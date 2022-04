世界第八大洲:尋找那片藏在人類眼皮底下的新大陸

1 小时前

實驗室的發現

大約在同一時間,《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea)開始生效,最終為發現西蘭洲的研究提供了強大的動力。聯合國海洋法公約規定,各國可以將其合法疆域延伸到專屬經濟區(經濟海域)以外,即從海岸線延伸到200海里處,從而可以擁有這個「延伸的大陸架」,包括大陸架蘊藏的所有礦產資源和石油。