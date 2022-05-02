古老美容之術再次成為當今時尚潮流

貝爾·雅各布

（ Bel Jacobs）

18 分钟前

圖像加註文字， 埃及女王克利奧帕特拉的故事多次被拍成影片，圖為BBC制播的影片場景（Credit: BBC）

幾千年前的美容術和養生療法重新開始流行。探索先人的技法，可以幫助人們更加清醒和理智地做出既有益自己、也有益人類共同家園地球的選擇。

在1963年的好萊塢電影《埃及艷后》（Cleopatra）中，伊麗莎白·泰勒（Elizabeth Taylor）飾演的埃及女王克利奧帕特拉拒絶羅馬大將馬克·安東尼（Marc Anthony）特使邀請這一幕，她香艷地浸泡在撒滿鮮花的乳白色浴池中，悠然自得地把玩漂浮在浴水上的金色小船。這部電影如要硬找一個可議之處，眾所周知，就是伊麗莎白·泰勒和與她演對手戲的情人理查德·伯頓（Richard Burton）之間的情感糾葛，但電影鏡頭對我們卻並不陌生。

我們知道，在古埃及，女王、王后和神話中的女神形象就應該像這樣：權傾天下而又美麗性感，親近自然，母儀天下，養眼悅目。伊麗莎白·泰勒扮演的這位埃及女王不斷在鏡頭中展示入浴和嬌寵的香艷姿態，可能艷后克利奧帕特拉真就是這樣生活，因為古埃及的有錢人打扮自己的過程確實冗長而又繁複，首先就是浸泡一個長時間的牛奶浴，浴水中還一定要添加藏紅花油。

古埃及人以牛奶和藏紅花泡浴不是偶然的一時興起。因為兩者都有益於美容，牛奶中的乳酸會幫助祛除皮膚角質，至於藏紅花，人類用於美容健體治病已有數千年的歷史。藏紅花這種香料是從紫色藏紅花植物中精心採集的橙紅色花蕊。藏紅花產地西至歐洲西班牙東至亞洲克什米爾的炎熱乾燥地帶，因其生產不易而價格昂貴有「紅色黃金」之稱。藏紅花必須在黎明時分用手採摘，紫色花朵中幼細如絲的紅色花蕊要小心翼翼地抽出來。一盎司的藏紅花花蕊大約需要採集5000朵花，因此價格非常昂貴，現在因氣候變化田野種植受到威脅，藏紅花的價格還會繼續上漲。

圖像加註文字， 伊朗東北部，一群婦女採集藏紅花（Credit: BBC）

與當今一些最暢銷化妝品的未來派魅力相比，藏紅花的樸素「出身」或許無關緊要。當我們從桶裏舀出一勺最新售價可高達80英鎊的超級護膚霜，誰會在乎這些東西的原料是從何而來？但實際上相當一些人還是很在乎的。市場調查公司NPD集團（NPD Group）2021年的一份報告發現，68%的消費者希望使用「清潔」成分的護膚品，一般來說，是指沒有含氟表面活性劑（PFAs）、苯甲酸酯和鄰苯二甲酸鹽等不清潔的化學成分。化妝品業界為了回應承擔更大社會責任的呼籲，一些美妝大品牌發起成立了一個業界聯盟「EcoBeautyScore」，以設定行業通用的化妝品對環境影響的測量與評分系統。

同樣，新成立的B美容聯盟（B Beauty Coalition）對每個加入聯盟的美容業公司的社會責任予以認證，希望以此能強力影響美容從業者關注環保。同時，根據英國研究公司「Ecovia Intelligence」的數據，人們對天然和有機成分的美妝護膚品的消費興趣繼續上升，2020年達到119億美元，同比增長2.9%。在這個注重自然和社會公平的美麗新世界，這種採用傳統材料成分以及隆而重之的美容程序，達到埃及女王級別的美容法，是今天美容化妝業開拓新產品的豐富靈感來源。

自然美容專家伊梅爾達·伯克（Imelda Burke）在她2016年出版的《美麗的本質》（The Nature of Beauty）一書中如此說，「我們以前所受教導是擯棄傳統，『直接從實驗室出產品』。但是，新產品研發雖很重要，但我們也可以從古人那裏學習很多東西。」

