氣候變化：今後5年全球氣溫升高可能突破重要指標 出現有記錄以來的最熱年份

麥特·馬格拉斯(Matt McGrath)

BBC環境事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度數百萬人口最近遭受熱量衝擊

一項新的研究認為，突破全球變暖的一個主要指標/門檻的概率顯著上升。英國氣象局的研究人員說，全球氣溫在今後5年內比工業化前水平升高1.5度的機會為50:50。

雖然這種氣溫上升為臨時性質，但研究人員對總體氣溫變化趨勢感到擔心。他們認為，幾乎可以確定2022-2026年間將出現有記錄以來最熱的一年。

過去30年來大氣中的溫室氣體水平急劇上升，全球氣溫也隨著上升。

在2015年，世界平均氣溫比工業化以前的氣溫提高了一度，一般把19中期記錄的氣溫當作工業化前的氣溫。

也是在2015年，世界各國領導人簽署了巴黎氣候協定，承諾要採取措施將全球氣溫較工業化前水平的上升幅度控制在兩度以內，同時努力爭取將上升幅度控制在1.5度以下。

去年11月在格拉斯哥召開的聯合國氣候變化會議COP26上，各國政府重申了要把氣溫上升控制在1.5度以內的目標。

過去7年間，全球氣溫上升幅度一直在1度線上下徘徊，2016年和2020年成為有記錄以來最熱的兩個年份。

研究人員說，全球氣溫上升1度左右就能給世界帶來巨大衝擊，例如去年北美髮生了史無前例的野火，印度和巴基斯坦遭受到了猛烈的熱浪襲擊。

這個世界氣象組織的更新數據來自英國氣象局，數據顯示在今後五年中的某一年，全球氣溫的上升幅度有可能超過1.5度，達到有史以來的最高水平。

圖像來源，VCG 圖像加註文字， 氣溫上升導致極端氣候，例如中國的洪水災害

研究顯示2022和2026年之間的氣溫上升幅度會超過工業化前水平1.1度和 1.7度之間。

英國氣象局的研究人員預測在那個期間的某一年，全球氣溫上升幅度超過工業化前水平1.5度的機率約為48%，或者可以說，機率接近五成。

英國氣象局的赫曼森（Leon Hermanson）博士是這個氣象研究報告的主要撰寫人。他說，「變化的主要因素是大氣中的二氧化碳水平正緩慢上升。」

「我認為人們已經十分擔心氣候變化問題，它確實令人焦慮，顯然全球持續變暖，我們正接近巴黎協議中確定的第一個重要的門檻，我們需要繼續盡我們所能減少使用石化燃料。」

研究人員說一年的氣溫上升幅度超過1.5度並非持續上升，氣溫上升後也會下降。在今後5年當中氣溫上升幅度超過這個指標，也可能再下降到1.5度以下。不過這不是讓人們掉以輕心的理由。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年11月在格拉斯哥召開的聯合國氣候變化會議上各國政府重申了要把全球氣溫上升幅度控制在1.5度以內的目標。

世界氣象組織的塔拉斯（Petteri Taalas）教授說，「只要我們繼續排放溫室氣體，氣溫就會持續上升。」

他說，「這樣發展下去，海洋就會持續變暖，酸性增加，海洋中的冰和冰川會繼續融化，海平面會繼續上升，我們會有更極端的氣候。」

英國氣象局的研究表明，北極地區在今後5年受到氣候變暖的衝擊可能比世界其他地區更為嚴重。研究人員說，北極長期平均氣溫的變化水平是其他地區的3倍。

研究人員認為，在今後幾年當中的某一年氣溫可能會超過2016和2020年，成為有記錄以來最熱的一年。

如果這種情況確實發生，最又可能發生的是在一個所謂的厄爾尼諾年。

厄爾尼諾年是一種自然的氣象現象，同太平洋東部海水表面氣溫不尋常上升有關，該現象會對全球氣候產生影響。

英國氣象局的赫曼森博士說，氣溫上升幅度突破過1.5度的那年可能就會是一個厄爾尼諾年。