火箭回收：用直升機捕捉重返大氣層的助推器

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

1 小时前

圖像來源，Rocket Lab 圖像加註文字， 從新西蘭的瑪希亞半島上發射的兩級的「電子」火箭將34顆人造衛星發射進入地球軌道。

美國-新西蘭的火箭實驗室公司（Rocket Lab）在發射載具回落地面過程中回收再利用方面取得了巨大進展。

他們在太平洋上用直升機在空中捕捉借助降落傘下降的火箭助推器。那次火箭發射將34顆人造衛星送入地球軌道。

直升機駕駛員對於懸掛在飛機下面的那一段火箭擺動狀況不完全滿意，於是釋放讓它濺落進大海。不過該公司的負責人貝克（Peter Beck）讚揚了團隊的努力。

他說，用直升機捕捉從太空下降的火箭就像一場「超音速芭蕾」，需要許多因素和系統完美結合。他對回收團隊和工程師的努力感到驕傲，因為他們實現了首次成功。

貝克說，回收火箭最難的部分現在已經得到了驗證，他期望他的團隊將進一步完善這方面的技術。

創業家雜誌後來發表了一幅圖片，顯示被一艘船打撈上來的那一級火箭。火箭看上去完好無損，似乎完全承受了下降重返大氣層的高溫。

現在只有一家公司多次回收進入軌道的火箭推進器並且重新裝填燃料再次使用，那就是在加利福尼亞的太空探索技術公司（SpaceX）。他們的火箭借助推力成功降落在發射平台附近或海上的平台上。

重新使用經過發射飛行的助推器減少了火箭發射成本，減少了維護保養工作。太空探索技術公司表示他們的獵鷹火箭發射間隔中只需要很少的修理。

火箭實驗室公司還需要展示類似試驗成功，才能讓這種技術更有價值。

該公司從新西蘭的瑪希亞半島上發射了兩級的「電子」火箭。火箭的第一級推動火箭脫離地球，推進劑耗盡後這級火箭就向地面墜落。

第二級火箭將衛星送入軌道後下降，在重返大氣層中燃燒墜毀。

圖像來源，Rocket Lab 圖像加註文字， 藝術構想圖：火箭推進器高速重返大氣層，推進器有放熱外層應付空氣摩擦產生的高溫

火箭的第一級外層有放熱保護層，因此它能以每小時8,300公里的速度在大氣中下降飛行。空氣阻力不斷減少火箭第一級的動能，最後打開的降落傘把它的速度降到每秒10米的速度。

這時候一架西科斯基S-92中型直升機就能捕捉下落的火箭。一般來說直升機能將捕捉到的火箭完好帶回地面，但是在這次試驗中飛行員認為捕捉到的那級火箭的狀況對試驗飛行來說有很大不同，出於安全考慮他們釋放了那級火箭，讓它墜落大海。

貝克對記者說，他認為試驗完成了他們99%的目標，剩下的1%就是飛行員不喜歡懸掛火箭的感覺。所以他們放棄了那級火箭。

周二（5月3日）的火箭發射的任務是將35個不同的衛星送入500公里上空的地球軌道，裏面有蘇格蘭航空航天公司阿爾巴軌道的4顆小型衛星。還有三顆衛星是為一家衛星物聯網初創公司E-Space發射的，這是風險投資者格雷格·威勒（Greg Wyler）創立的公司。

圖像來源，Rocket Lab 圖像加註文字， 藝術構想圖：直升機捕捉到重返大氣層的火箭推進器

格雷格·威勒在太空商業界廣為人知，被人稱為「巨型星座教父」。所謂「巨型星座」指SpaceX「一網」公司（OneWeb）和亞馬遜正在研發的巨大的電訊網絡。

「一網」公司有格雷格·威勒創立。之前他還建立了O3b網絡公司，試圖向所有人提供通訊。O3b的英文縮寫代表著「其他30億人」，指那些還沒有互聯網連接的人。