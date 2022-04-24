新冠疫情：「長新冠」患者的經歷和感受

1 小时前

圖像來源，SPL 圖像加註文字， 感染新冠病毒患者的肺部

「長新冠」，或者新冠長期症狀，正受到越來越多的關注。

據世界衛生組織2021年10月公布的臨牀定義，新冠長期症狀通常「在染疫後3個月內出現、持續至少 2 個月，並且無法由其他診斷解釋」，症狀持續數周、數月甚至長達一年。

「長新冠」最主要的三大症狀：疲乏、腦霧和肌肉疼痛，具體表現因人而異。另外較常見的持續症狀包括呼吸急促、發冷、身體疼痛、頭痛、關節痛、胸痛、咳嗽和持續的味覺或嗅覺喪失等。

得了"長新冠"會怎樣？BBC中文網友留言告訴我們，「希望看到更多新冠後遺症的實際案例或專訪」。這裏有三例。

案例 1 —— 健忘、焦慮：「我覺得自己太沒用了」

許多長期症狀患者稱認知功能障礙或記憶力減退影響到他們日常做決定、交談、遵循指示和駕駛等行事能力，生活質量受損。

小華（化名）在英國媒體工作，三年前曾患抑鬱症，2021年11月感染新冠前基本上痊癒，已經停用了抗抑鬱藥。但她在感染新冠後，抑鬱症又復發了，醫生評估判斷是新冠症狀之一，腦霧，在持續。

她告訴BBC中文：「得了新冠後，我覺得自己『腦殘』了，什麼都不想做，感到極度焦慮。」

最初是類似感冒的症狀，頭疼、咳嗽、發燒，而且失去了味覺和嗅覺。同時也有出現胸悶、呼吸急促、乏力、失眠、沒有食慾、健忘、注意力不集中、反應遲鈍和焦慮。

「整個狀況都不好，體重減了四公斤，」她說，「一家四口都感染了新冠，還是一個接一個先後感染，前後差不多一個月時間都不能正常生活。」

「兩個孩子除了一直感到疲勞外，相對好得快，但衣食等日常生活需要照顧，我就感覺生活支離破碎，變得一團糟，完全無法應付。」

孩子們在小華病了之後，變得懂事了。自己會每天早上起來找校服穿，11歲的老大會炒雞蛋，吃完早餐，獨自去上學。弟弟晚上餓了，自己煮方便麵一起吃。

圖像來源，Getty Images

小華記得自己咳嗽持續了三周，臥牀一個月，隨後請了三個多月的長病假。

「我根本無力下牀做飯，孩子們每天吃外賣，他們好長一段時間口腔潰瘍。好在有朋友幫忙，經常給我們送自家做的美食。當時也有社區的志願者給我送抗抑鬱藥到我家，確保我能及時服用。家庭醫生建議我再請心理諮詢師。」

「給我最大的促動是負責兒童福利的社工的幾次家訪。出於好意的幫助卻讓我極度焦慮和失眠，我覺得自己是個不稱職的母親，連照顧孩子最基本的事情都做不了。難道新冠就讓我成了一個廢人嗎！這是我無法接受的。」

「定期的醫生問診和單位領導的好心問候也讓我感覺成了一種負擔，我不想一直病怏怏的。這種日復一日的倦怠和臥牀不起，讓我覺得自己一無是處。」

很長一段時間，小華覺得自己得了老年癡呆症。什麼都記不住，每天都在找東西。醫生說的話也要翻來覆去問好幾遍才能聽明白。有的時候上午打電話確認後， 下午又重新打電話再問一遍。

「我有時候不知道自己是不是吃過藥，有沒有吃過飯。進到廚房，忘了自己是要幹什麼。拿著水杯看著藥片，問自己剛才吃了藥還是沒吃呢？」

因為諸多小事造成的混亂，讓小華深度懷疑自己處事的能力。她覺得首先要學會原諒自己，接納現在常感到疲勞和健忘的自己。

家庭醫生和心理醫生認為，新冠及其引發的連鎖影響成了抑鬱症復發的誘因，需要加大抗抑鬱藥的服用劑量。

加大藥量已經五個月，效果明顯，正在康復，她說，但仍有焦慮和疲勞症狀，體力也還沒有完全恢復。

小華說，現在就想讓自己每天從做一件小事開始，更開心一點，保持樂觀。醫生希望一年內可以逐漸減停抗抑鬱藥。

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分享經歷

在首次出現症狀後數周甚至數月都沒有完全康復的感染者，一般會被視為「長新冠」患者。

WHO認為新冠感染一般 2-6 周能夠康復，但有些患者症狀會持續數周、數月，而另一些人會在數周內感覺好些，然後復發，新舊症狀併發。發表在 JAMA Network Open 上的一項系統評估報告稱，超過一半的 COVID-19 感染者在確診六個月後繼續出現至少一種症狀。

新冠長症狀也稱為2019冠狀病毒病長期綜合症（post- COVID 19 syndrome，或稱Covid 後綜合症） 、SARS-CoV-2 感染後急性後遺症 (PASC)。

