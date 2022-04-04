新冠病毒：九種症狀列入英國官方新冠症狀清單

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC醫療保健和科技事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 流鼻涕現在正式屬於新冠症狀之一

新冠疫情進入第三年之際，英國醫療衛生當局更新了新冠症狀清單，增添 9 條感染症狀。

更新前英國官方的新冠常見症狀內容如下：

發燒

出現持續咳嗽

喪失嗅覺和味覺

不過，疫情初期人們就明瞭一點，這三條症狀只是冰山一角。世界衛生組織（WHO）和其他國家，包括美國，官方公布的新冠症狀清單都比這長得多。

但是，一段時間以來，圍繞哪些症狀應該被正式承認屬於新冠感染，因此可以接受NHS檢測，在英國始終存在爭議。

頭痛是眾所周知的新冠症狀之一，但並非每一個頭痛的人都應該或可以接受新冠檢測，因為頭痛的原因有很多。

發燒、咳嗽和嗅覺或味覺喪失被認定屬於新冠症狀，因為它們不但出現在絶大多數新冠病例中，而且幾乎完全是由新冠病毒導致的。

圖像來源，Getty Images

新版的新冠症狀有這些：

呼吸急促

感覺疲勞、筋疲力盡

身體疼痛

頭痛

喉嚨痛

鼻塞或流鼻涕

味覺喪失

腹瀉

感覺不舒服或生病

英國目前感染病例接近500萬，大約每 13 個人當中就有一人檢測陽性。全民免費檢測於2022年4月1日結束。

NHS 說，如果出現新冠症狀併發高燒，或者病症嚴重到不能正常工作的情況下，就應該待在家裏，避免接觸他人。