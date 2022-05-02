非洲大象：雨林中的「巨型園丁」為應對氣候變化做貢獻

伊莎貝爾·格林斯登（Isabelle Gerretsen）

BBC Future

21 分钟前

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非洲熱帶雨林中，大象給植被造成嚴重破壞。但同時，也可以給應對氣候變化做出貢獻。

森林象群在西非和中非的茂密雨林中跋涉時，啃食或踩踏小樹，創造了一條一條的小路，這種綠色走廊如迷宮般交錯縱橫。森林象體型巨大，身高3米(近10英尺)，但性格溫和。與草原象相比，森林象不太為人所知，是一種難以捉摸的、孤獨的動物。森林象對雨林茂密的植被造成破壞，因為它會剝下樹苗的樹皮，把根從土壤中挖出來，咀嚼樹葉和漿果。但這種破壞對森林的好處大於壞處：有助於森林在其樹木中儲存更多的碳，保護了地球上最重要的生態系統。

世界各地的企業和政府都在競相削減碳排放，開發新的碳捕捉技術。但是非洲森林象在沒有任何技術介入的情況下，在儲存碳方面非常高效。

非洲森林象被稱為「森林的巨型園丁」，有能力增加碳儲量和分散重要的營養物質。2019年的一項研究發現，大象的破壞性習慣有助於增加中非雨林的總碳儲量。每頭森林象可使雨林每平方公里增加9500公噸二氧化碳的碳捕獲量。這相當於駕駛2047輛汽油汽車一年的排放量。

科學家們在剛果盆地的兩個地方進行了實地調查，一個是大象活躍的地方，另一個是無象的地方。科學家記錄了樹木覆蓋和密度的差異，然後建立模型來跟蹤森林的動態，如生物量、樹木高度和碳儲量，並通過增加較小植物的死亡率來模擬大象的干擾。

模型表明，森林象降低了森林中樹木的密度，但增加了樹木平均直徑和地面總生物量。原因是大象啃食和踐踏直徑小於30厘米(1英尺)的樹木，這些樹木與更大的樹木爭奪光、水和空間。通過消除這些小樹，較大的樹木能夠茁壯成長。

法國伊韋特河畔日夫氣候與環境科學實驗室（Laboratory of Climate and Environment Sciences in Gif-sur-Yvette）的研究人員法比奧·貝扎吉（Fabio Berzaghi）說，大象的行為讓較大的樹木長得更高。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 森林象生活在非洲中部的雨林中，破壞植被的生長(Credit: Getty Images)

大象喜歡吃的較小的樹，這種樹木材密度較低。因為大象的行為習慣，生長速度較快的樹木死亡率更高。貝扎吉說，從另一個角度看，就是大象的行為保護了生長較慢的樹木，這些樹木樹幹中的碳儲量更高。他補充說，樹木的碳儲存能力主要取決於它們的體積和木材密度，密度更大的木材需要更多的養分和時間來長成。

「你可以把大象想象成護林員，」 貝扎吉說。它們是「關鍵物種」，意思是它們在維持其棲息地的生物多樣性方面發揮著至關重要的作用。

貝扎吉說，除了鏟除弱小樹木的競爭，大象還在森林中傳播種子和營養物質，因為它們擦過植被，並在森林中散佈糞便，能幫助樹木生長得更快。「大象幫助擴大一些樹種的範圍，這些樹種又是靈長類和許多其他動物的食物來源。」

根據這項研究，如果森林大象滅絶，中非雨林中碳儲量損失將達7%，總計30億噸。這相當於超過20億輛汽油動力汽車一年的排放量。

「這是一個非常強有力的信號，我們要保護森林大象，」 貝扎吉說。

非洲森林象的滅絶風險非常高。由於偷獵和砍伐森林，它們的數量迅速減少。在20世紀70年代，有120萬頭大象漫遊在非洲的大片森林中，但由於偷獵和棲息地喪失，它們已經瀕臨滅絶。根據2013年的一項研究，如今僅剩下10萬頭。

此項研究的合作者、野生動物保護協會的科學家菲奧娜·麥瑟斯（Fiona Maisels）說，「在2002年至2013年期間，至少有數十萬頭森林大象消失，每天至少有60頭，或每20分鐘就有一頭，晝夜不間斷。」

「你吃早餐的時候，又有一頭大象被屠殺了，象牙用來生產小飾品，」她說。

「在過去的20年裏，我們失去了大量的森林象，」世界自然基金會(WWF)非洲森林象項目協調員托馬斯·布魯爾(Thomas Breuer)說。「森林象的繁殖模式(比草原象)要慢得多，因此恢復種群需要更長的時間。」

