美國演員布魯斯·威利斯宣佈結束演藝生涯:失語症的症狀、原因及治療

11 分钟前

失語症是什麼?

不同類型

造成失語症原因有哪些?

如何治療?

美國國家耳聾和其他溝通障礙研究所(the National Institute for the Deaf and other Communication Disorders of the United States)表示,失語症治療旨在通過幫助患者利用其剩餘的語言技能改善患者的交流能力,盡可能多地恢復其說話能力;同時,使用諸如手勢、圖像或是使用電子設備學習其他形式的交流方式。