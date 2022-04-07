氣候變化：IPCC科學家提出拯救地球的五種方法

麥特·馬格拉斯(Matt McGrath)

BBC環境事務記者

55 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 投資電子車也是清潔能源的一種。

氣候變化的危險多年來已經報道得足夠多，但人們關注較少的則是世界如何能有效地解決這一問題。

最近，聯合國科學家們制定了一項計劃，他們認為該計劃可以幫助人們避免溫度上升所帶來的最壞影響。

這份由聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）編寫的報告，實質上呼籲對我們世界生產和使用能源的方式進行徹底變革。

為了避免非常危險的地球變暖，碳排放需要在未來3年內達到峰值，然後迅速下降。

即便如此，仍需要使用直接從大氣中移除二氧化碳的技術來讓溫度降下來。

研究人員認為以下這五種關鍵方法對維持地球安全至關重要：

一，放棄使用煤炭（再說一遍！）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 煤炭是包括中國在內的許多國家的主要能源之一。

這份長達63頁的IPCC報告想傳達的中心思想是，如果世界想要避免危險性的地球變暖，就要放棄化石燃料。

研究人員說，要想將溫度上升保持在1.5攝氏度以下，排放量需要到2025年達到峰值，2030年前下降43%。

而實現這一轉變最有效的方法就是利用太陽能和風能等可持續能源。

該報告作者指出，這些技術成本已大幅下降，例如，同2010年相比，其成本在10年間下降了大約85%。

雖然烏克蘭戰爭讓歐洲一些政府又一次青睞碳排放嚴重的煤炭能源，但人們廣泛認可，廉價和可持續能源是「無普京」能源的唯一途徑。

因此， IPCC認為，為了地球氣溫（以及當前的政治），煤炭應該最終永久退役了。

IPCC主要作者、利茲大學的明克斯教授表示，該報告發出了強有力的信息，不能再建新的煤炭發電廠了，否則將是冒著達不到1.5C目標的風險。

「我認為這裏最重要的信息是我們需要結束化石燃料時代。不僅需要結束它，而且需要盡快結束」，他說。

二，不切實際的想法有可能成為現實

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 停止砍伐森林

就在幾年前，利用技術治理氣候變化的想法還被人視為是怪人的專利。

從向大氣中噴灑能冷卻地球的物質，再到用天基護盾遮擋太陽等，各種想法都遭到嘲笑、推翻，並很快被人遺忘。

但隨著氣候危機升級，以及事實證明減排的困難，研究人員不得不重新審視技術在限制和減少大氣中二氧化碳中的作用。

隨著IPCC在此次最新報告中的認可，二氧化碳移除（carbon dioxide removal，CDR）的想法已經完全成為主流。

科學家們對此直言不諱 - 如果不從大氣中清除二氧化碳，無論是通過樹木，還是空氣過濾機，都無法真正降溫。

環保主義者對此有許多反對意見，其中一些人指責IPCC向化石燃料生產國妥協讓步，並說IPCC過分強調仍未得到證實的技術。

柏林海因裏希·伯爾基金會的施耐德表示，其主要缺點在於，該報告在快速淘汰化石燃料方面過於軟弱。

她說，「我真希望該報告能夠提出一種能把溫度上升控制在1.5C最可靠的安全途徑，而不是好高騖遠，過分依賴於我們目前還不知道是否會有效的技術」。

三，抑制需求是秘密武器

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氣候變化導致極端天氣增多，影響全球糧食產量。

此次報告與以往最大區別之一在於著重強調社會科學的作用。

這主要集中在減少人們在住所、流動性和營養方面對能源需求的想法上。

這涵蓋許多領域 - 包括低碳飲食、食品浪費、城市規劃，以及如何讓人們轉換使用更節能的交通方式。

IPCC相信，到2050年這些方面的變化可以將終端領域的排放量限制到40-70%，同時還可以改善福祉。

當然，這一目標非常遠大，但該報告非常具體和詳細 - 是的，它還需要各國政府的鼓勵措施和推動。

但這可以讓人感覺是一個真正起作用的無痛方法。

四，用金錢給地球降溫

圖像來源，AFP 圖像加註文字， IPCC說，把氣溫上升控制在2°以下雖然會花費更多，但也不會太多，但考慮到可以避免的損害，並帶來更清潔的空氣和水等廣泛的共同利益，因此是值得的。

由於應對氣候變化可能帶來的高成本，因此往往總讓它被推遲。但近年來，隨著氣候災害所帶來的經濟損失穩步上升，這種理念也發生了變化。

目前，IPCC正在就其成本的一些新指導意見進行權衡。它的底線是如何在不讓地球付出（昂貴）代價的同時轉變我們的世界。

IPCC說，目前，仍有太多資金用於化石燃料，而不是清潔能源氣候解決方案方面。

根據綠色和平組織的估測，如果政府取消對化石燃料的補貼，到2030年將可以把排放量減少10%。

而從長遠來看，IPCC說結合因為氣候變化所造成的經濟損失的模型表明，本世紀將全球變暖限制在2攝氏度的成本要低於為減少變暖所帶來的全球經濟利益。換句話說，其利益大於成本。

也就是說，把溫度上升控制在2°以下雖然會花費更多，但也不會太多，但考慮到可以避免的損害，並帶來更清潔的空氣和水等廣泛的共同利益，因此是值得的。

該報告的主要作者、倫敦大學學院的格魯布教授表示，即使你以整個報告中最大膽的想法來計算，其代價最多會佔假設年度GDP增長率的0.1%而已。

五，富人要發揮更大作用

圖像來源，GETTY IMAGES/BBC 圖像加註文字， 一些IPCC作者認為，富人在幫助世界實現零排放方面也可以發揮其他作用。

本次報告再次強調了富人對地球的巨大影響。

根據IPCC，人均排放量最高的10%家庭所佔的基於消費型的家庭溫室氣體排放比例高達45%。

該報告稱世界最富有人群把太多錢花在出行上，包括乘坐私人飛機。

因此，你會覺得富人將會是高稅收或是其他減排手段的最佳目標。

情況可能確實如此，但一些IPCC作者認為，富人在幫助世界實現零排放方面也可以發揮其他作用。

埃克塞特大學（也稱艾希特大學，the University of Exeter）的IPCC主要作者德瓦恩-瑞特教授表示，富人所佔的碳排放量更高，而且不成比例。但在保持高水平福祉以及良好生活標凖的同時，他們在減排方面也更具潛力。