隨著年齡增長 性愛是「走下坡路」還是「漸入佳境」？

傑西卡·克萊因

（Jessica Klein）

1 小时前

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社會喜歡關注Z世代（Gen Z）和千禧一代（Millennials）的性生活和約會。他們如何約會，認同什麼性取向，親密關係如何？不過，儘管年輕的愛情可能光鮮亮麗，但並不是只有年輕人才會約會和享受性愛。

事實上，這兩種活動都可以隨著年齡的增長而顯著改善。多項研究表明，壽命較長的人可能擁有最好的性生活。例如，2016年一項研究對美國超過6000名成年人進行了調查，顯示「年齡與性生活質量有積極的關係」，研究人員得出結論，年長的受訪者開發了他們所稱的「性智慧」——這不僅指性能力，也指受訪者體貼、能為伴侶著想的能力。

參與這項研究的澳大利亞悉尼麥考瑞大學（Macquarie University）高級研究員米裏亞姆·福布斯（Miriam Forbes）說，「當生活經驗逐漸積累，人們會更多地了解自己的性偏好以及伴侶的好惡。」

同樣，渥太華大學（University of Ottawa）最佳性體驗研究小組的負責人佩吉·克萊因普拉茨（Peggy Kleinplatz）博士對60歲至80歲成年人的性生活進行了研究，結果壓倒性地表明，這些人的親密生活隨著時間流逝而得到了改善。以色列2018年一項研究表明，60歲至91歲成年人的關注點，隨著時間流逝「從慾望轉向愛」，從「獲得」的角色轉向「給予」的角色。

一項研究表明，經驗越多，在性和浪漫慾望方面的技能、專業知識和溝通能力就越強，年輕人可能會從年長的人那裏學到更多關於人際關係的知識。甚至可以重塑我們對性的論述，解構誰在何時擁有最好性愛的傳統觀念。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 老年人之間的親密關係越來越受到關注（Credit: Getty Images）

進一步觀察

人們對老年人約會和性行為越來越感興趣，這是一種新的現象。

20世紀90年代中期，史黛西·林道（Stacy Lindau）博士在美國羅德島（Rhode Island）開始當醫學院學生，老師教導她要向年長病人詢問性史——但她注意到，老師們自己並沒有這麼做。儘管如此，她還是問了。關於病人的過去經歷激起了「他們眼中的光芒」，她說，「他們活了過來，有故事可以講。」

如果僅是簡單詢問老年患者的親密生活就能產生積極影響，那麼這顯然是值得研究的領域，因為可以找出如何解決他們的整體健康問題。

但林道注意到，學者的研究重點仍是年輕人的性行為，沒有研究集中在60歲以上的人。有關年輕人的研究得到了資助，因為這群人受艾滋病毒/艾滋病的影響最大。不過，隨著對艾滋病毒/艾滋病的有效治療延長了病毒感染者的生命，對這一主題的研究轉向老年人等人群。林道說，與此同時，「勃起功能障礙藥物的成功營銷」增加了另一種影響，「真正打開了」研究老年人性學的大門。

這幫助林道和她同事的研究獲得了資金，該研究於2008年發表。林道的研究以3000多名年齡在57歲至85歲之間的美國成年人為對象，結果發現，65歲至74歲之間的人，有一半以上在過去一年至少有過一次性行為，但老年人不太可能與醫生討論他們的性生活。這項研究也為英國和愛爾蘭老年人親密關係的類似縱向研究鋪平了道路。

同時，林道在臨牀工作中繼續討論六、七十歲的人的性生活和約會生活。她的老年患者對保持活躍的性生活仍然很有興趣，除此之外，她還了解到約會應用程序在老年人中「變得越來越主流」，讓他們能夠以過去不太可能的方式展現自己。

林道說：「我聽到的另一個主題是，衰老是上帝帶來的禮物。」她的病人中有許多從癌症或其他疾病中倖存下來，他們正在學習如何接受衰老，一個方法是讓性生活和約會生活適應當前的現實，從本質上把與年齡有關的障礙，轉化為創造性的學習經驗。

這種態度反映在上述提到的有關60多歲及以上人群的親密關係的研究中，以及克萊因普拉茨對世界各地該年齡段人群的研究中。克萊因普拉茨說：「我們知道，沒有人先天就具備『高明的性愛技巧』。通常情況下，性體驗的高峰開始於中年以後。」

換句話說，這些研究人員表明，通向性滿足的道路需要時間。福布斯在她的研究中討論的「性智慧」不僅成就了老年的親密行為，而且還常常使它變得更好。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「通常情況下，性體驗的高峰開始於中年以後。」——佩吉·克萊因普拉茨博士（Credit: Getty Images）

重構性旅程

性解放一代的確有性生活，而且還可能比其他人的性生活更好。

儘管許多人在談論老年人的浪漫生活時仍會感到棘手，但這一群體正逐漸獲得發言權，並使他們積極的性體驗正常化。

在電視上，描述老年人如何處理浪漫和性的節目越來越多，比如《格蕾絲與弗蘭基》（Grace and Frankie）和《柯明斯基理論》（The Kominsky Method）；許多老年人也開始談論晚年性生活的樂趣和挑戰（甚至談論在70多歲時過著最好的性生活）。

這種敘事上的轉變也有助於年輕人正確看待性生活。與其聽信（不是特別科學的）男人通常要在18歲達到性高峰，女性通常在35歲達到性高峰之類的統計數字，這些對老年人親密生活的仔細觀察也挑戰了這些觀點——即頻繁的性生活和約會必須在一個人二、三十歲實現，否則就錯過了黃金時期。相反，性生活可以是一種整體旅程，隨著時間和經驗而改善。

《道德蕩婦》（The Ethical Slut）的作者、78歲的多西·伊斯頓（Dossie Easton）說：「等你老了，就會學會如何解決問題。經驗讓我們擁有了更廣泛的技能，也讓我們更容易與特定的人進行匹配。」數據似乎也同意這一點——美好的性愛遠不僅限於年輕人；這是性行為活躍的年輕人為之努力的未來。