希望更安全的小工具。電熱水壺就是一個特別典型的例子。早在20世紀20年代，它們就有了自動斷電功能，以防止煮到乾掉。有些電熱水壺甚至配備有特殊插頭裝置，當水燒到足夠的溫度時就會自動彈出。然而, 如果水壺放在廚房的工作台上，彈出的插頭很容易掉到一個盛滿水的水槽（誰洗碗，誰就會被電死）。如果插頭難以塞回去，人們會過分好奇地把刀或其他金屬物體塞進插孔探查。

病理學家坎普斯（F E Camps）1956年描述一位年長女性的意外案例：「因為以為是有東西卡在插孔裏，她一隻手拿住插頭，因此身體接了地線，而另一隻手拿金屬螺絲刀探進25安培的正極電源插孔裏，結果她就遭到了電擊致命的結果。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 早期的電水壺不像我們現在使用的那樣安全（Credit: Tek Image/SPL/Getty Images）

20世紀60年代，《英國醫學雜誌》（British Medical Journal）指出，電水壺是對老年女性的一大傷害。值得慶幸的是，現代的電水壺使用了一種不同的安全開關，由蒸汽激發，不會有觸電的危險。

但是，我們的廚房裏仍然存在著一種令人驚訝的危險，而且我們大多數人從未多想過，因為沒有多少人注意到這個危險。越來越多的證據表明，煤氣灶即使在關閉的時候也會洩漏甲烷，而當它打開的時候，會產生二氧化碳和氮氧化物。事實上，斯坦福大學（Stanford University）的一項研究發現，儘管與工業和農業排放的甲烷相比，廚房廢氣微不足道，但從爐灶中洩漏出來的甲烷足以對大氣中的溫室氣體產生重大影響。

與此同時，爐灶燃氣燃燒時產生的氮氧化物與呼吸系統疾病和心血管疾病有關。根據斯坦福大學於2022年1月發表的研究，在沒有開排氣扇的煤氣爐旁烹飪幾分鐘，廚房裏的廢氣水平就超過了美國國家標凖。麗貝卡·萊伯（Rebecca Leber）在她為Vox網站撰寫的研究報道中指出，家庭中使用煤氣灶的孩子比使用電爐孩子患哮喘的可能性高出42%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 建議使用排氣扇，因為煤氣爐會產生有害氣體（Credit: Brizmaker/Getty Images）

就像過去和現在家裏的許多危險來源一樣，煤氣爐公司也有一個強大的公關團隊。萊伯指出，這種污染來源可以換成電熱爐或電磁爐，以減少麻煩。但在美國，天然氣行業正在努力避免行業衰減，甚至還僱用社交媒體影響力宣傳用瓦斯爐烹飪的好處。他們還在游說，反對市政當局限制新燃氣設備和向更清潔燃料設施過渡。

也許20年後，我們會回過頭來，對我們處於危險環境但不察覺而搖頭。但至少，科學讓這種觀念變得越來越清晰：你的新爐子可能應該是電熱爐或電磁爐。與此同時，烹飪時你要記得打開你的排油煙機。