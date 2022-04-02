糖尿病治療：人造胰腺 —— 醫療技術創新給患者帶來的喜悅和希望

弗格斯·沃爾希（Fergus Walsh）

BBC 醫學事務編輯

18 分钟前

圖像加註文字， 英格蘭蘭開夏郡六歲的夏洛特是試用人造胰腺混合閉環系統的 200 多名兒童之一。

人造胰腺，一種能夠讓糖尿病患者的護理和日常生活完全改觀的科技創新，在英格蘭開始試點 —— 約900名 1 型糖尿病患者正在試用這款新用品。

有了人造胰腺，就不需要通過手指點刺來測試血糖水平，防止血糖過低危及生命。

這套閉環系統由皮下傳感器、自動泵和手機應用程序組成。植入皮下的傳感器會持續監控血糖水平，通過無線傳送將數據輸入一個自動泵，計算並自動調整身體所需的胰島素量。

蘭開夏郡六歲的姑娘夏洛特和其他200多名兒童正在試用這套裝置。她媽媽告訴BBC，這套系統改變了全家的生活。

之前，夏洛特晚上睡覺時必須設置提醒，每兩個小時做一次手指點刺測試，根據血糖水平的變化調節胰島素。

英國大約有 40 萬名 1 型糖尿病患者。他們自身無法產生胰島素（一種調節血糖水平的激素）。

NHS 英格蘭稱這是世界上第一次在全英格蘭範圍對這套技術進行測試。今年恰逢世界首例糖尿病患者接受胰島素注射 100 週年。

這套閉環系統不是完全自動化，它需要手動輸入進餐時攝入的碳水化合物數據。

但是，它的潛力巨大。夏洛特的家庭醫生說：「它改變了遊戲規則。」

對於夏洛特的媽媽安吉來說，有了自動監測，就意味著夏洛特可以和原來一樣，像正常的孩子一樣生活，不必擔心出門在外沒有人照料她的血糖和胰島素。

亞斯敏·霍普金斯（Yasmin Hopkins）住在倫敦，27歲。她也參加了人造胰腺試點項目。

她 15 年前被確診患有 1 型糖尿病，需要持續監控和維持血糖水平。

這套自動監控系統讓她重獲自由。

圖像來源，Yasmin Hopkins 圖像加註文字， 亞斯敏·霍普金斯（Yasmin Hopkins）很期待使用這套新技術

她說：「現在我每天起牀後可以開始一天正常的工作，或者去遛狗，不必擔心血糖或胰島素。」

糖尿病患者如果血糖得不到控制，心臟、腎臟、眼睛和神經系統有可能受到長期損害。

英國全民醫療服務系統糖尿病專家帕薩·卡爾（Partha Kar）教授說：「讓機械裝置檢測、自動為患者給藥，這聽起來很科幻，但技術和機器確實已經是我們日常生活的重要組成部分。（這套半自動系統）離全自動系統並不遙遠，1 型糖尿病患者可以照常生活而無需擔心血糖水平或用藥。」

非盈利機構 「糖尿病UK」 首席執行官克里斯·艾斯丘（Chris Askew）說：「這項技術有可能改變 1 型糖尿病患者的生活，提高他們的生活質量和治療效果。」

這個試點項目計劃招募 1000 名患者參與，迄今為止已有875人開始試用。

試點結果將納入英國國家健康與臨牀卓越研究所（NICE）的評估；該研究所正在考慮進一步推廣這項技術。