氣候變化：世界風能和光能發展的里程碑與中國的矛盾

32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年全球風電和光能裝機發電量猛增。

隨著市場需求巨增，世界能源結構中風能和光能出現里程碑式的進展。但不利於遏制氣候變化和環境的煤電也在增長。中國2021年顯示出這種矛盾式的發展。

中國在風和太陽能等清潔能源領域處於世界領先地位，但煤炭能源仍佔相當巨大比例。

2022年3月公布的一項新的分析顯示，2021年全球平均高達10%的電力由風能和太陽能產生。

根據氣候和能源智庫Ember的研究，已有50個國家的十分之一以上的電力來自風能和太陽能。

隨著世界經濟在2021年從Covid-19疫情低迷後反彈增長，對能源的需求飆升。

電力需求以創紀錄的速度增長。這段時間也見證了世界多地煤電的激增，以1985年以來最快的速度增長。

研究表明，2021年電力需求的增長相當於在世界電網中增加了一個新的相當於印度規模的體量需求。

遏制氣候變化里程碑

自2015年巴黎氣候協議簽署以來，全球各國鼓勵使用清潔能源，減少石化能源以保護自然環境。因此，來自風能和太陽能的發電份額翻了一番。

2021年，太陽能、風能和其他清潔能源總發電量佔全球電力的38%。風力渦輪機和太陽能電池板的發電量首次佔總量的10%。

在過去兩年中，能源結構轉向風能和太陽能電力最快的是荷蘭，澳大利亞和越南。這三國能源公司都已將十分之一的電力需求從化石燃料轉移到綠色能源。

圖像來源，Future Publishing 圖像加註文字， 中國成為世界太陽能發電的領軍者。

荷蘭雖然是一個比較北緯的國家，但政府政策和社會各界大力推動綠色能源增長，並且出台對石化能源消費的限制措施，太陽能和風能能源增長迅速。

報告稱，越南綠色能源也出現了驚人的增長，特別是在太陽能領域，太陽能在短短一年內增長了300%以上。這使得越南去年成為滿足清潔能源發電要求的唯一亞洲國家。

Ember全球項目負責人戴夫·瓊斯說，就越南而言，也是因為政府政策促使太陽能發電量大幅上升，清潔能源電價對家庭和公用事業公司使用大量太陽能非常有吸引力。

他說：「這使得太陽能發電的巨大進步，這不僅滿足了越南不斷增加的電力需求，而且還導致該國煤炭和天然氣發電量的下降。」

煤電的顯著增長

儘管風和太陽能電力的增長，而且像丹麥這樣的一些國家現在50%以上的電力都來自風能和太陽能，但在世界範圍煤電在2021年也出現了顯著增長。

2021年電力需求增長的絶大部分是由化石燃料滿足的，燃煤發電量增長了9%，這是自1985年以來的最快增速。

煤炭使用量的增長大部分來自亞洲國家，包括中國和印度。但煤炭的增長與天然氣使用量不匹配，天然氣使用量僅增長了1%，這表明天然氣價格上漲使煤炭成為更可行的電力來源。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年因為國際天然氣價格猛增，中國印度等亞洲國家的煤炭使用量也猛增。

戴夫·瓊斯指出，2021年出現了非常超高的天然氣價格，煤炭變得比天然氣便宜很多。

他說，整個歐洲和亞洲大部分地區2022年3月份的天然氣價格比2021年同期貴了10倍，而煤炭價格是2021年同期的3倍。

他稱天然氣和煤炭的價格上漲也是電力系統需要更多清潔電力的原因，因為經濟已經發生了根本性的變化。

研究人員表示，儘管煤炭使用在2021年復蘇，但包括美國，英國，德國和加拿大在內的主要經濟體的目標是在未來15年內將其電網轉變為100%無碳電力。

俄烏戰爭影響

這種轉變是由對本世紀內將世界氣溫上升保持在1.5攝氏度以下的擔憂所驅動的。

為此，科學家表示，到2030年，風能和太陽能需要以每年20%左右的速度增長。

上述報告分析的作者認為，現在看來這個目標非常有可能達到。

烏克蘭戰爭也有可能推動各國力爭減少對俄羅斯進口石油和天然氣的電力來源依賴。

報告作者認為，風能和太陽能時代已經到來，它們為世界面臨的多重危機提供了解決方案，無論是氣候危機，還是對化石燃料的依賴，這都可能是一個真正的轉折點。

中國的困境和矛盾

中國為了保證不斷增長的經濟和民眾生活需求，2021年在能源發展上出現了前所未有的矛盾困境。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 到2022年，中國風電裝機量在全球也已連續十年排名第一，成為全球最大的風電裝備製造出口基地。

在風電方面，到2022年，中國風電裝機在全球也已連續十年排名第一，成為全球最大的風電裝備製造業基地。

根據中國國家能源局的規劃，2021年，中國風電、光伏發電發電量佔全社會用電量的比重達到11%左右，之後逐年提高。據中國國家統計局數字，2021年風電和光伏發電總量也以達全社會用電量的約11.8%。

中國政府規劃稱將確保2025年非化石能源消費佔一次能源消費的比重達到20%左右。

此外，中國政府還承諾不再投資新建海外火電發電項目。

但在另一方面，作為全球火力發電最大國家，雖然2021年是中國宣佈碳中和目標後的第一年，但因為製造業和經濟繼續增長，民眾生活電力需求繼續大增，加之國際能源價格上升，中國國內電力短缺一度嚴重，政府放開了此前對煤炭開採和火力發電的很多限制，煤炭消費量大幅回升，幾乎接近2013年的峰值。

據中國國家統計局數據，2021年煤炭發電量佔總發電量的68%。並且中國仍在繼續大規模投資煤電。中國國內的煤電項目佔全球所有在建煤電廠的一半以上。