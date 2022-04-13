健康治療靠動物？寵物有助理療背後的科學原理

18 分钟前

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 貓也加入動物輔助治療行列，特別是用於像學校、養老院這樣的場所。

寵物陪伴在人們身邊，可以給人類所帶來的喜悅和精神安慰的功效早已廣為人知。近年來，全球華人社會中養寵物的人也越來越多。

養寵物的人甚至把小貓、小狗視為家人的例子比比皆是。比如，中國大陸商人黃雨因為失去愛貓「大蒜」，居然讓生物科技公司克隆「大蒜」；也有香港居民在移民海外時，不惜重金讓自己愛犬坐私人飛機等等故事。

越來越多研究表明，寵物給人們所帶來的身心裨益的確很多。寵物除了可以為人們帶來精神方面的益處，還可以有助於物理療法。

寵物療法

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 養寵物有許多好處，還可能當理療師。

這種目前還相對較新的寵物療法（pet therapy）也開始越來越受歡迎。

動物輔助介入療法（也稱為動物輔助療法，animal assisted interventions，簡稱 AAIs) - 當然，是在專業理療師的陪同下 - 證明對所有年齡段的人都有益。顯著減少了人們對壓力（例如心率），以及諸如焦慮等相關情緒的生理反應。

過去10年左右，人們已經開始讓動物進入醫院、養老院、學校、大學、監獄以及康復中心等場所幫助人們減壓、康復和理療。

例如，加拿大薩斯喀徹溫省的皇家大學醫院急診部從2016年開始，就歡迎理療犬加入治療團隊。

這家醫院最近開展了一項理療犬是否能對患者的健康產生任何影響的調查 - 其中多達70%的患者已經住院或正在等待牀位，所有這些人都飽受疼痛折磨。

除正常治療之外，每位患者還接受了聖約翰救護車理療犬10分鐘造訪。研究人員使用詳細的心理測量調查，對病人在理療犬造訪前後，以及造訪20分鐘後進行評估。

他們很高興的發現，在接觸治療犬後，患者的痛感、焦慮以及抑鬱感顯著減輕，同時，總體健康狀況有所改善。

理療犬還可以讓患者血壓和心率下降。

貓和馬

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 馬輔助療法在幫助有精神健康和行為問題的年輕人方面效果尤其明顯。

過去10年，貓也加入動物輔助治療行列，特別是用於像學校、養老院這樣的場所。

有研究顯示，只要有貓的陪伴就能改善人的情緒，以及減少孤獨感。

如果與貓互動，比如撫摸以及擁抱小貓還可以讓人感到更平靜，特別是對那些接受長期護理的兒童和脆弱老人來說。

實際上，貓高興時發出的呼呼聲還能給人減壓。

根據一項對養老院中慢性殘疾病患者的研究發現，凡是那些一周接受3次，並連續6周貓療法的患者抑鬱症狀有所改善，血壓顯著下降。

而馬輔助療法在幫助有精神健康和行為問題的年輕人方面效果尤其明顯。

同時，許多無法從傳統理療（主要以談話為主）中獲益的人在接受馬輔助療法後可以受益，特別是在增加情緒穩定以及情感控制方面。

在接受馬輔助療法時，他們還可以學到如何照料馬和與馬溝通。

同樣，騎馬理療還可以為殘疾兒童提供身體和情感上的好處，幫助他們改善平衡、姿勢以及手眼協調。

同時，還能幫助孩子學會信任和提高社會意識。

騎馬理療還可以改善成人的PTSD（創傷後應激障礙）症狀。

此外，包括餵馬、牽馬以及梳洗馬的馬療法（但不涉及騎馬）也有助於人們消化和改變不良行為，例如與成癮相關的行為。

寵物為何成為好理療師？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 對貓與狗的研究發現，它們也可以讀懂和回應我們的身體語言、面部表情和聲音。

通過社交和與人互動建立人際關係和社會聯繫是維持和改善我們精神健康的關鍵一環。

動物世界也存在類似的情感聯繫和互動，特別是貓、狗和馬，只要我們能以讓它們感到舒適的方式與之交往，科學表明，它們也能明白我們與它們互動時所發生的事。

馬可以讀懂人。他們甚至可以通過觀察一個人與另外一匹馬的互動來了解這個人，並相應地調整自己的舉止，例如，如果它們看到一個人在與另外一匹馬互動中表現出不適，它們會主動走過來觸摸人。