訓練狗狗以幫助愛犬過上更好的生活

傑奎琳·博伊德

（Jacqueline Boyd）

15 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 邊境牧羊犬牽著比它小的狗（Credit: Getty Images）

每年在英國最大的狗展擂台——克魯夫茨狗展（Crufts）上，狗狗和它們的主人可以參加各種各樣激動人心的比賽。無論是跟隨主人腳步（本質上是和狗一起跳舞），還是服從比賽，或是高速接力飛球賽，對表演的狗狗來說都是一場美妙的樂趣盛宴。

當然，現實情況是，大多數作為人類伴侶的寵物狗永遠不會參加狗展比賽——它們需要學習的是日常生活的基本技能。

英國養犬俱樂部（The Kennel Club）提倡讓狗接受訓練成為「犬類好公民」，讓它們能夠快樂地與人類社會共存。一條訓練有素的狗能增進動物和主人之間的感情，對人和狗都有好處。而表現良好的狗也不太可能被棄養。

所以，幫助狗學會自律是我們能做的最重要事情。但是，在開始培訓過程之前，哪些技能是「必備的」？我們需要考慮什麼？以下是你需要知道的。

必不可少的技能

養狗會帶來很多責任。養犬俱樂部的《養犬守則》強調了一些問題，比如狗項圈上該戴什麼證件，以及狗狗在公共場所大便後一定要及時清理。

但狗也需要在社會中發揮作用。這意味著它們需要應對人類、其他狗和各種各樣的情況。否則，狗會變得害怕或表現出其他問題行為，這可能降低它們的生活質量。

我們可以通過與日常情況建立積極聯繫，並獎勵那些我們想要的行為，來教會年輕的狗如何表現得體。讓他們排練和重覆良好的行為是關鍵。

接受主人召回是所有狗狗最重要的技能之一，這意味著當你的狗被召喚時，它會回到你身邊。如果它沒有學會，對其他人來說可能是危險的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 教狗狗如何與其他動物冷靜地社交至關重要（Credit: Getty Images）

每次當狗回到我們身邊，不管出於召喚還是自發，我們都應該好好獎勵並「支付」它們。這樣一來，當我們召喚時，它們就會回到我們身邊，而不是跟著自己的衝動去追逐奔跑者或松鼠，抑或去公園裏和其他狗打招呼。

「排練和獎勵」的原則適用於我們想讓狗學會的所有生活技能，包括順著主人牽繩平靜地行走，與人或其他動物友好地互動，或者只是在我們喝咖啡時安靜地坐在身邊。訓練狗狗獨處也很重要，這能夠避免出現因為與主人分離而引起的問題行為。

基於獎勵的訓練對年長的狗也有效。被重新安置的狗，或是過去生活不太如意的狗，都可以重新獲得信心和學習（或重新學習）技能，同時也與他們的新主人建立親密的伙伴關係。

狗的差異

重要的是，不同品種和類型的狗「與生俱來」的技能也不同。數千年的選擇性繁殖意味著狗是地球上最多樣化的物種之一，在形狀、大小、整體外觀和行為上各不相同。

不同品種和類型的狗，包括獵犬、玩賞犬等，都有各自的特點。有些犬種，比如獵犬和尋回犬，更適合背負物品或進行嗅探任務。其他動物，如牧羊犬和梗犬，則更有可能追逐並對移動的物體感興趣。混合品種的狗通常也會表現出混合特徵。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「排練和獎勵」原則適用於當我們希望狗狗掌握所有的生活技能（Credit: Getty Images）

了解狗的品種和個性特徵對於有效訓練和獎勵很重要。

這讓你以積極的方式引導本能行為，以使問題行為產生的機會最小化。例如，可以鼓勵梗犬參與有控制的追逐玩具，而不是培養它們追逐住家附近的貓或野生動物的興趣。喜歡聞嗅的獵犬可以通過嗅覺訓練，以一種有趣的方式鍛煉鼻子、大腦和身體。

可以找訓犬師

我們有責任以公平、有效的方式幫助狗狗學習幸福生活的關鍵技能。對狗的訓練已經從過去那種過分嚴格、專橫和時而懲罰的訓練中進步了。

現在的技術訓練包括合作，以及與狗建立良好關係。以這種方式訓練也會讓我們的狗狗享受體驗，更有可能與我們互動。

如果你在尋找訓練人員來和你和狗一起工作，那就找一個知識淵博、有適當資格、能使訓練對你和狗都有趣和公平的人——畢竟，很多關於狗的訓練也包括訓練它們的主人。你也可以參加培訓班，在報名之前去看看課程或者和教練談談。

為了確保有一個快樂的狗狗陪你作伴，我們必須讓狗狗學會一些技能，幫助它們享受充實和無壓力的生活。誰知道呢，或許明年你會想和狗狗的朋友一起參加狗展比賽的「好公民」活動，在那裏，不太擅長表演的狗狗可以在有趣而不那麼正式的氛圍中展示它們的生活技能。

*本文最初發表於《對話》（The Conversation），現根據知識共享許可協議在此發表。