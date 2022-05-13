英國指俄羅斯在戰爭伊始就對衛星網絡發動了攻擊

克里斯·瓦蘭斯（Chris Vallance）

BBC科技事務記者

31 分钟前

圖像來源，Reuters

英國和美國的情報部門指俄羅斯針對美國的商用衛星互聯網公司衛訊公司（Viasat）發動了網絡攻擊。

攻擊時間是在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前大約一小時。攻擊導致數千烏克蘭用戶通訊中斷，並使中歐的風電場和互聯網用戶都受到影響。

有關官員長時間以來都認為上述黑客攻擊背後有俄羅斯的影子，但是因為證據不足一直沒有公開指責俄羅斯。

衛訊公司向商業和軍用客戶提供高速衛星寬帶服務。

該公司之前曾表示因為受到網絡攻擊，他們的「成千上萬個終端」受損嚴重，無法修復，但是他們的核心網絡基礎設施和衛星完好無損。

「幾乎可以確定」

現在歐盟、英國和美國以及其他盟國的聲明證實了長期以來的懷疑，即網絡攻擊的目標是烏克蘭軍方。

英國國家網絡安全中心(NCSC)表示，「幾乎可以確定」俄羅斯發動了網絡攻擊。

英國國家網絡安全中心的負責人琳迪·卡梅倫（Lindy Cameron）解釋了決定公開指定俄羅斯的原因。她對BBC記者說，要挑戰這種為所欲為、又不承擔後果的做法十分重要。

BBC安全事務記者戈登·科雷拉（Gordon Corera）分析：

一名英國情報官員說，在烏克蘭戰爭爆發的同時，一個國家也對另外一個國家發動最持久的網絡攻擊。

在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭剛剛開始的時候，並沒有更多跡象表明發生了破壞性的網絡攻擊。這令一些人感到意外。

但隨著時間推移，越來越多的線索浮現出來，諸如對衛星通信的主要攻擊都能同俄羅斯聯繫在一起。

作為對軍事行動提供支持的一部分，這些攻擊還外溢到了其它國家。

但到目前為止俄羅斯還沒有針對西方的目標發動更廣泛的攻擊。

上面提到的情報官員還說，在烏克蘭並沒有發生像一些人預測的那種大規模的破壞行動，是因為俄羅斯的攻擊對象是一個努力防禦的國家，他們能夠擊退許多這種攻擊。

俄羅斯軍方情報部門「格魯烏」1月13日發動攻擊，塗改了烏克蘭政府的網站，他們使用了一種被稱作Whispergate的破壞性的惡意軟件。

美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）表示，這種軟件在衝突前就被凖備就位，針對烏克蘭的機構發動攻擊，旨在「摧毀電腦系統令其癱瘓」。

圖像來源，REX/Shutterstock 圖像加註文字， 俄羅斯前特工謝爾蓋和女兒尤利婭·斯克里帕爾在英國成為毒殺目標後，英國對俄羅斯軍方情報部門"格魯烏"實施了制裁

英格蘭西南小鎮索爾茲伯里俄羅斯雙面間諜中毒案後，英國已經對俄羅斯軍方情報部門「格魯烏」實施了制裁。在那次中毒案件中有一人死亡，多人健康嚴重受損。

在發出有關俄羅斯發動網絡攻擊聲明的同時，英國外交大臣特拉斯還說：「這些明確和令人震驚的證據表明，俄羅斯針對烏克蘭發動了惡意攻擊，嚴重影響了烏克蘭和整個歐洲的普通公眾和公司。」

美國的商用衛星互聯網公司衛訊公司對BBC表示，該公司知道多國政府已確認他們認定的對KA-SAT衛星網絡發動攻擊的肇事者。