以在中東歷史悠久的玫瑰花油為例。土耳其人對蒸餾玫瑰水的喜愛可以追溯到2000年前，現在土耳其仍然是世界上最大的玫瑰水和玫瑰精油的生產國之一。今天，玫瑰油仍受到現代人的喜愛，而且售價依然高居不下。這不足為奇，因為玫瑰油富含維生素、礦物質和可以養顏護膚的抗氧化劑。大自然中這種最美麗芬芳的鮮花有抗炎效果，可用來鎮定受刺激的皮膚，而且花香馥郁，會讓你有進到英國「國民信託」（National Trust，管理英國的一些名勝古蹟）一座百花盛開的花園之感。

近年來，西方世界對另一種古老香料姜黃的需求也越來越大，尤其是姜黃拿鐵咖啡，被稱為黃金牛奶。這種亮黃色的塊根植物是古印度阿育吠陀（Ayurvedic）療法的重要藥材，用於治療已有4500多年歷史。維多利亞健康公司（Victoria Health）的內部藥劑師夏比爾·達雅（Shabir Daya）告訴時尚雜誌《Vogue》，「姜黃是一種很好的免疫增強劑，有強大的抗氧化特性，其效力是維生素C和E的5到8倍。」印度的新娘和新郎在婚禮前將姜黃塗在手上和臉上，作為淨化和祝福的象徵。姜黃的有效成分是姜黃素，不過也可能有副作用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 要先將堅果外皮和堅硬的堅果殼去掉，才能夠得到堅果油（Credit: Getty Images）

另外，摩洛哥的柏柏爾（Berber）婦女有從多刺的堅果樹枝採集堅果煉成摩洛哥堅果油的傳統，至今依然。摩洛哥堅果油富含有益皮膚健康的Omega−3和Omega−6，數千年來一直是地中海區域令人垂涎的美容品。在大洋彼岸的波利尼西亞（Polynesia），將大溪地梔子花的花瓣浸泡在椰子油中製成養顏的莫尼油，其來源可追溯到2000年前的當地毛希人（Maohi people）。古代毛希人把莫尼油尊為皮膚和頭髮柔軟劑。在哥斯達黎加，土著布利人（Bribri）和卡貝卡爾人（Cabécares）一直使用綠茶來改善膚色，幫助癒合傷口和消炎。

所有這些古老美容草本植物現在都已引進到西方護膚美容產品世界。不過，這已不再是西方品牌添上異國草藥和香料被包裝為下一個「必選物」、令人聯想起從前的殖民主義做法。今天的美容世界，越來越多的黑人和原住民婦女以隆而重之的文化慶典，以及根據自己的需要，復興祖輩的美容儀式和美容物質，以此掌握自己文化遺產的所有權。加拿大尼什那比族人珍妮佛·哈珀（ Jennifer Harper）設計的美妝品牌「Cheekbone Beauty」和亞利桑那州拉丁裔人塞西·米多斯（Cece Meadows）創立的品牌「Prados Beauty」等，主要以鼠尾草和薰衣草等天然草本植物為原料，這些草本植物在她們的民族社群中已使用了幾十年。從採收自然原料到農夫市場和商店銷售產品，許多這類美容產品創始人都利用其品牌為自己的社群創造就業機會。

這種至關重要的社會意識是美容化妝業正在發生其他轉變的徵兆。研究有機產品市場的公司「Ecovia Intelligence」其總裁兼創始人阿瑪吉特·薩洪塔（Armarjit Sahota）2021年12月接受歐洲化妝品設計協會採訪時說，「業界的討論正在發生從崇尚自然和有機產品轉向可持續性產品的轉變。我們看到越來越多的可持續原料……許多開創自然美和有機美產品的先驅希望開發對人類健康和環境更好的產品。最初，配方以植物為基礎，以降低化妝品對人類健康的影響。但是，隨著可持續性已成為美妝行業的重要組成部分，這些開創者又帶頭開發可持續性品牌。現在美容產品不再只關乎自然和有機物料，考慮的是更廣泛的環保綠色問題。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美容業界正經歷從崇尚自然和有機產品轉向可持續性產品的轉變（Credit: Reuters）

這些關切並非孤立出現。發展預測諮詢公司「未來實驗室」（The Future Laboratory）的凱瑟琳·畢曉普（Kathryn Bishop）說，「因為新冠病毒的大流行，以及導致世界各地洪水、乾旱、作物歉收和人們流離失所等自然災害的氣候危機正在加劇，我們認識到，大自然正在反撲。現在應該是人類認識到，我們必須與自然共生共存的時候了。」

人類美容和自然環境自古以來就息息相關，現在二者間的聯繫終於受到重視。消費者正在尋找能反映和回應他們這種關切的美容產品，希望在美容自己之時，也能顧及他人，能關懷到地球和地球上的一切生命，他們正在尋找能讓自己修身養性，並能與更廣泛的整個環境相聯繫的美容之道。

