英國推出新健康指南：保持腰圍低於身高一半是關鍵

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 先要學會正確量腰圍。

英國最近更新的健康指南鼓勵人們經常檢查一下自己的腰圍，以確保腰部沒有太多的危險脂肪。

英國國家衛生與臨牀優化研究所（the National Institute for Health and Care Excellence，簡稱NICE）建議，成年人的腰圍應該低於自己身高的一半，才能減少健康風險。

雖然身體質量指數（ body mass index ，簡稱BMI）也是一個重要的參照值，但它無法測量腹部周圍多餘脂肪是多少。

腹部脂肪多會增加二型糖尿病、高血壓、心臟病以及中風等風險。

NICE指南新版草案說，一些亞裔和黑人少數族群的人更容易出現腰部脂肪堆積的情況，它被稱為「中央型肥胖」（central adiposity）。

因此，他們應該使用更嚴格的BMI指數來幫助預測具體的健康風險。

一般來說，理想的BMI指數應該在18.5到24.9之間。低於18.5說明體重過輕，高於24.9體重意味著超標。如果BMI達到或是超過30，就算是肥胖了。

NICE警告說，即使是那些BMI指數在健康範圍之內的人也可能腰部過胖。

換言之，外表看上去苗條的人腹部脂肪也未必就少。

如何正確測量腰圍？

圖像加註文字， 內臟脂肪多不益健康

該指南還解釋了如何正確測量腰圍。例如，先找到肋骨的底端，以及臀部的頂端，然後用皮尺或卷尺測量這兩點之間的中間部位。

測量前要正常呼吸，不要吸氣。

NICE補充說，測量腰圍身高適用於男女兩性以及所有不同族裔，包括肌肉高度發達的成年人。

但是，對於BMI超過35的人、孕婦或兩歲以下的幼童就未必凖確了。

這一方法要比BMI更有助於人們了解自己體內是否堆積過多的內臟脂肪（visceral fat），內臟脂肪通常聚集在心臟、肝臟和胰臟周圍，會增加糖尿病、心臟病和高血壓的風險。

健康BMI值範圍

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 減肥先減腰

身體質量指數BMI等於體重除以身高的平方，體重單位：公斤；身高單位：米。

健康體重：18.5至24.9

體重超重：25至29.9

一級肥胖：30 至34.9

二級肥胖：35 至39.9

三級肥胖：40或以上

由於現代人生活方式等諸多因素，肥胖似乎越來越普遍。以英格蘭為例，最新估計數字為28%的成年人為肥胖，還有36%的人體重超重。

NICE說，減肥手段除了手術和其他治療方法外，通常會建議人們改善飲食，並多運動。同時，也可以針對個人制定具體的個體化減肥方案。

NICE指南中心主任克里斯普對BBC健康事物記者菲利帕·羅克斯比(Philippa Roxby)表示，希望更新後的草案能夠幫助人們了解哪些因素影響他們的健康，以及如何解決這些問題。

醫療保健專業人員以及公眾可以在該指南在5月份發佈前對草案中的一些推薦發表評論。

「簡單易行」

該指南委員會的巴特漢姆教授也是肥胖症、糖尿病和內分泌學教授。她說，「腹部脂肪堆積會增加一個人罹患數種危及生命疾病的風險，包括二型糖尿病和心臟病等」。

「腰圍身高比例是一種簡單易行的測量方法，它可以幫助人們識別健康風險增加的人群，並將從減肥支持中獲益，以改善健康」，她說。

更新後的指南說，醫生還應該考慮對5歲以上兒童和年輕人使用腰圍身高比例方法，來評估和預測他們未來的健康風險。

阿什瓦尼是謝菲爾德兒童醫院的兒科醫生，專門研究糖尿病以及體重管理。她說，即使兒童也會受到腹部脂肪影響的風險。

根據英國國家保健體系NHS最近的統計數據，在新冠大流行期間，英格蘭兒童肥胖症人數有顯著上升，例如，到小學結束時，有25%的六年級的孩子為肥胖。