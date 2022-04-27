太空旅行與飲食：如何在太空中培育肉 解決星際旅行的食品問題

詹姆士·克萊頓

BBC北美技術事務記者

33 分钟前

圖像來源，Getty Images

傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）和伊隆·馬斯克（Elon Musk）都希望在未來能實現太空殖民。美國航天局也努力把人送上火星。

但如果人類希望在月球或其他星球建立殖民社區，他們吃什麼？

對於植物在太空中能夠生長的問題，研究人員已經進行了大量試驗。上周，研究人員開始進行一項關於肉細胞能否在太空生長的試驗。

這是尋找潛在的營養來源的先行試驗，這方面的試驗可能成為太空旅行中的巨大進步，至少實驗者希望如此。

這個試驗的構想出自Aleph Farms，這是個專門培育肉細胞的以色列公司。現在試驗由一個完全是私營的宇航團隊上國際太空站完成。

持懷疑態度的人說這是個令宇航員難以依賴的不穩定的辦法，在太空中培育肉不如直接從地球上把肉帶進太空簡單。

如何培育肉

用細胞培育肉，特別是大規模培育，即使在地球上都很不容易做到。以色列的食品技術公司Aleph Farms和其他幾個公司都在努力生產「培育肉類」，但現在試圖在太空中培育肉卻是第一次。

圖像來源，Aleph Farms 圖像加註文字， Aleph Farms用細胞培育的牛排

該公司不喜歡「實驗室培育」肉類的說法，但實際上這種培育方法和傳統的農場生產毫無相似之處。

牛的細胞（也可以是任何動物的細胞）在得到需要生長的營養物質，諸如胺基酸和碳水化合物後，細胞開始繁殖增加，形成肌肉組織，最終成為可食用的肉。這個過程被稱作「培育」或「繁殖」。

肉在容器中繁殖，更像是釀酒廠而不是農場。肉用畜類有從出生，成長和被屠宰的生命週期，而這個週期在這裏就被完全省略了。

熱心此道的人說，培育肉類可能對環境有諸多好處，例如可以大幅度減少甲烷排放。

為什麼在太空中培育肉？

茲維卡·塔馬里（Zvika Tamari）是Aleph Farms太空項目的負責人，他說研究人員還不清楚在失重條件先是否可以重覆培育肉的過程。

「我們從之前的科學研究中知道在微重力環境下，生理和生物行為會有不同的表現......因此我們實際上並不知道，沒有人知道是否能在太空培育肉類。」

在4月8日SpaceX火箭發射將4個人送入國際太空站，這是進入國際太空站的第一個私人團隊，它們帶去了如較小的鞋盒大小的容器，裏面有動物細胞和細胞生長所需的一切。

從佛羅里達肯尼迪宇航中心乘坐飛船升空的是康納爾（Larry Connor）、 斯地伯（Eytan Stibbe）和帕蒂（Mark Pathy），陪同他們的還有從前的宇航員洛佩斯-阿萊格里亞（Michael Lopez-Alegria）。他們按計劃在4月24日再返回太空，之後他們將觀察分析細胞的生長情況。

在太空培育肉是否值得？

即使試驗成功，而且證明了肉細胞能夠在太空中繁殖，也不見得意味著該想法可行。

超市貨架上沒有用細胞培育出的肉類是有原因的。雖然有大量資金被投入到這個產業中（好萊塢影星迪卡普裏奧也是Aleph Farms的投資者），但這仍然是難以大規模生產的食品。

圖像來源，Aleph Farms 圖像加註文字， 以色列的食品技術公司Aleph Farms構想在火星上建立培育肉類的農場

Aleph Farms還需要以色列的監管當局批准才能將產品供應的餐館。這還不是一種已經在地球上得到承認的食品，更不要說太空了。

至於在太空中生長肉類還有更多的實際問題。首先是殺菌。

伯克利大學的化學工程師哈姆伯德（David Humbird）說，動物細胞生長緩慢。

哈姆伯德說，「如果細菌或真菌進入培養基，他們的生長速度會超過動物細胞，會喧賓奪主，那樣就培育不出動物細胞。那就成了製作細菌的過程。這些東西就必須被拋棄。」

Aleph Farms表示他們認為殺菌可以問題解決，特別是在太空中只需要肉類培育數量不大的情況下。但如果在火星上的一個社區發生污染，後果就是災難性的，那就像在地球上莊稼顆粒無收一樣。

Aleph Farms還說把食品運輸到太空要付出極其昂貴的代價。按美國航天局2008年的估算，把一磅重的物品送入地球軌道要花費1萬美元。

如果把一磅重的食品送到火星，那個代價就會昂貴得多。

塔馬里說，「火星距離地球達數億公里。因此能夠就地生產食物就是一種巨大的優勢。」

但哈姆伯德並不認同這種潛在的好處。他說，「這些細胞本身賴以生長的是可食用物質，諸如糖，胺基酸和水。而生長出細胞的卡路里值總會有所減少。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新加坡是第一個允許出售實驗室培植肉的國家。但它究竟是什麼？它能否幫助減少未來的溫室氣體排放？

「在最好的情況下可能收回25%的卡路里，把它們作為食物。因此問題是為什麼要把如此多的卡路里帶進太空，就是為了把其中的75%浪費掉嗎？」

不過計劃長期太空旅行還有其他考慮，例如宇航員的精神狀態。

凱倫·尼伯格（Karen Nyberg）從前是美國宇航局的宇航員，他曾經在國際太空站上逗留過5個半月時間，現在是Aleph Farms諮詢委員會成員。

她說，食物在太空人的心理健康當中發揮著重要的作用。

「用白色袋子裝的食物，我們只需要加水，像奶粉之類的東西......我渴望聞到蒜頭和橄欖油的味道，而那些是我們得不到的東西。因此任何能夠給我們家的感覺的東西都很好。」

對於凱倫·尼伯格來說，如果人在長達一年期間遠離地球，新鮮食品和蔬菜就變得至關重要了。

當然，如果真要執行人類去火星的計劃，如何為宇航員提供營養豐富、保存持久、最好又美味的食品，都是極其重要、但又難以幾全其美的問題。

要證明在太空中能夠培育出肉是一件事，要證明那是一種不需從地球攜帶食品之外的可靠的做法，或可行的選項，則是另外一回事。