新冠病毒：九種症狀列入英國官方新冠症狀清單
- 詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）
- BBC醫療保健和科技事務記者
新冠疫情進入第三年之際，英國醫療衛生當局更新了新冠症狀清單，增添 9 條感染症狀。
英國健康安全署（UKHSA）更新了新冠症狀清單（英語），將喉嚨痛、肌肉疼痛和腹瀉等 9 種症狀列入其中。
不過，英國全民醫療服務系統 NHS 指出，這個最新清單上不少症狀與普通感冒和流感「極為相似」。
更新前英國官方的新冠常見症狀內容如下：
- 發燒
- 出現持續咳嗽
- 喪失嗅覺和味覺
不過，疫情初期人們就明瞭一點，這三條症狀只是冰山一角。世界衛生組織（WHO）和其他國家，包括美國，官方公布的新冠症狀清單都比這長得多。
但是，一段時間以來，圍繞哪些症狀應該被正式承認屬於新冠感染，因此可以接受NHS檢測，在英國始終存在爭議。
頭痛是眾所周知的新冠症狀之一，但並非每一個頭痛的人都應該或可以接受新冠檢測，因為頭痛的原因有很多。
發燒、咳嗽和嗅覺或味覺喪失被認定屬於新冠症狀，因為它們不但出現在絶大多數新冠病例中，而且幾乎完全是由新冠病毒導致的。
新版的新冠症狀有這些：
- 呼吸急促
- 感覺疲勞、筋疲力盡
- 身體疼痛
- 頭痛
- 喉嚨痛
- 鼻塞或流鼻涕
- 味覺喪失
- 腹瀉
- 感覺不舒服或生病
英國目前感染病例接近500萬，大約每 13 個人當中就有一人檢測陽性。全民免費檢測於2022年4月1日結束。
NHS 說，如果出現新冠症狀併發高燒，或者病症嚴重到不能正常工作的情況下，就應該待在家裏，避免接觸他人。
倫敦大學國王學院教授蒂姆·斯派克特（ Tim Spector ）過去兩年來一直在呼籲更新官方認定的新冠症狀清單，以便與群體跟蹤調查軟件得到的感染數據更相符。