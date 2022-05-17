為什麼有人會在公共場所觀看色情內容？

曼尼許·潘迪（Manish Pandey）雷切爾·斯通豪斯（Rachel Stonehouse）

BBC新聞節拍（Newsbeat）

43 分钟前

圖像來源，Emma Hermansson 圖像加註文字， 這張照片是有人看到別人在公車上看色情內容提供給BBC

當時布朗溫·里德（Bronwen Reed）正在圖書館裏，和其他學生一樣凖備讀書，突然之間，她看到一名男子在圖書館電腦上看色情片。

她告訴BBC說，「我非常吃驚，不知道該怎麼辦。」

來自英國曼徹斯特，現年21歲的布朗溫以為這只是「單一事件」，但是幾個星期之後，她又在同一個圖書館看到同一個男子又在看色情片。

在公共場所看到別人公開觀看色情內容的不只有布朗溫而已，許多其他人也有同樣經驗，在公車上，或地鐵上看見有人公開觀看色情內容。

不久前，英國一名保守黨議員因為在下議院裏面用手機觀看色情內容而辭職，不過他對BBC表示，當時他在找拖拉機的網站，不小心錯誤進入了色情網站。

根據英國媒體監管機構通訊管理局（Ofcom）的調查報告，有半數英國成年人觀看色情內容。

為什麼有人會公開觀看色情內容，而不是私底下偷偷看，專門治療性癮和色情上癮的心理治療師寶拉·霍爾（Paula Hall）表示背後有多種原因。

上癮

霍爾在治療工作時見到許多色情上癮的案例，她表示這是其中一個可能原因。

「如果有上癮症狀，一時衝動就顧不得身在何處了。」

不論是對酒精上癮，賭博上癮，或其他上癮症狀，「克制內心的那股衝動感會變得越來越困難」。

圖像來源，Bronwen Reed 圖像加註文字， 布朗溫說，「公共圖書館裏這麼做完全不適合」

霍爾醫師表示，「觀看色情的慾望和需求」很大，超過了「等等回家再看」的控制能力，所以才會在公共場所觀看色情內容。

如果有人已經產生了癮頭，那麼「大腦思考的部分通常會斷線」。

缺少自覺

格拉斯哥的卡勒姆·辛格頓（Callum Singleton）在回家的路上看到「一名男子瀏覽色情內容」。

19歲的辛格頓一開始覺得「有點噁心」，不能理解為什麼有人會公開這麼做。「似乎越來越常見，他們可能認為這只是日常生活的一部分，沒什麼大不了的。」

霍爾醫師表示，除了上癮控制不住之外，有些人「缺少自覺」，以致於不認為公開看色情有什麼問題。

「有時候人們只是在瀏覽eBay或是臉書，然後一下子他們點擊了一個鏈接，就到了色情網站。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有人可能因為「缺少自覺」而在公共場所觀看色情內容

色情正常化

另外，主流文化對色情內容的「正常描述」，也可能會影響人們的判斷。

和幾年前相比，「現在色情內容更加普遍」，什麼算色情，什麼不算，中間的這條界線也「越來越模糊」。

「有些人在看色情內容的時候，可能會認為他們周圍的每個人也都會看，所以很正常。」

霍爾醫師說，對「一小部分的男人」而言，在公共場所觀看色情內容「與權力有關」。

「有一點蔑視女性的意思，就像『我有權利看』」，霍爾醫師說，他們可能會認為「如果別人對此覺得不舒服，那是他們的問題」。

習慣

霍爾醫師表示，如果有人從小就被暴露在色情內容之下，可能也會受到影響。

「幾乎所有的行為都是如此，從什麼年齡開始非常重要，越早開始某種行為，就會越加無意識地做出該行為。」

「如果你沒有發覺它已經成為一個習慣的話，就更不容易革除這個習慣。」「如果有人從很年輕的時候就開始接觸色情內容，那幾乎就變成一種無意識的習慣。」

布朗溫說她「很擔心」這種行為，因為公共場所應該是適合所有人的地方。「重點是公共場所或公共交通運輸工具上面的每個人，都應該能夠感覺舒服和安全，但情況不總是如此。」

在公共場所看到別人公開看色情內容，「的確會讓有些人感覺不舒服」。

霍爾醫師說，「缺少自覺是其中一個很大的因素，他們可能沒意識到自己的行為有多麼冒犯其他人。」