恢復與自然的平衡和諧

為恢復自然平衡及與世界要素的再連接，全球美容業正在發掘和探索從自然和天然成分中汲取靈感的古老傳統。澳大利亞健康品牌「Subtle Energies」融合印度傳統的阿育吠陀醫術和芳香療法的效益，在荷荷巴油和印度人參油這些基本產品外，新推出的護膚品還有魯沙香茅精油、茉莉花精油和乳香精油。

該品牌創始人法麗達·伊拉尼（Farida Irani）表示，「芳香精油是大自然惠贈我們人類的奇妙工具。這種生命之力，用在我們人類身上，就能增強我們的生命力量。這是當代有助於人類為了自己和人類地球家園而活得更有意識的古老智慧。」

畢曉普告訴BBC文化欄目，「古代養護身體、心靈、皮膚和頭髮的美容之物和美容之道源自大地和自然。」她還說，「古代養生美容方法通常與節氣時令相配合，舉行慶典，祝禱大地，感激賜予自然萬物，用花草植物虔敬地裝飾自己、清潔環境或作為食物和飲料。這些做法早在人類世之前就存在，自人類世開始人類活動對地球的影響超過了自然。但隨著人們越來越關注自己在地球上的足跡，無論是碳足跡還是資源使用，這些有意識的、具有地球意識的美容實踐和成分正在幫助人們減輕日常自我護理或衛生習慣對環境的不利影響。」

人類世是地質學概念，是指人類活動影響地球生態的地質年代，起於何時，無定論，一般認為始於20世紀中葉。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 玫瑰精油富含維生素、礦物質和可以養顏護膚的抗氧化劑（Credit: Getty Images）

有一種日常簡單的皮膚護理法刮砂，是傳統的中國自我按摩技術，用一塊手掌大小、邊緣光滑的石頭，通常由玉石、發光的玫瑰石英或黑曜石製成，在臉上滾動按摩，促進皮膚血液循環。中國人用刮痧來治療肌肉疼痛和神經緊張等疾病已有幾百年歷史，現在西方美容業也欣然採納此美膚方法。非常簡單，只要在你的額頭和臉頰上滑動一塊冰涼的石頭，15分鐘就可以緩解大部分日子的緊張疲勞。

女作家漢娜-羅絲·余（Hannah-Rose Yee）在《Stylist》雜誌上如此描述她中國祖母每天的臉部刮痧儀式，「直到今天，她每天晚上都會拿著刮痧板按摩臉，用順暢優雅的動作在臉上細心地抹來抹去。我小時候對這種儀式很著迷。我會坐在她的牀腳，全神貫注地看著她，看她在鏡子裏對我微笑。有一次，她讓我握住一個刮痧板，我記得這個刮痧板握在我的手中又冷又重。我長大後，她教我怎麼按摩自己的臉。今天，我用玫瑰石英輥每周刮痧一次。我希望有一天奶奶能把玉石刮痧板傳給我。」

但是，也許沒有什麼比熱浴更能讓人去掉煩躁，靜下心來深思冥想。用熱浴養身是不同時代許多民族都有的傳統，包括墨西哥阿茲特克人（Aztecs）在內。在西班牙殖民者登陸古代中美洲之前至少700年的時間，稱為特瑪斯卡爾（temazcals），由火山石建成的阿茲特克版桑拿屋，是疲憊的阿茲特克人在這裏用蒸汽而非熱水洗澡驅除疲勞的地方。Temazcal來自temāzcalli一詞，在阿茲特克人使用的納瓦特語（Nahuatl）中是「熱屋」的意思，大多數特瑪斯卡爾類似於穹形小屋，由火山石砌成，象徵大自然母親的子宮，有重生的含義。

現代科學已經證明阿茲特克人的蒸汽浴符合科學。蒸汽可以幫助清除堵塞的呼吸系統，舒緩一些疾病。古瑪雅人常為沙場歸來的戰士們舉行桑拿浴祭祀儀式，將加熱的岩石浸泡草藥水產生芳香的蒸汽，再伴隨中美洲的聖歌，以及冥想。今天，當代人洗桑拿浴依然獲得類似的好處。

伊拉尼對古老養顏健身儀式的回歸寄予厚望。她說，「破壞我們人類和世界的基本構成元素導致了當今世界的許多問題。但如果我們能使這些元素，首先是對我們自己，然後是我們周遭的環境達到平衡，我們就會看到我們生活方式的積極改變。」