「偷獵擾亂了它們的行為。許多森林象沒有母親，無法學習生活方式，這通常都是從雌性首領那裏繼承學習到的，」布魯爾說。

他說，隨著棲息地的縮小，大象與人類領地的距離也越來越近，這導致了對大象的報復性捕殺的增加。

根據蘇格蘭斯特靈大學(University of Stirling)艾瑪·布什(Emma Bush) 2020年的一項研究，氣候變化還導致非洲雨林果實生長減少，使大象食物供應減少。

重視自然

根據貝扎吉的研究，如果非洲森林象群恢復到原來的規模，並恢復220萬平方公里(85萬平方英里)的活動範圍，它們可以增加每公頃13公噸的碳捕獲量。這相當於10輛汽油車在一年產生的排放量。

貝扎吉說，這項研究表明，森林大象對保護剛果盆地至關重要。剛果盆地是世界第二大雨林，是一個主要的碳保存地。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當大象穿過森林時，它們會吃掉並碾壓較小的樹木，為較大的樹木留下更多的生長和碳儲存空間(Credit: Getty Images)

貝扎吉說，由於亞馬遜雨林正在失去碳保存的功能，這一問題變得更加緊迫。根據巴西國家空間研究所(Brazil's National Institute for Space Research)的研究，現在亞馬遜超過四分之一的地區，碳排放量比吸收量要多。

「這影響巨大，因為我們在向大氣中排放二氧化碳，加速氣候變化，也因為這會促進旱季條件的改變和樹木壓力，會產生更多的排放，」 研究所的首席科學家路西那•加蒂（Luciana Gatti）2021年7月對BBC新聞說。

「如果我們忽視以自然為基礎的解決方案，我們就不可能達到碳中和，」貝扎吉說。

聯合國政府間氣候變化專門委員會(UN Intergovernmental Panel on Climate Change)在2月份的最新報告中強調，以自然為基礎的解決方案是應對氣候變化和減少大氣碳排放的關鍵。

聯合國政府間氣候變化專門委員會報告的共同主席之一漢斯-奧托·波特那（Hans-Otto Pörtner）在一份聲明中說，「通過恢復退化的生態系統，有效地、公平地保護30%到50%的土地、淡水和海洋棲息地，人類可以從自然吸收和存儲碳的能力中受益。」

國際貨幣基金組織能力發展研究所（Institute for Capacity Development at the International Monetary Fund）助理所長拉夫·察米（Ralph Chami）的工作是強調自然保護在應對氣候變化中的價值。這位經濟學家正在努力引起政客和公司注意：以貨幣數值計算一頭森林大象的價值。

根據貝扎吉2019年研究的結果，察米估計每頭森林象的碳捕獲價值達175萬美元(133萬英鎊)，象群的總數恢復到120萬頭，價值約360億美元(275億英鎊)。察米的計算是基於當時一公噸二氧化碳排放的平均市場價格——2019年略低於25美元(19英鎊)。根據貝扎吉和察米最近的分析，偷獵將導致100 - 140億美元(70 - 100億英鎊)的損失。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 通過量化森林象在日常生活中減少碳排放的價值，研究人員希望能夠促進保護大象。(Credit: Getty Images)

察米認為，我們不應將大象保護視為一種成本，而應將其視為投資。

「森林象是一種自然資產，它的一生對人類都有價值，」他說。「一頭活大象能提供價值數百萬美元的服務，幫助我們應對氣候變化，活著比死了更有價值。」一頭死去的森林象的象牙價值僅約2.1萬美元(1.6萬英鎊)。

「我們正在失去自然資產和生物多樣性。如果輸了，我們也會死，」他說。「但如果我們投資自然，它們將通過吸收碳而將價值回饋到我們所有人身上。」

這不是察米第一次給物種定價了。2019年，他與國際貨幣基金組織的經濟學家共同發表了一份關於保護鯨魚有助於氣候的報告。分析發現，當你把鯨魚一生中吸收碳的價值累計起來時，一頭大型鯨魚的平均價值超過200萬美元(148萬英鎊)，全球鯨魚價值超過1萬億美元(7400億英鎊)。

當鯨魚死亡時，它們沉入海底，儲存在它們巨大身體中的所有碳都被轉移到深海，在那裏保存幾個世紀。

察米說，為物種定價是說服各國保護它們的最好方法。「我想把這些動物減緩氣候變化帶來的好處轉計為金錢，並把這些數字擺在決策者面前。」

出售大象的減碳服務

還有人將大象貨幣計價的概念更進一步。初創公司地球再平衡（Rebalance Earth）旨在利用貝扎吉的科學發現和察米的估值方法，向世界各地的公司出售大象的固碳潛力。

