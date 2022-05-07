衛生與健康：牀單究竟多久換洗一次最好？

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 你多久換一次牀單呢？

有些人可能會說，這個問題根本「上不了台面」--無需擺到大庭廣眾面前討論。但其實它非常重要，影響我們每一個人。

牀單到底應該多長時間換洗一次呢？

先來看看英國對此所作的一項問卷調查。根據對2250名成年人的新調查，幾乎一半的單身男子每4個月才換洗一次牀單，還有12%的人承認他們只有在想起來的時候才換牀單 - 也就是說，時間可能更長。

相比之下，單身女子要好得多。根據一家牀上用品公司的調查數據，62%的單身女子表示她們每2個星期換洗一次牀單；而受訪的夫婦則說，每3周換洗一次牀單。

為什麼需要換洗牀單？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 睡眠好至關重要，清洗牀單有助睡眠。

英國特許心理學家、神經科學家以及睡眠專家布朗寧博士對BBC新聞節拍記者潘迪（ Manish Pandey）說，長時間不換牀單不太好。

至於需要多麼頻繁地換洗牀單，布朗寧博士認為，應該每周換洗一次，或者，最多每2周一次。

衛生非常重要，其中原因之一是出汗。如果你曾試圖在熱浪中睡眠，你就知道會有多難了。布朗寧博士解釋說，汗水不但可以打濕牀單令其味道難聞，同時也讓牀單不透氣。

她說，睡覺時需要氣流流動才能感覺涼爽，才能達到最佳睡眠效果。

當然，需要考慮的不僅僅只是汗液問題，脫落的皮膚細胞也是一個問題。布朗寧博士說，「如果牀單換得不夠勤，死皮細胞就會在牀單上越積越多」。

聽起來很恐怖？還會變得更糟糕。這些堆積的死皮細胞還會為塵蟎（也稱蟎蟲）提供食物，導致皮膚不適以及起皮疹。

布朗寧博士說，這意味著，你不但睡在噁心的汗液和死皮細胞中，而且還在與塵蟎為伍。

換洗牀單頻度跟季節是否有關？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 飯店的牀單經常換洗

有點關係。

布朗寧博士說，「冬天可以稍微更寬容一些」，但每周一次將「更理想」，超過2周其實不太好，儘管冬天出汗較少，但身體還是會脫落死皮細胞。

「而且，冬天上牀睡覺時手還可能是會略髒，還會照樣呼吸喘氣。」她說。

布朗寧博士還說，夏天還有花粉熱和花粉問題。

「這就使經常洗牀單更重要，因為會把那些過敏原帶到牀上，會導致鼻子堵塞、呼吸不暢」，她說。

牀單換得不夠勤都有哪些原因？

在問卷調查中，18%的人說自己在晚上洗澡，所以牀單不容易髒，這也是他們不勤換牀單的一個原因。

67%的人表示忘了；35%的人認為無所謂；22%的人稱沒有乾淨牀單可換。

還有38%的人說，不相信牀單需要換洗得「更勤」。

布朗寧博士說，臥室應該是人們睡眠的「天堂」，是一個「能讓我們感到快樂的愉悅和美好地方」。

她告訴自己的一些失眠患者，「如果牀單沒有換洗，看上去很髒，還有味，那就更增加你不想上牀睡覺的感覺」。