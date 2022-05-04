愛犬壽命知多少：我的寵物狗能活多久？

喬納森·阿莫斯(Jonathan Amos)

BBC科學事務記者

53 分钟前

圖像來源，Getty Images

你有沒有想過自己的愛犬能活多久？它還能伴你散步、或與你相擁相伴多久？

一項針對英國寵物犬新的深入調查，希望能幫助人們了解他們的寵物的預期壽命。

結果發現，排在前三名的是：（從出生時算起，即零歲）傑克羅素梗（也稱傑克羅塞爾梗，Jack Russell Terrier），平均壽命預計12.7歲；緊隨其後的是邊境牧羊犬（Border Collies）：12.1歲；再其次是史賓格獵犬（Springer Spaniels）：11.9歲。

相比之下，一些受網紅推崇的時髦犬壽命更短，會令人提早心碎。

而壽命最短的則是4種扁平臉犬（也稱平頭犬）品種 - 例如，法國鬥牛犬的預期壽命只有4.5歲；英國鬥牛犬：7.4歲；巴哥犬（也稱哈巴狗）：7.7歲；美國鬥牛犬：7.8歲。

這些寵物犬都受幾種限制壽命長短的疾病影響，例如，呼吸問題、脊柱疾病以及分娩困難等， 所有這些都會影響這些品種狗的整體壽命。

以下是一些寵物狗從出生起的預期壽命排名：

傑克羅素梗（Jack Russell Terrier）12.72歲

約克夏㹴（也稱約克夏犬， Yorkshire Terrier） 12.54 歲

邊境牧羊犬（Border Collie） 12.10 歲

史賓格獵犬（Springer Spaniel） 11.92 歲

雜交犬（Crossbred） 11.82 歲

拉布拉多尋回犬（Labrador Retriever） 11.77 歲

斯塔福郡鬥牛㹴（Staffordshire Bull Terrier） 11.33 歲

英國可卡犬(Cocker Spaniel) 11.31 歲

西施犬(也稱獅子犬, Shih-tzu) 11.05 歲

查理士王小獵犬（Cavalier King Charles Spaniel） 10.45 歲

德國牧羊犬（German Shepherd Dog） 10.16 歲

拳師犬（Boxer） 10.04 歲

小獵犬（Beagle） 9.85 歲

哈士奇（Husky） 9.53 歲

吉娃娃（Chihuahua） 7.91 歲

美洲鬥牛犬（American Bulldog） 7.79 歲

八哥犬（Pug） 7.65 歲

英國鬥牛犬（English Bulldog） 7.39 歲

法國鬥牛犬（French Bulldog） 4.53 歲

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 吉娃娃

雖然像上面的年齡列表（18個品種以及一些雜交動物）之前也曾有過，但這次卻是迄今為止最詳細、複雜的，因為它是根據英國一個名為獸醫記錄數據VetCompass的龐大數據庫分析所得出的結論。

它是由英國皇家獸醫學院（RVC）經營的監控系統，目前擁有2千萬隻動物的信息。

該數據庫的數據讓鄧紫雲博士和同事可以編輯一份「生命圖表」 。簡單來說， 這些圖表根據壽命長短把它們分為不同組別。

僅作參考，也有例外

有許多因素可以影響狗狗壽命的長短，因此，所謂平均壽命也只能作為參考，部分有用。

例如，吉娃娃狗預期壽命只有7.9歲，所以，你可能會覺得營救和領養一隻已經6歲的吉娃娃狗沒多大意義，因為根據預期壽命，你可能跟它共處的時間只剩2年。

但獸醫記錄顯示，相當多的吉娃娃很小時就死了，因此拉低了其平均壽命值。這意味著，一隻已經6歲的吉娃娃壽命將可能會比其平均壽命8歲要長得多。我們知道一些吉娃娃會活到15或16歲。

該研究報告的合作者之一，RVC獸醫流行病學家奧尼爾博士還引用西方著名的諺語說 ，「該死的謊言，統計數字」（英文：damned lies, and statistics，意思是說雖然數字具有說服力，但也用來諷刺一些使用統計數字支持、但毫無說服力的分析報告）。

奧尼爾對BBC表示，有時統計數字只是一個單一值，它給你提供的是一個曲線的中間值。雖然從技術上講是正確的，但在解讀數據以及分佈時還有更多的細微差別。

吉娃娃就是這種重要細微差別的完美例證。因此，光看數據可能會有誤導。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國鬥牛犬

這對那些正考慮領養年長寵物或是需要決定是否要為高齡寵物尋求昂貴醫療治療的寵物主人將會非常有幫助。現在，寵物主人將可以根據這些知識做出更加明智和最佳決定。

同時，隨著寵物保險越來越普遍，精算師們也會熱心研究這一新表格。

得力工具

英國獸醫協會主席蕭盾博士表示，新壽命表為人們了解英國一些受歡迎的寵物犬品種預期壽命提供了重要信息。它將成為寵物主人和獸醫評估動物福祉的一個得力工具。

她還表示，一個令人擔憂的發現是平頭犬品種預期壽命較低。但該研究並沒有證明該品種壽命較短和動物福祉之間的潛在聯繫。

同時她還說，這些發現也為養狗主人提個醒，在選擇寵物狗時還是要基於健康，而不是外表。

奧尼爾博士同意蕭盾博士對平頭犬品種狗的觀點，但他補充說，法國鬥牛犬在表格中預期壽命非常低，可能在一定程度上與它們受歡迎程度迅速上升有關。

由於法國鬥牛犬數量激增，所以現在還很難現實衡量其壽命長短。

比如，英國養犬俱樂部註冊的法國鬥牛犬數量從2011年的2771隻躥升到2020年的39266隻。

奧尼爾解釋說，「這意味著同其他品種相比，這一品種中有更多幼犬。因此，就意味著有更多的幼犬可能死亡，這樣就會出現偏差或是拉低這一品種的平均壽命或平均值」。

奧尼爾還說，「隨著時間推移，以及收集更多數據，（可能發現）它們的壽命不會低於4歲半。但我懷疑它會超過巴哥犬和英國鬥牛犬的壽命」。