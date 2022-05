非洲大象:雨林中的「巨型園丁」為應對氣候變化做貢獻

法國伊韋特河畔日夫氣候與環境科學實驗室(Laboratory of Climate and Environment Sciences in Gif-sur-Yvette)的研究人員法比奧·貝扎吉(Fabio Berzaghi)說,大象的行為讓較大的樹木長得更高。