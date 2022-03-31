美國演員布魯斯·威利斯宣佈結束演藝生涯：失語症的症狀、原因及治療

11 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國演員威利斯家人說，威利斯患上失語症。

美國著名演員布魯斯·威利斯（Bruce Willis）的家人周三（3月30日）宣佈，威利斯由於患失語症（aphasia）決定終止演藝生涯，全球許多影迷都對此感到惋惜、吃驚。

現年67歲的威利斯自80年代以來出演了數十部影片，尤其以出演好萊塢系列動作片《虎膽龍威》（台灣譯為《終極警探》，Die Hard）中的約翰·麥克萊恩（John McClane）一角而譽滿全球。

威利斯突患失語症不得不退出影壇，造成該病的原因主要有哪些？又有什麼治療方法呢？

失語症是什麼？

首先，失語症表現因人而異，但總的來說，它是一種認知功能障礙，影響患者的說話、書寫、閲讀和正確理解語言的能力。

根據英國全民保健系統NHS網站的信息，失語症的症狀可以包括：

當一個人出現語言或講話困難時

通常由左腦受損傷，例如中風所致

妨礙閲讀、聽力、口語、打字或是書寫能力

口語問題最常見，可能涉及不正確的單詞組合，比如詞不達意

但威利斯家人並沒有透露造成他失語症的原因。他家人在一份聲明中只是說他的「認知能力」受到影響。

威利斯家人在聲明中還說，「這對我們全家來說非常具有挑戰性。我們對你們一直以來的關愛非常感謝」。

不同類型

失語症通常還分為流暢型失語症（Fluent aphasia）和不流暢型失語（Non-fluent aphasia）。

流暢型失語患者往往說話過長，但卻缺乏意義，讓人聽不懂。

而導致不流暢型失語病變的通常是大腦前部區域，尤其是與語言流利程度相關的大腦前額葉。

一般說來，他們能聽懂別人的話，但自己語言表達卻有困難 - 其結果就會出現許多句子漏詞現象。

患有不流暢型失語病者通常會意識到這些缺欠，因此會感到沮喪。

它可能還會伴隨其他一些症狀，比如，視力、活動能力或是記憶力等問題。但不會對患者的智力產生任何影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 失語症的主要後果之一是難以將思想轉化為口頭表達或書面語言。

造成失語症原因有哪些？

根據美國妙佑醫療國際（也稱梅奧醫學中心，Mayo Clinic），失語症情況「往往在中風後突然發生」。

這是因為大腦血管破裂或堵塞。由於大腦供血不足，會導致腦細胞死亡或控制語言的區域受損。

但腦外傷、腦腫瘤、感染或是腦功能退化也可能導致失語症。

總部在明尼蘇達的妙佑醫療國際說，如果是這些情況，那失語症還經常伴隨其他一些認知問題一起發生，例如，記憶問題或是糊塗困惑。

此外，失語症也未必是永久性的。由於偏頭痛、癲癇發作或是短暫性腦缺血發作都可能導致出現暫時性的失語。

如何治療？

當然，首先要找到造成失語症的原因。在被確診為失語症後，通常的治療方法是言語治療（speech therapy）。

NHS說，該治療既可以單獨進行，也可以分組一起治療；既可以親自面對面接受治療，也可以通過電腦進行，但無論哪種形式，總會是由語言理療師來帶領。

美國國家耳聾和其他溝通障礙研究所（the National Institute for the Deaf and other Communication Disorders of the United States）表示，失語症治療旨在通過幫助患者利用其剩餘的語言技能改善患者的交流能力，盡可能多地恢復其說話能力；同時，使用諸如手勢、圖像或是使用電子設備學習其他形式的交流方式。

英國NHS說，效果可能因人而異。但大多數人會有一定程度的改善，另外一些人甚至會完全恢復。

NHS還說，跟患有退行性疾病的患者相比，中風病（也稱腦血管意外）患者恢復的機會更大。