「地球再平衡」建立在碳補償市場的基礎上，該市場允許企業通過為植樹或可再生能源項目付費來抵消自己的碳排放，它已經開始出售代表每頭大象固碳的生態系統代幣。

「森林象的貨幣價值與它們一生中碳吸收的數量直接關聯，這個數字再乘以現在碳抵消的價格，」 地球再平衡的首席執行官瓦利德·埃爾·薩奇阿芙（Walid Al Saqqaf）說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大多數非洲森林象生活在加蓬的熱帶雨林中(Credit: Getty Images)

據薩奇阿芙說，購買代幣的公司付錢保護大象，籌集的資金將用於護林員和當地社區。整個交易將通過私有的區塊鏈技術進行管理和監控。

「每個人都喜歡大象，但這能阻止它們的衰退嗎？」他說。「人們不是基於良好意願做出正確選擇，而是根據錢包做出決定。如何利用這種金錢槓桿來促進正確的事情？」

地球再平衡在加蓬啟動了一個試點項目，非洲70%的森林大象都居住在加蓬。剛果盆地森林面積的近五分之一都在加蓬，該國森林砍伐率低於鄰國剛果共和國和喀麥隆。然而，加蓬的護林人因為惡劣的工作條件和工資被拖欠，威脅今年要舉行罷工。

「我們的資金將確保有足夠的護林員來保護大象，以及投資當地社區，」薩奇阿芙說。

一些人對地球再平衡的做法持懷疑態度，他們認為區塊鏈數字代幣在為保護環境提供資金方面有硬件和倫理的隱患。

英國萊斯特德蒙福特大學(De Montfort University)計算和社會責任高級研究員凱瑟琳•弗利克(Catherine Flick)表示，主要問題在於數字貨幣是「投機的」，而且「很難監管」。

然而，薩奇阿芙認為，區塊鏈系統的「美妙」之處在於，每一方都享有與其他任何一方完全相同的信息訪問權。他補充稱，「隨著平台的擴大，我們將建立一個獨立的治理機構，審查和核實交易。」

弗利克說，還有一個問題是，誰會從這個項目中受益：是購買數字貨幣的大公司，還是開展保護工作的當地社區?

薩奇阿芙說，護林員的工資將以當地貨幣結算，試點期間的社區發展資金也將如此。他說，當該計劃擴大規模時，個人將能夠在專門的商店、衛生和教育設施中使用數字貨幣。他表示，該計劃的收入將投資於當地的醫療和教育。

從氣候角度來看，使用區塊鏈還有其他問題，它可能是在能源高消耗基礎上的。地球再平衡公司表示，他們將使用私有的R3 Corda區塊鏈，該公司稱其耗電量與發送電子郵件大致相同。比特幣和其他公共區塊鏈使用能源高消耗型的「工作證明」機制來驗證交易，而R3 Corda是一個私有的區塊鏈，使用有效性共識和唯一性共識機制，消耗的能源要少得多，因為它不需要計算能力來解決數學問題。

布魯爾說，這個試點項目是「極好的倡議」，但也指出了幾個潛在的缺陷。他說，「絶對需要建立一種機制，投入資金來維持森林大象的生存，並提高當地人與野生動物共存的能力。但我們必須正視這一概念的局限性和挑戰。」

比如，追蹤大象的問題。「你怎麼知道它們是同一頭大象？他們不容易被區分。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 將大象提供的"生態系統服務"貨幣化可以促進象群保護，但批評者質疑它是否會惠及當地社區。(Credit: Getty Images)

布魯爾說，讓當地社區相信這樣一項倡議的「無形利益」也很困難。他說，「如果你去一個中非村莊，告訴他們區塊鏈的概念，他們會說，『不如我們殺死一頭大象，我們就能在一定時間內獲得肉，這對我們更有價值。』」

布魯爾說，保護大象的工作應該在基層開展，重點是幫助社區與大象和諧相處。他說，資金也應該用於執法和防止偷獵。

「我們需要確保資金到位。解決問題需要在現場，而不是在都市。」他說。

布魯爾說，最終目標應該是讓當地社區相信，保護環境是一項值得追求的事業，可以為該地區帶來繁榮和就業機會。

「所以在一兩代人之後，當地人就會覺得環境保護是生存之本。」