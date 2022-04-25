英國疫情：為什麼那麼多人再次感染新冠病毒？

羅伯特·卡夫（Robert Cuffe）

BBC新聞 統計部負責人

40 分钟前

圖像來源，Getty Images

新冠病毒仍在繼續傳播，變異毒株時有出現。

疫情在全球各地處於不同發展階段，有些國家已經全面解除各項防疫限制，例如英國，已經「躺平」，採取與病毒共存的政策；但也有國家堅持「清零」，例如中國的「動態清零」。

香港、台灣等地則開始逐漸放寬防疫措施。

但是，與病毒「共存」、在加上現在新的變異株奧密克戎傳染性更強，會發生什麼問題？

英國最近就出現許多人再次感染，其中原因值得深入探究。

BBC新聞統計分析負責人羅伯特·卡夫對英國二次感染數字上升有以下分析：

為什麼越來越多人再次感染新冠疾病？

新冠疫情爆發之初，很少聽聞有人感染新冠兩次，奧密克戎（Omicron）2021年11月底出現之後，這個情況就改變了。

部分原因是因為，比起更早出現的其他變異毒株，奧密克戎更容易突破身體的防衛機製造成感染。

另外就是因為過去的感染人數已經很多、很多了，現在新一波的感染病例中，就會有越來越多的人是二次感染。

不過在短時間之內二次感染新冠，仍然是比較不可能的，就算是最新的奧密克戎變異毒株也是一樣。

而且對大多數人而言，二次感染造成重症的機會也小很多。

二次感染新冠機會有多高？

最終來說，機會會相當高。免疫能力會自然下降，而病毒會演化出現新的變異毒株。

大部分人都有可能會得普通感冒很多次，而普通感冒也是由其他冠狀病毒造成的。

圖像來源，Getty Images

但是在疫情初期，已經感染過新冠病毒的人似乎不會再次感染。

2021年11月以前英國的記錄顯示，只有不到1%的確診病例是重覆感染。

但是奧密克戎出現後，因為變異毒株的不同構造讓它突破身體早期防衛機制的機會更大。

因此現在重覆感染的比例大幅增加，和疫情早期相比相差大約10倍。

新的奧密克戎有什麼不同？

新的「春季版」奧密克戎，也就是奧密克戎亞型變異株「BA.2」，是英國目前感染數突破新高背後的一個原因。

英國國家統計署（Office for National Statistics）表示，截至4月2日為止，英國每13人當中大約有一人感染新冠，感染率到4月9日下降到每15人當中有一人。

圖像加註文字， 英國統計署4月14日數字，檢測陽性估計案例，顯示感染率下降

「春季版」奧密克戎和「聖誕版」奧密克戎，也就是奧密克戎亞型變異株「BA.1」非常相似，但是感染能力更強。

如果你在過去幾個月感染新冠，很可能是奧密克戎的某種變異株，這應該能讓你有更好的保護力免於二次感染。

目前我們有的數據顯示，二次感染奧密克戎「機會很低，但並非不可能」，年輕人和未施打疫苗的人更容易出現重覆感染。

英國繼續在推廣新冠疫苗，2022年至今已經有大約450萬人打了第三劑，200萬人打了第二劑。

另外還有數千萬人因為最近的感染而獲得保護力，大約有三分之一的人在第一波奧密克戎中感染。

實驗室研究顯示，奧密克戎感染再加上疫苗，兩者加在一起能讓身體有更好的保護力，比單一感染更能有效抵抗新冠病毒。

多快時間內會再感染一次新冠病毒？

有報道說，西班牙一名女子兩次感染新冠病毒，前後相隔三個星期。

這名31歲的醫護人員開始出現新的症狀，她的確診樣本經過基因分析後顯示，她感染了兩種不同的新冠病毒，12月感染的是德爾塔（Delta），1月初感染的是奧密克戎。

但是除了這個個案之外，現有的數據很難去確定早期有多少重覆感染髮生。

絶大多數在短時間內的第二次確診，都是長期新冠，而不是二次感染。

因此很少會對短時間二次確診進行基因分析來判定是否是重覆感染，如果這麼做的話成本太高，而且只能確定該名病患「仍然有病毒」，而不是「再次感染病毒」。

BA.2奧密克戎會讓病情更嚴重嗎？

目前來看，BA.2並不會比BA.1更容易讓感染者出現重症。

免疫學家埃莉諾·萊利（Eleanor Riley）教授表示，即使你再次確診，「只是代表在你的鼻和喉嚨測到病毒，這和得新冠疾病不一樣。」

接受疫苗注射，或曾經感染新冠病毒，兩者提供的保護力比較能夠阻擋病毒進入體內造成嚴重傷害，但比較不能夠阻絶病毒於鼻和喉嚨之外。

萊利教授認為，如果你二次確診但感覺良好，「你該注意的是不要把病毒傳染給可能會出現重症的高風險群體。」

身體免疫系統較弱的人，或是本身就有其他健康問題的人，如果被感染的話仍然可能會出現重症住院。

英國現在的情況是，雖然新冠感染突破新高，但是重症住院的人數比1月的時候少，主要是因為疫苗和先前感染兩者相加的保護效果。

在英國1月的高峰，大約55%新冠陽性的人是因為新冠疾病而入院治療，剩餘的是因為其他原因而入院治療。

現在，英國新冠疾病入院治療患者大約是2021年1月的一半。