任何人都可能在感染新冠病毒後出現長期症狀，具體表現、症狀輕重、生活受影響程度和持續時間長短因人而異。

如果你被確診患有「長新冠」，歡迎使用下表分享經歷。

案例 2 —— 疲勞：「去次商店回來要睡三小時」

安傑爾卡·楊科維奇（Andjelka Janković）住在貝爾格萊德，從事文化營銷，2020年11月感染新冠時 33 歲。那之前她每天都練瑜伽、散步、做飯，經常和朋友們出去玩，現在的日常生活內容最主要的是定期去看醫生、驗血，以及情緒的大起大落。

她被確診患「長新冠」之前曾有幾個月持續疲乏、發燒、嗅覺和味覺喪失，為此向幾位不同專科的醫生問診。

她告訴BBC塞爾維亞語組記者：

最開始，體溫略有升高，感到頭暈目眩，然後開始喉嚨疼，一天後發燒到 38.5C°，臥牀不起，發病第一周連泡茶的力氣都沒有，下牀稍稍活動就覺得疲勞，還有肌肉疼痛，全身發抖。

後來去檢查並接受了治療，燒退了，又服用撲熱息痛，一周後身體的疼痛慢慢消退，但隨後嗅覺和味覺消失，三個星期後，味覺又恢復，但嗅覺時有時無。

接受常規病毒感染治療三周後，發現心動過速，而疲勞症狀沒有減輕。

經常驗血、量血壓、監測肺部。用了三周抗生素和維生素治療後不見效，又先後接受了耳鼻喉科、肺科、心臟科、病毒學、風濕病和免疫學檢查，查出慢性鼻竇炎，心臟有粘連，但不確定是由新冠引起的還是以前就存在。

做了幾次肺部 X 光檢查，其中一次用了掃描儀，沒有發現肺部有問題，沒有肺炎。

一個月後，血細胞計數穩定下來，但仍然存在精神和身體疲勞，還有發燒。

長達七個月時間，注意力不集中、會迷失方向、感到灼熱、顫抖、疲勞，不知道什麼時候這一切都會過去，每天都會感到恐懼。

在醫生的建議下，制定了「復活」計劃，開始散步，但不時需要休息一下，去商店或在電腦前待了一個小時後，至少要睡三個小時。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 感覺變化、頭痛、疲勞和腦霧是「長新冠」的幾種表現

案例 3 —— 認知功能和腦霧：「智商下降了......」

根據英國醫務人員的指南，持續超過 12 周且無法用其他原因解釋的症狀，應該屬於「長新冠」，其中之一是認知功能問題，記憶力和注意力減退，「腦霧」。

克萊麗莎·安田（Clarissa Yasuda）是巴西坎皮納斯州立大學(Unicamp)醫學院教授，46歲，神經學專家，目前在做新冠長期症狀研究，本人也是"長新冠"患者。

她的認知功能障礙症狀持續了一年半以上還沒有恢復。根據世衛組織定義，是新冠長期症狀之一，感染髮病後三個月出現並持續至少兩個月以上，可能隨時間推移反復發作。

她說：「我沒有恢復正常，從認知的角度來看，我沒有回到新冠病毒之前的狀態，包括注意力、敏捷性、靈活性……一年半之後，我覺得失去的只有30-40% 恢復了，我跟以前不是同一個人了，智商也下降了。」

「一年半後，經過很多努力，很多自律，結合了很多東西，我的病情有所好轉。我有一種（認知能力）無法完全康復的焦慮，但正在逐漸接受這種可能性。」

根據她的自述：2020 年感染新冠時症狀輕微，沒有呼吸道問題，但有脫水和胃腸道不適，更多出現在夜間；白天則有嗜睡、疲勞、記憶困難，以及難以承受以前所習慣的工作量。

另外，以前可以同時做幾件事，現在必須逐一處理，還經常不能按時完成項目；

作為神經學專家，她針對自己的狀況設法應對，比如容易疲勞，就比平時多睡 1 - 1.5 個小時；知道需要從事一項智力要求非常高的工作，例如使用統計數據，則事先做好凖備，保證精神充沛，並留出足夠的時間完成任務。

加強鍛煉，做普拉提、負重訓練、游泳，偶爾跑跑步；保持智力練習 ，做記憶和數學遊戲、邏輯猜謎習題等。

新冠病毒如何影響神經系統是科學家致力於深入研究的課題之一。已經注意到，新冠長期症狀中包括注意力不集中、頭痛、嗅覺和味覺喪失、抑鬱和精神疾病，而這些症狀持續多長時間目前無法確定。

安田和她的團隊正在跟蹤監測和評估長新冠對神經系統的影響，為期五年或更長。

新冠長期症狀的治療和康復

世界衛生組織 2021年 7 月發佈新冠患者康復指南。

在住院患者中，康復過程在住院治療期間開始，輕度和中度臨牀表現的患者建議從發病之初就開始康復治療。

呼吸系統康復的力度從輕微呼吸運動到疲勞極限，俯臥睡覺以緩解肺部壓力，白天以半坐姿休息。

輕度恢復後，建議進行輕鬆步行，做呼吸練習，必要時可借助機械設備。

英國國家衛生與護理研究所 (NICE）提出的「長新冠」治療方案包括與患者討論問題，測量體溫，檢查心臟和肺部並進行心電圖檢查。

如有必要，患者會被轉診進行肺康復。感染新冠後有肺部疾病的患者由肺科醫生跟蹤監測。